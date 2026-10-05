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Bastianini dans la lutte pour le podium : "J'espère que ce n'est pas un hasard"

Enea Bastianini a créé la surprise à Motegi, et n'a vu le podium lui échapper que pour 0"078. Le pilote Tech3 veut croire à un bond en avant durable, avec l'espoir de le confirmer dès Mandalika.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Publié:
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Il est facile de désigner celui qui a le plus créé le plus la surprise au GP du Japon, tant cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu Enea Bastianini capable de se battre pour le podium. Dans le sprint, ce podium ne lui a échappé qu'à cause d'un passage hors des limites de la piste dans le dernier tour, qui lui a coûté la troisième position. En course principale, c'est pour 0"078 qu'il a manqué de podium, mais ses progrès avec la KTM restaient remarquables.

Malgré l'excellente prestation de samedi, peu de monde s'attendait à ce que Bastianini puisse tenir le rythme des meilleurs jusqu'à la fin dimanche, d'autant qu'il fallait composer avec l'inconnue du pneu arrière dur, avec une carcasse plus rigide conçue pour les températures élevées, presque devenu un choix obligatoire après les gros problèmes du sprint.

Le pilote Tech3 s'est très bien senti avec ce pneu et il était même le plus rapide en fin de course, avec une série de meilleurs tours qui lui a permis de revenir sur l'Aprilia de Marco Bezzecchi.

Peut-être qu'avec un tour de plus, il aurait eu la possibilité de le doubler, même si le pilote de Rimini se contente pour le moment d'un bond en avant en espérant qu'il ne s'agira pas d'une performance ponctuelle, d'autant qu'il a collé près de 15 secondes à Pedro Acosta, la référence de KTM tout au long de la saison. Le potentiel semble donc être bel et bien là.

"Je me sens vraiment bien, parce que cela faisait longtemps que j'attendais ce moment, réussir à piloter comme ça, et il est enfin venu aujourd'hui", a commenté Bastianini après la course. "C'était un peu bizarre ce matin, parce que nous ne nous attendions pas à ça de la part de ce pneu. Nous avions essayé le medium puis j'ai essayé le dur, qui a plutôt bien fonctionné dès le début, dès le premier tour, et le choix était clair pour la course."

Enea Bastianini a retrouvé un excellent niveau à Motegi.

Enea Bastianini a retrouvé un excellent niveau à Motegi.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La course a été compliquée au début, parce que j'ai perdu un peu de temps au départ pour dépasser Acosta. Je n'étais pas très rapide à ce moment-là, et j'ai vu Martín, Márquez et Bezzecchi s'échapper, mais ensuite, de la mi-course jusqu'à la fin, j'ai essayé d'attaquer un peu plus à chaque tour, et à la fin j'étais le plus rapide. Je n'ai pas réussi à dépasser Marco dans le dernier tour, mais c'est très bien comme ça".

L'efficacité du pneu dur à l'arrière a été une grande surprise : "D'habitude, on sollicite beaucoup le pneu arrière, sur tous les circuits. Aujourd'hui, la durée de vie des pneus a été vraiment excellente, et j'ai vu l'arrivée avec des sensations incroyables. Je voyais la possibilité d'un podium et c'était une surprise."

Bastianini quitte surtout le Japon avec une grande confiance et la conviction de pouvoir retrouver le même niveau à Mandalika et dans les courses suivantes, pour conclure en beauté l'aventure chez KTM avant de piloter l'Aprilia de Trackhouse en 2027.

"Nous avons un peu plus de certitudes maintenant, parce que nous avons compris pourquoi nous avons été aussi rapides, donc je ne pense pas que nous seront de nouveau en panique en Indonésie, en tout cas j'espère que ce sera le cas, même si c'est une piste totalement différente et que les pneus seront différents, ce qui va encore tout changer."

"Mais je pense que nous avons fait beaucoup d'analyses pour arriver à ce niveau et j'ai essayé de tout comprendre dans les détails pour progresser, surtout après la course de Pedro en Autriche. Nous avons essayé de tout assembler ici, donc j'espère que ce n'est pas un hasard, mais en attendant je suis très content."

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