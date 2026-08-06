Silverstone prolonge son accord pour rester au calendrier MotoGP

Une prolongation de contrat de deux ans a été annoncée ce jeudi, veille des premiers essais du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026, entre le championnat MotoGP et le circuit de Silverstone.

Les deux parties entendent ainsi réaffirmer leur implication mutuelle "à long terme", bien que la durée de l'accord soit minime par rapport à ce qu'ont obtenu une dizaine d'autres circuits ayant signé jusqu'en 2031, à l'image du Mans, de Barcelone ou de Sepang.

Silverstone fait figure des destinations historiques du championnat, qu'il a intégré en 1977. Le circuit a accueilli les Grands Prix pendant dix ans avant de céder sa place à Donington Park, puis de la reprendre en 2010 et se maintenir depuis. Plus de deux millions de spectateurs ont été accueilli sur place depuis ce retour.

"Le Royaume-Uni possède un riche héritage en matière de courses moto et reste l'un des marchés les plus importants pour le MotoGP", rappelle Carmelo Ezpeleta, PDG de MotoGP SEG. "Depuis notre retour à Silverstone en 2010, nous avons noué un partenariat solide et avons organisé ensemble d'inoubliables week-ends de GP de Grande-Bretagne."

"Silverstone offre un cadre fantastique au MotoGP : les onze vainqueurs différents des onze derniers Grands Prix organisés sur ce circuit témoignent de la qualité, de la compétitivité et de l'imprévisibilité des courses qui s'y déroulent", ajoute le responsable espagnol.

"Cette prolongation nous offre l'opportunité de continuer à investir dans cet événement, de renforcer notre présence au Royaume-Uni et de créer encore plus de valeur pour nos fans, nos équipes, nos partenaires et nos promoteurs au cours des prochaines années."

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PDG du circuit, Stuart Pringle ajoute : "Cette prolongation souligne notre engagement en faveur des courses deux-roues. Ce n'est pas seulement la signature d'un contrat, mais la confirmation de notre vision. Silverstone a démontré sa capacité à accueillir le summum du sport automobile mondial, du MotoGP à la Formule 1 en passant par le championnat du monde d'endurance de la FIA."

"Ce partenariat renouvelé renforce notre position de terre des courses internationales au Royaume-Uni. La prolongation de notre association confirme notre engagement commun à offrir aux supporters britanniques une expérience ultime de la vitesse."

Le calendrier 2027 du championnat MotoGP est en phase de finalisation, et l'on sait notamment que la saison débutera en Thaïlande dont la place du Grand Prix a été confirmée ces derniers jours. Le prochain GP de Grande-Bretagne devrait quant à lui se tenir en août 2027, selon les éléments fournis dans l'annonce de ce jour.

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