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Zarco fait le point sur sa récupération : "Le genou va de mieux en mieux"

Après avoir retrouvé la compétition à Aragón, Johann Zarco poursuit sa récupération et constate de nouveaux progrès avant le Grand Prix du Japon. Le Français fait le point sur l'état de son genou et les précautions qu'il doit encore prendre.

Téha Courbon
Mis à jour:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Johann Zarco a franchi une étape importante dans sa récupération en reprenant la compétition à Aragón, un peu plus de trois mois après sa lourde chute au Grand Prix de Catalogne.

Son retour en piste avait finalement été avancé à Aragón après des progrès plus rapides qu'espéré. Zarco avait alors évité l'opération de son genou gauche, les examens ayant montré une évolution suffisamment favorable pour privilégier une récupération sans intervention chirurgicale.

Lire aussi :

En Aragón, le pilote LCR Honda avait rapidement retrouvé un bon niveau de performance, un niveau qu'il a réussi à plus ou moins conserver, malgré l'exigence physique de certains circuits comme Misano. 

Le Grand Prix du Japon constitue donc une nouvelle étape dans la récupération du Français. Ce jeudi, Zarco a expliqué qu'il devait encore rester prudent dans certaines activités, son genou n'ayant pas la stabilité d'une articulation normale, même si sa condition s'était nettement améliorée.

"Pour la moto, la jambe va plutôt bien", a-t-il déclaré. "Je dois quand même faire attention aux activités que je pratique, parce que je ne peux pas avoir, et je n'aurai pas, la stabilité d'un genou normal avec tous les ligaments."

"Mais ça continue de s'améliorer, parce que j'ai fait de la randonnée en montagne la semaine dernière. Ça m'a donné un peu plus confiance dans mon genou. Je peux même maintenant commencer à courir d'une porte à l'autre, ce que je n'étais même pas capable de faire avant."

"Le genou va donc de mieux en mieux. Ce sont de bonnes étapes pour la vie quotidienne. Mais pour la moto, déjà à Misano et en Autriche, le simple fait de pouvoir bien plier le genou suffisait à me sentir bien."

"Après le long voyage en avion, j'ai eu besoin de faire un peu plus de flexion pour retrouver une bonne mobilité. J'ai découvert dans l'avion que je pouvais devenir comme un petit vieux."

S'il a pu éviter l'opération après son accident, cette intervention ne sera pas éternellement évitable, et Johann Zarco devra à un moment ou un autre passer sur la table. Mais le pilote de 36 ans a expliqué que cela arriverait uniquement à la fin de sa carrière, les conséquences étant avant tout pour sur le long terme.

"Pas pendant la trêve hivernale, mais à la fin de ma carrière, oui", a déclaré Zarco, interrogé sur une possible opération cette hiver. "Parce que mon ménisque n'est pas à sa place. Et je risque de développer de l'arthrose. Ce n'est pas urgent, mais si je veux bien vieillir, l'opération sera nécessaire."

Zarco se montre par ailleurs plutôt enthousiaste à l'idée de retrouver Motegi. Le Français va également découvrir le nouvel asphalte du circuit japonais alors que Takaaki Nakagami, pilote d'essais de Honda, a déjà roulé à Motegi avec la moto destinée à 2027 et a ainsi pu transmettre de premières informations à son équipe.

"Je suis assez content des prévisions météo, avec des températures qui ne seront pas trop élevées. Pour la pluie, en revanche, je ne sais pas si nous avons des risques d'en avoir. Je pense que non."

"Mais il y a un nouvel asphalte, ce qui est assez surprenant, parce que le précédent n'était clairement pas une catastrophe ces dernières années. Mais s'il y en a un nouveau maintenant, c'est encore mieux. Taka a de bonnes données, il a roulé ici avec la [moto 2027]. Nous avons donc déjà de bons retours sur la qualité de l'asphalte et sur les différents pneus."

Surtout, Johann Zarco assure arriver au Japon dans de bonnes dispositions physiques et avec une envie certaine de retrouver sa machine : "Je me sens vraiment en forme. Je suis assez surpris d'avoir autant ressenti le manque de la moto ces derniers jours. Ce sera donc bien de remonter dessus demain."

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