Fabio Quartararo vise la Q2 à Motegi... mais n'en espère rien
Fabio Quartararo croit à la possibilité de s'inviter de nouveau en Q2 au GP du Japon, mais sait que son week-end restera très compliqué.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Dans une saison largement dominée par Ducati et Aprilia, KTM a tiré son épingle du jeu à domicile, puisque Pedro Acosta a remporté le GP d'Autriche. C'est au tour des constructeurs japonais d'être à domicile ce week-end, mais Fabio Quartararo a vite coupé court au moindre espoir.
"Je suis certain que ça ne sera pas comme KTM en Autriche", a confié le Français à son arrivée à Motegi, en rappelant que Yamaha est dans une "situation totalement différente" de celle de KTM. Lorsqu'on l'interroge sur ses objectifs, il avance donc avec prudence et ne se projette pas trop loin.
"Je n'en ai aucune idée. Je vais juste essayer de faire de mon mieux, essayer de voir s'il y a un bon grip, essayer de comprendre si on peut faire un bon time attack. Je pense que c'est l'un des domaines qui me conviennent encore sur la moto. Mon objectif sera d'entrer en Q2 vendredi. […] Ce sera un gros défi."
Et même s'il atteint ce premier objectif, Quartararo sait que cela ne garantira pas un bon résultat en course, comme il l'a constaté en Autriche avec une inexorable descente dans la hiérarchie en course principale, au point de sortir des points.
"C'est toujours mieux de partir devant. Mais on a vu au Red Bull Ring que peu importe si on part neuvième, notre vraie position est très loin en course, surtout au Red Bull Ring."
Fabio Quartararo a des attentes réalistes avant Motegi.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Face à ce constat, difficile de trouver des raisons d'espérer. Le nouvel asphalte posé sur le circuit de Motegi en est néanmoins une, même si Quartararo reste prudent : "Tant qu'on ne roule pas dessus avec la moto, on ne peut pas savoir. Ça semble bon, il n'y a pas de bosses, mais le plus important, c'est de voir si le grip est bon. Ça pourrait nous aider."
Le faible risque de pluie n'est en revanche pas du tout un élément sur lequel Quartararo veut miser puisqu'une piste détrempée pourrait accentuer les faiblesses de sa moto : "Pour moi, que ce soit sec ou humide, il nous manque beaucoup de choses et sous la pluie, ça a des effets sur le grip et le reste."
"Ce sera important de bien comprendre les pneus, d'essayer de comprendre la différence avec l'Autriche, parce que c'est aussi une carcasse différente, mais je vais essayer de voir dans quelle mesure je pourrai attaquer en course."
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