Le programme du GP de Grande-Bretagne MotoGP 2026

Silverstone fut le premier hôte du Grand Prix de Grande-Bretagne moto, en 1977, époque à laquelle il fallait trouver un remplaçant au TT de l'Île de Man, qui s'était vu retirer son agrément pour figurer au calendrier. Durant dix ans, c'est sur cet ancien aérodrome militaire que se sont affrontées les stars du Continental Circus avant que Donington Park ne devienne leur nouveau terrain de jeu. Silverstone a fait son retour en 2010 et n'a depuis manqué à l'appel qu'en 2020 pour cause de Covid.

Le GP de Grande-Bretagne retrouve cette année une place estivale après avoir été avancé dans l'agenda la saison dernière. Il marquera la sortie de la trêve de mi-championnat et l'entrée dans une seconde moitié de saison qui s'annonce intense, au vu des faibles écarts entre les candidats au titre. L'accession directe à la Q2 se jouera vendredi, puis la journée de samedi sera dédiée aux qualifications et à la course sprint, avant la course principale du dimanche.

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Les horaires du GP de Grande-Bretagne

Date Séance Heure française Vendredi 7 août Essais Libres 1 12h45 - 13h30 Essais 17h00 - 18h00 Samedi 8 août Essais Libres 2 12h10 - 12h40 Qualifications 12h50 - 13h30 Course sprint 17h00 Dimanche 9 août Warm-up 10h40 - 10h50 Course 14h00

Il y a une heure de décalage entre l'Angleterre et la France métropolitaine. À cela s'ajoutent des horaires locaux un peu inhabituels, puisque les séances de vendredi et samedi se tiennent une heure plus tard que la norme sur place. La course sprint s'élancera donc samedi à 17h en France. Le départ de la course principale MotoGP sera quant à lui donné dimanche à 13h heure locale, soit 14h en France.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le GP de Grande-Bretagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du programme du GP de Grande-Bretagne. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP.

Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto2 (à 12h15) et Moto3 (exceptionnellement après le MotoGP, à 15h30). En revanche, il faudra basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le circuit de Silverstone

Outre une météo que chacun se contente généralement de qualifier de "britannique" pour en illustrer toute la complexité, ce Grand Prix promet bien d'autres écueils. Les pilotes auront affaire à la piste la plus longue (5,9 km) et l'une des plus rapides de la saison avec plus de 181 km/h de moyenne pour la meilleure pole position qui y ait été enregistrée !

Il s'agit d'un tracé varié et complet, ce qui ne fait que compliquer la mise au point des machines. Il est entrecoupé de plusieurs lignes droites, suivies de gros freinages requérant un train avant stable, mais l'agilité des motos dans les rapides changements de direction n'est pas moins importante.

Après plusieurs resurfaçages ces dernières années (et l'épisode mémorable de 2018 où une forte pluie a conduit à l'annulation de la course à cause d'un nouveau bitume incapable de la drainer), le grip s'est amélioré et surtout les bosses ont été gommées.

VIDÉO - Un tour du circuit de Silverstone

Caractéristiques de la piste :

Construction 1947 Longueur de la piste 5,900 km Largeur de la piste 15 m Virages 8 gauche - 10 droite Plus longue ligne droite 770 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 118 km (20 tours) Distance de la course sprint 59 km (10 tours)

Records en vigueur :

Record du circuit F. Quartararo 1'57"233 2025 Meilleur temps en course A. Espargaró 1'58"895 2024 Record V-max E. Bastianini 340,6 km/h 2022 Record vitesse moyenne F. Quartararo 181,1 km/h 2025

Le palmarès du GP de Grande-Bretagne

Durant la première décennie d'utilisation de Silverstone en Grand Prix, le terrain a particulièrement réussi aux Américains, avec des victoires de Kenny Roberts, Randy Mamola, Freddie Spencer ou encore Pat Hennen. Les Français n'étaient pas en reste grâce aux trois succès 250cc des frères Sarron et de Jacques Bolle.

Depuis le retour sur place en 2010, ce sont les pilotes espagnols qui tiennent le haut du panier, avec en particulier sept succès en catégorie reine, dont trois rien que pour Jorge Lorenzo. C'est aussi sur ces terres que Maverick Viñales a remporté sa première victoire MotoGP en 2016, au guidon de la Suzuki, avant qu'Andrea Dovizioso ne gagne avec la Ducati.

Absent du calendrier remanié de 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, Silverstone a fait son retour en 2021 en accueillant Fabio Quartararo à son palmarès, alors lancé vers la conquête de son premier titre. Aleix Espargaró décrochait aussi un premier podium avec l'Aprilia RS-GP, annonciateur des performances à suivre pour l'équipe de Noale.

Alors que Pecco Bagnaia s'était effondré à une lointaine 14e place en 2021, l'édition 2022 a permis à l'Italien de se racheter en ramenant Ducati au succès sur la piste anglaise, après une pole de Johann Zarco. On a ensuite retrouvé Espargaró et son Aprilia, victorieux en 2023 et en pole en 2024, venus challenger des Ducati toujours dans le coup.

C'est ensuite Marco Bezzecchi qui a profité de l'aisance de la RS-GP à Silverstone en s'imposant la saison dernière, mais personne n'a oublié qu'il avait hérité de la victoire après l'abandon déchirant de Fabio Quartararo qui avait capitalisé sur sa pole pour s'échapper en tête avec la Yamaha. Le sprint avait quant à lui été remporté par Álex Márquez sur la Ducati.

Le derniers polemen et vainqueurs au GP de Grande-Bretagne :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2025 F. Quartararo Á. Márquez M. Bezzecchi 2024 A. Espargaró E. Bastianini E. Bastianini 2023 M. Bezzecchi Á. Márquez A. Espargaró 2022 J. Zarco - P. Bagnaia 2021 P. Espargaró - F. Quartararo

Course suivante : Grand Prix d'Aragón (28-30 août)

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