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Marc Márquez juge sa situation plus "normale" qu'en 2025

Titré à Motegi il y a un an, Marc Márquez accepte de vivre un championnat 2026 très différent, face à plusieurs adversaires. Il a revu son approche en conséquence.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas vraiment pour Marc Márquez. L'an dernier, le GP du Japon l'a vu remporter le titre mondial après avoir écrasé le championnat, et il ne savait pas encore que sa saison allait vite s'arrêter, en raison d'une blessure à l'épaule droite une semaine plus tard à Mandalika, dont il a encore payé les conséquences cette année.

Ce week-end, Márquez arrive à Motegi à la deuxième place du championnat, à 12 points de Jorge Martín et 30 unités devant Marco Bezzecchi. Les trois premiers sont légèrement détachés, mais la lutte reste ouverte... et l'Espagnol estime finalement que la situation actuelle est plus naturelle que sa domination sans partage de l'année 2025.

"J'avais plus de 150 points d'avance et c'est plus serré cette année", a constaté Márquez ce jeudi. "C'est un championnat normal cette année. L'an dernier, ce n'était pas normal d'arriver à Motegi avec ce gros avantage. Les choses se sont passées différemment l'an dernier mais ce qui compte, c'est qu'on est encore dans la lutte, qui est disputée, et on va faire de notre mieux."

"Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses en un an", a rappelé Márquez, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Le plus important, c'est qu'on reste dans la lutte pour le championnat."

Marc Márquez retrouve Motegi en étant deuxième du championnat.

Marc Márquez retrouve Motegi en étant deuxième du championnat.

Photo de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Entre son épaule diminuée en début d'année, les courses manquées après son opération et une Ducati désormais challengée par l'Aprilia, Márquez mise surtout sur sa constance dans la lutte pour le titre.

"On dirait que [Pedro] Acosta, les quatre Aprilia sont très rapides, [Ai] Ogura en particulier. Il a fait un très bon retour en Autriche et on va faire de notre mieux, mais le plus important, c'est qu'on est toujours là, en première ligne, à jouer le podium. Ce n'est pas comme l'an dernier mais comme les années précédentes. Tout est plus équilibré et il faut comprendre notre niveau."

Márquez craint trois pilotes

Márquez se méfie des pilotes Aprilia officiels mais aussi de Pedro Acosta, qui vient de remporter sa première course au Red Bull Ring : "La plus grosse différence par rapport à l'an dernier, c'est qu'on se bat face à un autre constructeur et face à, je dirais, trois autres pilotes. L'an dernier, c'était plus un face à face."

"Ça veut dire que dans une mauvaise journée, on peut finir cinquième ou sixième et perdre beaucoup de points. Il faut aller de l'avant, faire de notre mieux chaque jour – pas chaque week-end, chaque jour – et essayer de suivre jusqu'à la fin."

Marc Márquez s'attend à une lutte disputée au championnat.

Marc Márquez s'attend à une lutte disputée au championnat.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Il y a sept courses, j'étais à 100 points", a rappelé Márquez, qui imagine Acosta capable d'une remontée comparable : "Il est 60 points derrière moi, 72 derrière Jorge donc il reste dans le jeu. Depuis Silverstone, quand KTM a pu ouvrir ses moteurs, il est de nouveau très rapide. Ce sera une belle bagarre, avec beaucoup de pilotes, et il faut qu'on soit là."

Márquez continue à prôner une approche "course après course, jour après jour", sans chercher à faire le plein à Motegi en prévision d'une visite potentiellement plus difficile à Mandalika : "On ne sait pas s'il va pleuvoir en Indonésie, on ne sait pas si je me sentirai mieux ou moins bien. On verra. Le plus important, c'est de continuer et de faire de notre mieux. Demain, le principal objectif sera d'entrer en Q2, et samedi sera un autre jour."

Le circuit de Motegi est caractérisé par ses gros freinages et Márquez a rencontré des soucis de freins à Spielberg, comme plusieurs pilotes Ducati. Il aborde néanmoins le week-end avec sérénité.

"C'était très important de comprendre ce qu'il s'est passé en Autriche. Pour un pilote, le plus important après un problème, c'est qu'il soit analysé et identifié, par Brembo et Ducati. On espère une solution ici et je pense qu'il y en aura une parce que je pense que c'est un souci clair. Je me concentre pour piloter aussi bien que possible."

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