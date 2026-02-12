Sept mois plus tard, Viñales enfin épargné par son épaule

Maverick Viñales n'a eu droit qu'à une demi-saison en 2025. Le pilote Tech3 s'est blessé à l'épaule gauche au Sachsenring et par la suite, ses différentes tentatives de retour se sont soldées sur des échecs, entre une incapacité à se positionner correctement sur sa KTM et une douleur qui l'empêchait de dormir.

Après plusieurs périodes d'absence, Viñales a pu retrouver sa moto au GP de Valence la saison passée, pour préparer la saison 2026, mais il était encore loin d'une condition optimale et traînait des séquelles de sa fracture. Un hiver studieux plus tard, l'Espagnol s'est présenté au test de Sepang en pleine forme. Les douleurs appartiennent au passé et il a pu retrouver la force nécessaire.

"L'épaule va bien", a rassuré Viñales. "C'était un bon test parce que je devais comprendre si on a fait un bon travail, et en fait oui. Je n'ai pas eu la moindre douleur de la journée. J'ai peut-être 100% de force en plus dans l'épaule pour freiner, pour tourner, pour prendre le virage. Je pense que l'épaule peut aller mieux mais pour moi, maintenant elle est guérie pour pouvoir rouler en ayant mon style et en étant rapide."

Lors du test, Viñales a confirmé qu'il n'avait "pas de douleur" et plus aucune limite : "Je pense que pour la suite, je vais être de plus en plus fort. Mais je vais déjà bien, je pense que je peux faire 20 tours à fond, c'est bien."

Nicolas Goyon, team manager de l'équipe Tech3, s'est réjouit de retrouver un Viñales pleinement apte à piloter la KTM. "Je ne l'avais pas vu heureux et avec toute sa condition physique depuis longtemps, donc c'est très bien de le voir heureux", a souligné le Français, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Ça a été une période vraiment difficile pour lui l'an dernier."

Maverick Viñales n'a plus de limite sur sa KTM. Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

"Après la blessure, il a essayé de revenir plusieurs fois, mais il n'était jamais au niveau. Il n'avait pas de force, donc il pilotait la moto mais ne prenait pas de plaisir. On sait que c'était plus la moto qui pilotait Maverick que l'inverse. Quand on roule dans ces conditions, ce n'est évidemment pas la meilleure façon de piloter une MotoGP. Il a pris son temps. Il a pris tout l'hiver pour récupérer."

"Maverick a fait beaucoup de tours sur des circuits cet hiver, donc il est venu [à Sepang] très motivé, très préparé", a souligné Goyon. "On a fait quelques tests physiques chez Red Bull en Autriche, et sa condition physique est très bonne. Selon lui, c'est la première fois qu'il roule à 100% depuis le Sachsenring. C'est une très bonne nouvelle et je pense qu'il prend du plaisir. On sait qu'un pilote heureux est rapide."

Maverick Viñales a même confié que ses examens au Red Bull Athlete Performance Center (APC) ont même montré une condition physique meilleure que celle qu'il avait il y a un an : "Je dois retrouver mon fitness, c'est tout. Mais j'ai de la force. J'ai fait un test de force à l'APC et c'est un peu mieux qu'au début de la saison l'an dernier donc c'est bien, j'ai tout amélioré."