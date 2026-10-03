Bastianini prend une pénalité "un peu injuste" avec ironie

Enea Bastianini n'a pas pu récolter les fruits de ce qui était l'une de ses meilleures courses de la saison. L'Italien ne s'était plus battu pour le podium depuis sa troisième place lors de la course sprint du GP des États-Unis, obtenue après une pénalité pour Pedro Acosta, et il a retrouvé ce niveau à Motegi.... mais cette fois, c'est lui qui a perdu le podium en raison d'une sanction.

Septième sur la grille de départ, Bastianini a pris un bon départ dans le sprint, et s'est retrouvé quatrième après le premier tour. Il a pu doubler Marco Bezzecchi. En fin de course, il était sous la pression de Diogo Moreira mais il est aussi revenu sur Jorge Martín, en proie à des difficultés avec son pneu arrière.

Dans ce duel tendu, Martín et Bastianini ont tous les deux mis une roue la zone verte au virage 10 dans le dernier tour. Le règlement prévoit qu'une telle infraction dans le dernier tour entraîne une pénalité d'une place.

Martín et Bastianini ont ainsi vu Moreira leur passer devant au classement une fois le sprint fini, et le pilote Tech3 a été classé au quatrième rang. Il s'est montré ironique à son retour dans son garage, avec un non de la main, puis en faisant mine de réclamer la VAR.

"Aux USA, j'ai eu un podium sans monter dessus, et ici c'était l'inverse", a commenté Bastianini. "Le podium aurait été la cerise sur le gâteau, mais on a fait le travail."

"À la fin, je n'ai pas attaqué Martín pour ne pas forcer, et si je l'avais attaqué, j'aurais sûrement le podium maintenant. Quoi qu'il en soit, j'ai commis une petite erreur sans même être certain de l'avoir commise."

L'Italien a expliqué pourquoi il ne partage pas la décision des commissaires : "Avec ce règlement, il est évident que j'ai effleuré le vert. Avec une MotoGP, tu prends le virage un peu plus large, et cela pourrait être pris en compte, mais les règles sont ce qu'elles sont."

"Je pense que c'est un peu injuste, parce que je n'ai tiré aucun avantage. En arrivant au virage, je me suis placé derrière Jorge, pour chercher son aspiration, mais [la moto] m'a échappée."