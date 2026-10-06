Le programme du GP d'Indonésie MotoGP 2026

Le calendrier MotoGP a retrouvé le Grand Prix d'Indonésie il y a quatre ans, après un quart de siècle d'absence. La découverte était totale, sachant que les éditions précédentes s'étaient tenues sur le circuit de Sentul, à proximité de la capitale, Jakarta, à l'opposé du pays.

Pour le retour des Grands Prix moto sur ce marché parmi les plus précieux de l'industrie du deux-roues, les organisateurs ont en effet misé sur le décor paradisiaque de l'île de Lombok, à l'est de Bali. Le temps d'un week-end, ce qui est habituellement le paradis des amateurs de bronzette sur la plage et de surf voit donc cette ambiance de station balnéaire changer radicalement pour accueillir la frénésie de la course.

Les horaires du GP d'Indonésie

Date Séance Heure française Vendredi 9 octobre Essais Libres 1 04h45 - 05h30 Essais 09h00 - 10h00 Samedi 10 octobre Essais Libres 2 04h10 - 04h40 Qualifications 04h50 - 05h30 Course sprint 09h00 Dimanche 11 octobre Warm-up 04h40 - 04h50 Course 09h00

Il y a six heures de décalage horaire entre la France et cette partie de l'Indonésie. Le départ du sprint samedi, puis de la course MotoGP dimanche sera donné à 15h heure locale, soit 9h heure française, la dernière journée se déroulant sur un horaire légèrement décalé afin de mieux convenir aux téléspectateurs européens.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Comment suivre le GP d'Indonésie ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Toutes les séances seront diffusées sur Canal+ Sport 360, ainsi que le sprint MotoGP et les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course principale MotoGP, dimanche.

Le circuit de Mandalika

Le retour du GP d'Indonésie MotoGP s'est matérialisé sur une toute nouvelle piste, inaugurée fin 2021 par le WorldSBK. La piètre qualité des conditions avait beaucoup fait parler à l'époque, à tel point que des travaux avaient été réalisés en urgence pour nettoyer le bitume de la poussière boueuse dont il était couvert et le refaire en grande partie.

Ces efforts ne se sont toutefois pas révélés très convaincants et les pilotes ont continué à pointer du doigt les mauvaises conditions de l'asphalte, qui semblait se désagréger au passage des motos durant la première édition. Peu avant la course, la distance avait même été réduite de sept tours, puis c'est le ciel qui avait apporté un certain soulagement de ce point de vue, puisque des trombes d'eau s'étaient finalement abattues sur ce bitume en piètre état.

Le resurfaçage de la piste a éloigné ses mauvais souvenirs pour la deuxième édition du Grand Prix, mais c'est la chaleur extrême qui a cette fois mis à l'épreuve les pneus. On annonce cette année encore des températures élevées, avec un ciel peu couvert.

Le tracé en lui-même est court et impose aux machines d'être inclinées quasiment en permanence, ce qui n'arrange pas l'usure pneumatique sur ce sol sale. Sur l'ensemble du tour, Mandalika a prouvé être une piste rapide, avec certaines portions particulièrement appréciées des pilotes. Elle est cependant très exigeante pour les gommes avec une sollicitation quasi-permanente des flancs des pneus, une vitesse moyenne parmi les plus élevées de la saison et des conditions qui sont donc potentiellement très chaudes.

Caractéristiques de la piste :

Construction 2021 Longueur de la piste 4,301 km Largeur de la piste 15 m Virages 6 droite - 11 gauche Plus longue ligne droite 723 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 116,127 km (27 tours) Distance de la course sprint 55,913 km (13 tours)

Records en vigueur :

Record absolu M. Bezzecchi 1'28"832 2025 Meilleur temps en course F. Aldeguer 1'30"499 2025 Record V-max J. Mir 321,4 km/h 2025 Record vitesse moyenne M. Bezzecchi 174,3 km/h 2025

Le palmarès du GP d'Indonésie

Loin, très loin après les courses de Sentul, le Grand Prix d'Indonésie implanté à Mandalika a d'abord livré une édition très mouvementée, avec une chamane appelée à "sauver" la course lorsqu'un déluge s'est abattu sur le circuit, puis une épreuve rocambolesque dont Miguel Oliveira s'était dépêtré mieux que personne. Cette année-là, on avait vu Yamaha et KTM se partager la pole position et la victoire, cependant les trois éditions suivantes, clémentes du point de vue de la météo, ont été dominée par Ducati, avec notamment la première victoire de Fermín Aldeguer l'an passé.

Un nom de taille manque au palmarès de ce Grand Prix, et c'est celui de Marc Márquez. Il faut dire qu'il n'a pas été vernis sur ce circuit. Sa première participation, en 2022, lui a valu une très grosse chute au warm-up, avec traumatisme crânien et épisode de diplopie à la clé. Les trois éditions suivantes l'ont vu chuter en course, tant avec la Honda qu'avec la Ducati, et le Grand Prix 2025 a même mis fin à sa saison puisqu'il s'est blessé à l'épaule droite après avoir été percuté par Marco Bezzecchi.

Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Indonésie :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2025 M. Bezzecchi M. Bezzecchi F. Aldeguer 2024 J. Martín P. Bagnaia J. Martín 2023 L. Marini J. Martín P. Bagnaia 2022 F. Quartararo - M. Oliveira 1997 T. Okada - T. Okada

Course suivante : Grand Prix d'Australie (23-25 octobre)

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