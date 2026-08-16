Grand Prix du Qatar : les équipes attendent une décision rapidement
Günther Steiner et Pecco Bagnaia veulent vite savoir s'il sera possible de maintenir le Grand Prix du Qatar, prévu au mois de novembre alors que la guerre continue au Moyen-Orient.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Initialement prévu le 12 avril, le Grand Prix du Qatar a été décalé au 8 novembre en raison de la guerre au Moyen-Orient, ce qui a également provoqué le report d'une semaine des épreuves à Portimão et à Valence, désormais programmées les 22 et 29 novembre.
Le conflit perdure dans la zone et comme pour la Formule 1, qui a prévu de se rendre à Losail le 29 novembre, le maintien du Grand Prix du Qatar est incertain en MotoGP. Les équipes attendent une réponse assez rapide pour des questions logistiques, afin de planifier le fret et les déplacement du personnel en fin de saison.
À Silverstone, Günther Steiner a confié qu'il ne s'était "pas encore" renseigné sur l'évolution de la situation, mais il a confirmé le besoin d'une décision à courte échéance. "En fait, il faut que j'en discute avec Carlos [Ezpeleta, directeur sportif du MotoGP], on n'a pas encore parlé de quand ils feront une annonce sur le Qatar", a déclaré le grand patron de Tech3. "Je n'ai pas de date."
"Je ne pense pas que ça peut être trop tard, sinon on ne pourra pas envoyer le matériel. Je pense que la Formule 1 fera une annonce vers septembre, donc que ce sera similaire. C'est une supposition de ma part."
Le MotoGP a confirmé étudier la possibilité de trouver un autre circuit tout en maintenant l'appellation du Grand Prix du Qatar, ce que la Formule 1 va faire en organisant le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie au mois d'octobre.
Selon les informations de Motorsport.com, le MotoGP s'est donné jusqu'à la fin du mois pour prendre une décision, mais Steiner estime que la compétition passe naturellement au second plan dans un contexte tendu pour les populations comme pour l'économie mondiale.
"La solution préférable serait la fin de la guerre, je pense que nous serons tous d'accord là-dessus, sur le plan humain. C'est ce qu'il faut espérer et c'est mon espoir. Ensuite, on pourra se rendre là-bas et faire une course. Mais c'est le plus important pour toutes les personnes impliquées, et pour tous les économistes à travers le monde."
Bagnaia redoute une fin de saison tardive
Pecco Bagnaia (Ducati)
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pecco Bagnaia espère lui aussi un dénouement rapide, afin de savoir à quoi ressemblera la dernière partie du calendrier. "Pour moi, le plus tôt on sait, le mieux c'est", a estimé le pilote Ducati. "D'autant qu'ils ont repoussé deux courses en Europe pour qu'on puisse courir au Qatar."
Le décalage de la course de Valence d'une semaine suscite une certaine inquiétude chez Bagnaia. En 2020, la pandémie avait obligé à remodeler le calendrier et Valence avait accueilli deux week-ends de course consécutifs, les 8 et 15 novembre, avec des températures particulièrement basse. Le MotoGP doit se rendre sur le circuit encore plus tard cette année.
"Imaginez courir en décembre à Valence : cela pourrait être, non pas dangereux, mais limite", a souligné Bagnaia. "Imaginez à quoi il va falloir s'attendre. Ces dernières saisons, j'ai le sentiment qu'on a été plutôt chanceux, mais courir à Valence [aussi tard]…"
"Je me souviens de 2020 : le matin, il y avait quelque chose comme 6°C, et piloter une MotoGP avec 6°C et du givre sur l'herbe, c'est assez compliqué. Mais on verra, j'espère juste que s'ils décident assez tôt d'annuler le Qatar, ils replaceront les courses à la bonne date."
Avec Léna Buffa
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