Le MotoGP n'exclut pas de déplacer le Grand Prix du Qatar dans un autre pays

Le conflit dans le golfe Persique entre les États-Unis et l'Iran a eu des conséquences directes sur les calendriers de plusieurs compétitions, avec plusieurs reports.

La Formule 1 avait dans un premier temps annulé les Grands Prix d'Arabie saoudite et de Bahreïn mais a annoncé que le second se tiendra officiellement à Sepang, en Malaisie, au mois d'octobre. Le championnat suit aussi l'évolution de la situation avant de prendre des décisions concernant le GP du Qatar, prévu le 29 novembre, et celui d'Abu Dhabi début décembre.

En MotoGP, le circuit de Losail, en périphérie de Doha, devait accueillir la quatrième manche de la saison le week-end des 11 et 12 avril, mais les organisateurs ont décidé de le reprogrammer le 8 novembre. Actuellement, le Qatar est la dernière course du calendrier 2026 du MotoGP avant le retour en Europe, où le Grand Prix du Portugal est prévu le 22 novembre une semaine avant la manche de Valence, la dernière de l'année.

MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), le promoteur du championnat, travaille toujours officiellement sur l'organisation de la course de Losail, tout en étudiant de potentielles alternatives.

En plus des considérations liées à l'organisation d'une compétition sportive dans une zone pour laquelle les inquiétudes pour la sécurité sont évidentes, Motorsport.com a appris que certains fournisseurs qui travaillent pour le championnat ont des politiques internes les empêchant d'envoyer des employés dans des zones considérées comme à haut risque.

Interrogé sur les alternatives actuellement à l'étude, Carlos Ezpeleta, directeur sportif du championnat, n'a pas exclu de suivre la voie de la Formule 1 en organisant le Grand Prix du Qatar dans un autre pays.

"En étant dans la même famille que la Formule 1, nous avons évidemment cette question à l'esprit", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "La réalité est que la situation est aussi assez différente, nous n'avons qu'une seule course au Moyen-Orient. Sur le plan commercial, 21 courses seraient clairement suffisantes pour une saison de MotoGP."

Le GP du Qatar pourrait se tenir... dans un autre pays. Photo de: Honda Racing

"Cela étant dit, nous travaillons principalement avec le Qatar, avec le promoteur et les autorités. S'il y a une volonté d'avoir un Grand Prix du Qatar ailleurs, je pense que c'est une chose que nous pouvons étudier."

Des alternatives limitées

La question du sort de la course de Losail est extrêmement complexe à tous les niveaux. Trouver un circuit qui répond aux exigences de sécurité du MotoGP et disponible à cette date n'a rien de simple. Il faut également prendre en compte l'aspect logistique et le besoin de déplacer tout le matériel au Grand Prix du Portugal deux semaines plus tard.

"C'est assez compliqué parce que nous sommes à un moment de l'année où on peut exclure la plupart des circuits en Europe", a confirmé Ezpeleta. "Sur le plan logistique, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons parce que nous avons le Portugal et Valence après la Malaisie, et il y a la météo et des contraintes. Les circuits capables d'accueillir le MotoGP sont assez limités pour des questions de sécurité."

"Évidemment, nous allons étudier ça mais actuellement nous sommes concentrés sur le fait de nous rendre au Qatar. Nous espérons vraiment que nous pourrons y aller. C'est un incroyable événement, c'est un superbe circuit, un circuit que les pilotes aiment. Les efforts et la volonté sont vraiment concentrés vers le fait de pouvoir nous rendre au Qatar en novembre."

MotoGP SEG s'est donné jusqu'à la fin du mois pour prendre une décision. Selon l'évolution de la situation dans le golfe Persique, le début du championnat 2027 pourrait également être modifié. Actuellement, la saison 2027 doit débuter en Thaïlande le 7 mars et tout semble en place pour que le Qatar soit la deuxième manche, une semaine plus tard. Mais le conflit pourrait de nouveau contraindre à modifier ces plans.