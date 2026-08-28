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Le calendrier 2027 du MotoGP suspendu aux décisions autour du Qatar

Le MotoGP veut prendre une décision rapidement sur l'organisation du Grand Prix du Qatar cette année, et ne pourra finaliser son calendrier 2027 que dans un second temps.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo de : Honda Racing

La fin de l'été est traditionnellement la période choisie par le MotoGP pour annoncer de quoi sera faite la saison suivante. Le calendrier 2027 prend forme petit à petit mais avant de pouvoir le communiquer, le championnat doit d'abord définir comment se conclura la saison 2026.

Le programme a déjà été modifié en raison du conflit au Moyen-Orient, en déplaçant la date du Qatar à la fin du championnat, ce qui a également nécessité de repousser les épreuves au Portugal et à Valence.

Il n'est toujours pas certain que le Grand Prix du Qatar pourra se tenir le 8 novembre, dans un peu plus de deux mois, mais le MotoGP entend prendre une décision rapidement.

"Le calendrier 2027 est presque établi", a déclaré Carlos Ezpeleta, promu PDG adjoint du MotoGP en début de semaine, face aux médias ce vendredi, dont Motorsport.com. "Nous attendons évidemment de voir comment la situation évolue au Moyen-Orient, parce que cela peut également influencer le calendrier de l'an prochain."

"Nous sommes probablement à trois ou quatre semaines de pouvoir faire une annonce", a-t-il ajouté. "Cette année, nous vivons une saison incroyable, et la fin de l'histoire est très importante."

Lire aussi :

"Nous voulons vraiment donner aux équipes la capacité de gérer la saison, donc nous voulons que cette décision soit prise dès que possible. Pas tant pour des questions opérationnelles, mais surtout pour l'aspect sportif. Nous devons donner aux équipes et aux pilotes le temps d'y penser."

Le calendrier 2027 est presque prêt

Carlos Ezpeleta travaille sur le calendrier 2027 du MotoGP

Carlos Ezpeleta travaille sur le calendrier 2027 du MotoGP

Photo de: Mirco Lazzari GP - Getty Images

Une fois cette question réglée, le calendrier 2027 du MotoGP pourra être finalisé. Des changements sont au programme puisqu'on sait que le Grand Prix d'Argentine va faire son retour, à Buenos Aires, et que le Grand Prix d'Australie va abandonner Phillip Island pour Adélaïde, sur un circuit en ville mais modifié pour garantir la sécurité.

Carlos Ezpeleta est satisfait de la direction que prend le championnat "Pour 2027, le calendrier est défini à 95%. Des informations excitantes sur Adelaïde seront publiées dans très, très peu de temps."

"Il y aura deux nouvelles épreuves l'an prochain, ce dont nous sommes ravis. Je pense que tout le monde – les supporters, les équipes, les pilotes – va vraiment aimer ça. Je pense qu'on va dans la bonne direction pour la promotion des courses et des événements."

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