Yamaha répond aux critiques de Quartararo et déplore son attitude
Après les critiques de Fabio Quartararo et sa volonté affichée de ne plus aider Yamaha, qu'il quittera dans trois mois, le constructeur réplique en rappelant son pilote à l'ordre sur son comportement.
Photo de : Alexander Trienitz
La séparation à venir entre Fabio Quartararo et Yamaha n'a sans doute jamais semblé aussi longue et pesante que depuis le week-end d'Aragón. Outre une contre-performance notable de la part du Français, les tensions entre les deux parties ont été exposées sur la place publique et écorné un peu plus encore le lien restant entre le pilote et le constructeur auquel il est associé depuis huit ans.
Se plaignant en début de week-end de jouer les "pilotes d'essais" avec des pièces dont il déplore le faible apport, Quartararo n'a rien caché du manque de motivation qui le touche. Surtout, il a souligné ne pas souhaiter aider Yamaha dans sa préparation de la moto de 2027, et ce pour "des raisons personnelles" qu'il a fini par éclaircir.
"Je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même : moi, je voulais faire les tests en Autriche. Mais malheureusement, Yamaha ne veut pas que je roule avec les pneus Pirelli", a ainsi expliqué Fabio Quartararo pendant le week-end, ajoutant ne pas avoir "envie de développer la moto pour les pilotes de 2027".
Puis d'insister après sa dernière place en course, dimanche : "Je savais que ce week-end serait difficile. Je n'en ai rien tiré de positif. Je vais donc essayer de comprendre, mais j'arrêterai d'essayer 100 choses différentes en un week-end."
Alors qu'il reste encore neuf Grands Prix à disputer (si la saison reste complète malgré l'incertitude qui pèse sur le GP du Qatar), l'amertume paraît si forte que l'on ne peut que s'interroger sur les conditions dans lesquelles Fabio Quartararo pourra terminer ce chapitre majeur de sa carrière. Les difficultés actuelles font en tout cas ressortir un passif jamais vraiment digéré, et notamment ce choix du V4 que le constructeur a voulu activer dès 2026, visiblement contre le souhait du pilote.
"La relation s'était déjà un peu compliquée auparavant, notamment à travers les discussions que nous avions eues sur la moto à utiliser en 2026", explique Fabio Quartararo, cité par L'Équipe. "Pour moi, le choix était clair : il fallait conserver le quatre en ligne. Yamaha a finalement décidé de continuer avec le V4. Ça a été difficile à accepter."
Fabio Quartararo devancé par Toprak Razgatlioglu au GP d'Aragón.
Photo de : Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images
Quelle qu'ait pu être la gestion interne de ce différend, force est de constater aujourd'hui qu'un cap est passé dans la manière dont le pilote et son constructeur parviennent à opérer ensemble. Et ce manque de motivation affiché par Quartararo à Alcañiz n'est pas particulièrement apprécié en haut lieu.
Paolo Pavesio, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, pointe le manque "d'objectivité" du Français en nuançant ses critiques sur l'efficacité des nouvelles pièces qui lui sont proposées.
"Fabio se plaint régulièrement qu'on ne fait pas évoluer la moto, et lorsqu'on lui fait tester de nouvelles pièces il nous le reproche en disant qu'il se perd", déclare l'Italien dans les colonnes de nos confrères. "Il manque un peu d'objectivité. Bien sûr que nous ne sommes pas au niveau que nous aimerions. Mais comme nos adversaires, nous essayons d'avancer."
Fabio devrait prendre exemple sur Jack qui donne toujours le maximum et fait en sorte que la bonne humeur demeure.
Quant au test qui aura lieu dans une quinzaine de jours au Red Bull Ring et qui servira au développement des futurs pneus, Massimo Meregalli rappelle, toujours dans L'Équipe, que Yamaha n'a pas traité Fabio Quartararo différemment des autres pilotes en partance pour la concurrence.
"On utilisera pour le test en Autriche Razgatlioglu et très certainement Guevara parce qu'ils seront l'an prochain avec nous", déclare le directeur de l'équipe d'usine Yamaha, en référence au seul pilote déjà présent dans le groupe et à celui qui arrivera l'an prochain en tant que rookie.
"Tous les constructeurs [qui se sépareront de leurs pilotes] ont pris cette décision. Martín et Ogura n'essaieront pas l'Aprilia, Bagnaia n'essaiera pas la Ducati, Acosta n'essaiera pas la KTM et nous ne laisserons pas non plus Miller essayer notre 800cc..."
Et Massimo Meregalli d'enfoncer le clou en rappelant Quartararo à l'ordre : "Fabio devrait prendre exemple sur Jack qui donne toujours le maximum et fait en sorte que même si on est dans le dur, la bonne humeur demeure."
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