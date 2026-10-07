Viñales dans les points pour son retour : "Mon épaule est guérie"

De retour à la compétition le week-end dernier, au Japon, Maverick Viñales affirme que son épaule est désormais guérie.

Le pilote espagnol est reparti de Motegi avec deux points pour la 14e place décrochée dans la course principale, clôturant ainsi son premier week-end complet de compétition depuis le Grand Prix d'Allemagne en juillet.

Le pilote Tech3 souffrait d'une blessure à l'épaule depuis un accident survenu lors de la manche allemande de 2025, mais il semble désormais confiant quant à sa capacité à mener à terme la saison 2026.

Si Viñales a déclaré que sa blessure à l'épaule ne posait plus de problème, il a toutefois reconnu un manque de force, problème qui ne peut être résolu qu'en pilotant.

"J'ai l'impression que mon épaule est guérie", a-t-il déclaré. "Il faut simplement que je la sollicite davantage à chaque fois et que je continue à développer ma force. Je suis en forme dans de nombreux domaines, mais dans d'autres, je dois monter sur la moto, car je ne peux pas vraiment m'entraîner pour ça en salle de sport, c'est trop difficile."

Viñales s'est dit agréablement surpris d'avoir marqué des points, compte tenu de son manque de condition physique et de ses difficultés à retrouver ses repères sur la RC16 après une si longue absence.

"Pas vraiment, je m'attendais à avoir beaucoup plus de mal", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à marquer des points. "Je ne m'inquiétais pas pour l'épaule car je sais que je peux la gérer, mais j'étais plus inquiet pour les bras, car j'ai beaucoup souffert pendant la course, surtout au niveau de l'avant-bras. Ici, c'est vraiment fatigant à cause des freinages puissants."

Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Alors oui, c'était un bon entraînement, je pense. J'ai aussi trouvé une bonne vitesse au milieu de la course. Et à la fin, même si je n'ai pas pu pousser à fond. On est en bonne voie, mais je dois encore apprendre à mieux comprendre la moto. Je ne pilote pas encore parfaitement, donc je dois continuer à m'améliorer."

Le pilote espagnol a ajouté s'attendre à ce que le Grand Prix d'Indonésie de cette semaine soit moins éprouvant physiquement, malgré la chaleur intense qui règne sur l'île de Lombok.

"Mandalika devrait être un peu plus facile, car il n'y a pas de freinages violents. C'est vrai qu'il y a des changements de direction, mais [avec] les changements de direction, je n'ai plus de problèmes aujourd'hui, contrairement au passé."

Si Maverick Viñales s'est montré satisfait de son retour en forme et de son résultat, il a continué à critiquer KTM tout au long du week-end. Il reproche au constructeur autrichien de ne pas lui avoir réservé de place sur la grille de départ du MotoGP la saison prochaine.

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