Comment Viñales prépare une saison ambitieuse après sa blessure

À l'approche des premiers essais d'avant-saison et, dans la foulée, du lancement du championnat, plusieurs pilotes vont devoir évaluer leur condition physique, marqués par des blessures l'an dernier. Parmi eux, Maverick Viñales, qui a connu une saison 2025 à deux visages avec une première partie très convaincante au guidon d'une KTM qu'il découvrait pourtant, avant une cassure en juillet, lorsqu'il est tombé sous la pluie en Allemagne.

Sa blessure de l'épaule a tout de suite inspiré la plus grande patience aux médecins, qui lui ont prédit six mois de soins avant de retrouver ses moyens. L'Espagnol a néanmoins tenté à plusieurs reprises de rependre la compétition, jamais de façon tout à fait convaincante, si bien qu'il a encore manqué plusieurs Grands Prix à l'automne pour ne finalement revenir que pour la finale du championnat, à Valence.

Depuis, Viñales a dédié les deux derniers mois à une préparation très intensive, sous la supervision exigeante de Jorge Lorenzo, devenu son coach. "J'ai beaucoup travaillé, surtout sur ma forme physique, parce que j'étais vraiment maigre après ma blessure. Je pesais plus ou moins 61 kg, et maintenant, je pèse entre 65 et 67 kg, selon l'entraînement que je fais. Je me sens beaucoup plus fort qu'à la fin de la saison", rassure le pilote Tech3.

Lire aussi : MotoGP Maverick Viñales dévoile les coulisses de ses entraînements avec Jorge Lorenzo

Il a beaucoup roulé et a également suivi un entraînement en salle très strict, notamment au centre Red Bull Athlete Performance. "Il était très important pour nous de comprendre si j'avais retrouvé ma puissance. Et c'était une très bonne nouvelle, car la puissance est revenue, elle est même un peu meilleure que lors du test de l'année dernière, où j'étais en pleine forme. On a donc fait du très bon travail avec toute mon équipe médicale pour que j'arrive à la première course en étant plus fort."

"Maintenant, pour moi, la question est de savoir si je vais avoir mal ou non quand je piloterai la MotoGP. Mais pour l'instant, je pilote une 1000cc, une 600cc, toutes sortes de motos, et mon épaule réagit très bien. Je fais beaucoup de musculation et l'épaule ne pleure pas trop ! C'est donc bon signe."

"Je pense en tout cas que je serai en forme pour la moto. Évidemment, pour jouer au volley ou au tennis, je vous dirais que ça n'est absolument pas le cas. Mais pour courir à moto, et c'est ce qui compte, je pense que je serai en pleine forme lors du test de Sepang."

Partir du bon pied dès les tests

S'il veut absolument être en forme pour les essais d'avant-saison, c'est que Maverick Viñales sait à quel point chaque journée de piste sera cruciale. "Mon objectif est d'être prêt dès les tests pour donner une bonne orientation au développement de la moto, car on n'a que cinq jours, il faut donc qu'on soit très précis. Ensuite, mon objectif est de faire quatre ou cinq bonnes courses pour me battre au sommet."

"Avant tout, ce que je veux le plus, c'est courir. Être à la première course et m'échapper à l'extinction des feux, c'est ça que je veux vraiment ! Mais c'est une année importante pour moi. J'y ai accordé beaucoup d'attention, je me suis concentré dessus d'une manière très différente des années précédentes. Je me sens fort, je me sens motivé, et c'est toujours un plus quand on commence l'année."

Maverick Viñales est impatient de commencer ! Photo de : KTM Images

Passé par Suzuki, Yamaha et Aprilia, Maverick Viñales a très vite montré ses capacités au guidon de la KTM, au point de faire figure de référence dans le quatuor de pilotes de la marque en début de championnat. Sa blessure a ensuite coïncidé avec les progrès de Pedro Acosta, mais le pilote Tech3 entend à présent combiner l'amélioration de la moto, sa propre expérience et sa forme retrouvée pour faire en sorte que les planètes s'alignent pour lui cette année.

"Ce sera probablement une année différente. Je connais la KTM, j'ai acquis beaucoup d'expérience l'année dernière, donc on va commencer d'une manière très différente. L'année dernière, il m'a fallu quatre courses pour comprendre la moto, maintenant je la comprends. Je dois me mettre au point au maximum en cinq jours d'essais et être prêt à me battre dès le premier tour."

S'il a déclaré son intention de rester chez KTM, il veut que cela s'accompagne de performances tangibles en piste. "Au final, ce qui compte, c'est le résultat, je l'ai toujours dit, et je suis convaincu que l'on peut obtenir de très bons résultats ici, chez KTM. Il faut qu'on travaille ensemble, dans la même direction, et que l'on reste toujours concentrés là-dessus de manière positive."

"Je pense que c'est très important. L'année dernière, il est clair que notre attitude positive et notre volonté de nous améliorer nous ont permis d'obtenir de bons résultats. Je pense donc qu'il faut que l'on se concentre là -dessus, sur le fait de s'améliorer et de progresser chaque jour."

"On a cinq jours pour mettre les choses place. Il y a donc beaucoup de travail, très axé sur un seul objectif. Surtout, mon objectif personnel est de me sentir bien en allant vite. Pas d'aller à la limite, mais de me sentir bien avec la moto. C'est ce qui m'a le plus posé problème l'année dernière, donc je veux atteindre rapidement mes limites, mais en me sentant bien."