Le programme du GP d'Indonésie MotoGP 2026
La tournée de cinq semaines en Asie et Océanie se poursuit en Indonésie, avec un Grand Prix arrivé il y a seulement quatre ans au championnat et l'un des rares où Marc Márquez n'a encore jamais gagné.
Le calendrier MotoGP a retrouvé le Grand Prix d'Indonésie il y a quatre ans, après un quart de siècle d'absence. La découverte était totale, sachant que les éditions précédentes s'étaient tenues sur le circuit de Sentul, à proximité de la capitale, Jakarta, à l'opposé du pays.
Pour le retour des Grands Prix moto sur ce marché parmi les plus précieux de l'industrie du deux-roues, les organisateurs ont en effet misé sur le décor paradisiaque de l'île de Lombok, à l'est de Bali. Le temps d'un week-end, ce qui est habituellement le paradis des amateurs de bronzette sur la plage et de surf voit donc cette ambiance de station balnéaire changer radicalement pour accueillir la frénésie de la course.
Les horaires du GP d'Indonésie
|
Date
|
Séance
|
Heure française
|Vendredi 9 octobre
|Essais Libres 1
|04h45 - 05h30
|Essais
|09h00 - 10h00
|Samedi 10 octobre
|Essais Libres 2
|04h10 - 04h40
|Qualifications
|04h50 - 05h30
|Course sprint
|09h00
|Dimanche 11 octobre
|Warm-up
|04h40 - 04h50
|Course
|09h00
Il y a six heures de décalage horaire entre la France et cette partie de l'Indonésie. Le départ du sprint samedi, puis de la course MotoGP dimanche sera donné à 15h heure locale, soit 9h heure française, la dernière journée se déroulant sur un horaire légèrement décalé afin de mieux convenir aux téléspectateurs européens.
Retrouvez le programme à votre heure ici.
Comment suivre le GP d'Indonésie ?
Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Toutes les séances seront diffusées sur Canal+ Sport 360, ainsi que le sprint MotoGP et les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course principale MotoGP, dimanche.
Le circuit de Mandalika
Le retour du GP d'Indonésie MotoGP s'est matérialisé sur une toute nouvelle piste, inaugurée fin 2021 par le WorldSBK. La piètre qualité des conditions avait beaucoup fait parler à l'époque, à tel point que des travaux avaient été réalisés en urgence pour nettoyer le bitume de la poussière boueuse dont il était couvert et le refaire en grande partie.
Ces efforts ne se sont toutefois pas révélés très convaincants et les pilotes ont continué à pointer du doigt les mauvaises conditions de l'asphalte, qui semblait se désagréger au passage des motos durant la première édition. Peu avant la course, la distance avait même été réduite de sept tours, puis c'est le ciel qui avait apporté un certain soulagement de ce point de vue, puisque des trombes d'eau s'étaient finalement abattues sur ce bitume en piètre état.
Le resurfaçage de la piste a éloigné ses mauvais souvenirs pour la deuxième édition du Grand Prix, mais c'est la chaleur extrême qui a cette fois mis à l'épreuve les pneus. On annonce cette année encore des températures élevées, avec un ciel peu couvert.
Le tracé en lui-même est court et impose aux machines d'être inclinées quasiment en permanence, ce qui n'arrange pas l'usure pneumatique sur ce sol sale. Sur l'ensemble du tour, Mandalika a prouvé être une piste rapide, avec certaines portions particulièrement appréciées des pilotes. Elle est cependant très exigeante pour les gommes avec une sollicitation quasi-permanente des flancs des pneus, une vitesse moyenne parmi les plus élevées de la saison et des conditions qui sont donc potentiellement très chaudes.
Caractéristiques de la piste :
|Construction
|2021
|Longueur de la piste
|4,301 km
|Largeur de la piste
|15 m
|Virages
|6 droite - 11 gauche
|Plus longue ligne droite
|723 m
|Pole position
|à gauche
|Distance de la course MotoGP
|116,127 km (27 tours)
|Distance de la course sprint
|55,913 km (13 tours)
Records en vigueur :
|Record absolu
|M. Bezzecchi
|1'28"832
|2025
|Meilleur temps en course
|F. Aldeguer
|1'30"499
|2025
|Record V-max
|
J. Mir
|321,4 km/h
|
2025
|Record vitesse moyenne
|M. Bezzecchi
|174,3 km/h
|2025
Le palmarès du GP d'Indonésie
Loin, très loin après les courses de Sentul, le Grand Prix d'Indonésie implanté à Mandalika a d'abord livré une édition très mouvementée, avec une chamane appelée à "sauver" la course lorsqu'un déluge s'est abattu sur le circuit, puis une épreuve rocambolesque dont Miguel Oliveira s'était dépêtré mieux que personne. Cette année-là, on avait vu Yamaha et KTM se partager la pole position et la victoire, cependant les trois éditions suivantes, clémentes du point de vue de la météo, ont été dominée par Ducati, avec notamment la première victoire de Fermín Aldeguer l'an passé.
Un nom de taille manque au palmarès de ce Grand Prix, et c'est celui de Marc Márquez. Il faut dire qu'il n'a pas été vernis sur ce circuit. Sa première participation, en 2022, lui a valu une très grosse chute au warm-up, avec traumatisme crânien et épisode de diplopie à la clé. Les trois éditions suivantes l'ont vu chuter en course, tant avec la Honda qu'avec la Ducati, et le Grand Prix 2025 a même mis fin à sa saison puisqu'il s'est blessé à l'épaule droite après avoir été percuté par Marco Bezzecchi.
Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Indonésie :
|Année
|Pole position
|Victoire sprint
|Victoire GP
|2025
|M. Bezzecchi
|M. Bezzecchi
|F. Aldeguer
|2024
|J. Martín
|P. Bagnaia
|J. Martín
|2023
|L. Marini
|J. Martín
|P. Bagnaia
|2022
|F. Quartararo
|-
|M. Oliveira
|1997
|T. Okada
|-
|T. Okada
Course suivante : Grand Prix d'Australie (23-25 octobre)
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