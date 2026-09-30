Quartararo-Yamaha : une fin d'histoire "plus froide" mais en bonne intelligence

Le titre de 2021 semble bien loin. Cinq ans après avoir été au sommet du MotoGP, Fabio Quartararo s'apprête à quitter une équipe Yamaha désormais distancée par la concurrence pour se lancer dans un nouveau défi chez Honda.

Cette séparation était inéluctable après plusieurs années de descente dans la hiérarchie, lors desquelles Quartararo a déploré le manque de réaction de Yamaha, pour finalement hériter d'une moto certes totalement nouvelle cette année, mais servant surtout de laboratoire grandeur nature pour permettre à la marque de découvrir le V4 en vue de la saison 2027.

Ces saisons difficiles ont fini par éroder la relation entre Quartararo et Yamaha, avec moins d'enthousiasme mais un professionnalisme intact.

"Évidemment, les choses ne sont pas comme elles l'étaient au début", a reconnu Massimo Meregalli, interrogé par Motorsport-Total.com. "C'est normal. Nous sommes dans un environnement de travail, et nous sommes tous professionnels. Nous continuons simplement à travailler avec professionnalisme."

Massimo Meregalli (Yamaha) Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Meregalli reconnaît néanmoins qu'une certaine harmonie a disparu avec son pilote. "La relation est peut-être devenue plus froide qu'auparavant", a-t-il sobrement commenté, soulignant néanmoins que Quartararo reste très lié à son équipe technique : "Heureusement, l'ambiance dans le garage est bonne avec tout le monde, les mécaniciens et les ingénieurs."

On voit souvent des 'La relation avec Yamaha est mauvaise, ils ne peuvent plus se voir', mais ce n'est pas vrai !

Quartararo n'a pas toujours ménagé Yamaha dans ses commentaires, surtout en faisant état des manquements de sa moto et de l'absence d'évolution. Sans nier certaines tensions dans les moments les plus compliqués, le Français estime pourtant que l'ambiance reste bonne en interne.

"On voit souvent des 'La relation avec Yamaha est mauvaise, ils ne peuvent plus se voir', mais ce n'est pas vrai !", a assuré Quartararo au micro de Canal+ au Red Bull Ring. "Il y a des moments où c'est sûr que c'est tendu, parce qu'on s'énerve un petit peu, mais la relation avec mes mécanos, même avec toute l'équipe, est toujours bonne."

"C'est sûr que les choses se passent mieux quand on gagne, mais la relation est bonne. Ce n'est surtout pas maintenant qu'il faut penser à ce genre de choses."

Un conflit salvateur au GP d'Aragón

Fabio Quartararo était très agacé au GP d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La relation entre Quartararo et Yamaha semble surtout apaisée après des échanges par médias interposés au GP d'Aragón. Le pilote était lassé de devoir tester des nouveautés inefficaces, ce qui nuisait à la préparation de son week-end, tout en étant privé de l'essai de la moto et surtout des pneus 2027. Ces critiques ont déplu à Yamaha, tant sur le fond que sur la forme.

Le champion du monde 2021 a par la suite calmé le jeu et la relation s'est apaisée après une discussion. On a ainsi vu un Quartararo plus serein à Misano et au Red Bull Ring, et l'épisode du GP d'Aragón semble avoir permis de repartir sur une base plus saine.

"Fabio a enfin compris l'effet de ses mots après l'Aragón", a confirmé Meregalli. "Quand les pilotes sont déçus ou frustrés, parfois ils disent des choses qu'ils ne pensent pas vraiment. […] Après la course, on a eu une bonne discussion et il l'a compris. On a mis les choses au clair."

L'idée est maintenant de finir la saison en bonne intelligence, avec encore sept Grands Prix au programme. "Nous le soutiendrons jusqu'à la fin de la saison", a promis Meregalli. "Quels que soient ses besoins, nous lui donnerons. Nous l'avons fait avec Jorge Lorenzo par le passé. Nous avons continué à développer la moto jusqu'au dernier Grand Prix de la saison. […] C'est comme ça qu'une équipe fonctionne selon moi."