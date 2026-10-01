Viñales : "Je ne comprends pas ce que KTM attend de moi"

Maverick Viñales n'accorde visiblement plus beaucoup de confiance à KTM, et encore moins à Günther Steiner, le visage public du groupe d'investisseurs qui a finalisé le rachat de l'équipe Tech3 l'an dernier.

Pendant l'hiver, les dirigeants du constructeur autrichien avaient pourtant clairement indiqué à Viñales qu'une place l'attendait dans le garage de l'équipe officielle en 2027. Mais le manque de régularité affiché par l'Espagnol au cours de la première partie de la saison, conséquence notamment des problèmes physiques dont il souffrait à l'épaule gauche, a poussé KTM à faire marche arrière et à l'écarter de ses plans. Pas seulement de la structure officielle, mais également de l'équipe satellite.

Ce qui a particulièrement affecté le pilote, c'est que le constructeur de Mattighofen ne l'en a officiellement informé que le 30 juin, à un moment où il n'y avait déjà plus de guidon disponible sur la grille pour la saison suivante.

Depuis le GP d'Allemagne, Viñales n'a plus disputé le moindre Grand Prix en raison de cette épaule qui lui a causé tant de problèmes. Il souffre notamment d'une lésion du tendon infra-épineux et a tenté de la soigner avec différents traitements afin d'éviter une nouvelle opération. Le dernier protocole en date repose sur des injections de plasma riche en plaquettes, qui, selon lui, permettent d'améliorer son état d'environ 10% chaque mois.

Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech 3) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le samedi du Grand Prix d'Allemagne, l'Espagnol était rentré chez lui en raison des limitations qu'il ressentait au niveau du bras. À partir de ce moment-là, il a commencé à penser que sa carrière en MotoGP était, au moins temporairement, terminée. Sa relation avec KTM était alors tout aussi dégradée que celle qu'il entretient avec Steiner.

C'est pourquoi il a été particulièrement surpris lorsque l'ancien directeur de l'équipe Haas l'a appelé, il y a une dizaine de jours, pour lui proposer de participer aux essais organisés au Red Bull Ring le lundi suivant le Grand Prix d'Autriche.

Les conclusions de ce test se sont révélées positives, permettant à Viñales de retrouver la piste à Motegi. Jeudi, l'Espagnol n'a d'ailleurs pas caché sa surprise face à l'enchaînement des événements qui ont marqué ces derniers mois.

"Je pensais que je n'allais plus courir cette année. J'ai été très surpris lorsqu'ils m'ont appelé pour faire ce test, et encore plus lorsqu'ils m'ont laissé essayer la moto de l'année prochaine", a déclaré Viñales dans un entretien avec Motorsport.com.

"La vérité, c'est que je ne comprends pas KTM. Je ne comprends vraiment pas ce qu'ils attendent de moi. J'ai essayé à plusieurs reprises de trouver une logique à tout ce qui m'est arrivé au cours des quatre derniers mois, mais je n'en trouve aucune."

Pour la première fois depuis de nombreuses années, le numéro 12 a passé la majeure partie de l'été dans sa maison de vacances à Roses, en Catalogne, où il est originaire et où il vit depuis plusieurs années, avec sa femme et leurs deux filles.

Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech 3) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Selon les informations de Motorsport.com, Viñales avait demandé à KTM de reprendre la compétition dès l'Autriche. Une requête qui avait été refusée en raison du risque d'obtenir un mauvais résultat lors d'un rendez-vous aussi important pour le constructeur.

Viñales a toutefois finalement reçu le feu vert pour se rendre à Spielberg. Arrivé sur place dimanche après-midi, il a effectué une simulation de sprint le lundi, ce qui lui a permis d'obtenir l'autorisation de se rendre au Japon.

À Motegi, son objectif sera de franchir chaque étape du week-end, jusqu'à voir le drapeau à damier lors de la course de dimanche. Il s'agit de la première étape d'un parcours qu'il espère voir le ramener le plus rapidement possible sur la grille MotoGP.

Par quel moyen ? En passant notamment par l'un des rôles de soutien qui pourraient s'offrir à lui, comme celui de pilote d'essais, qui pourrait constituer un tremplin vers un retour à la compétition.

"Je ne pense pas que mon histoire en MotoGP soit terminée. Je ne suis pas prêt à abandonner. Je dois trouver un moyen de revenir. Je préfère rester chez moi et attendre qu'une opportunité se présente plutôt que d'aller en WorldSBK", a conclu Viñales.

"Mon épaule ne sera plus jamais comme avant, mais elle est suffisamment bonne pour piloter. Et encore plus avec les motos de l'année prochaine, qui ressemblent à des Moto2 avec un moteur beaucoup plus puissant."

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