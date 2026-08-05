Une wild-card et trois remplaçants : qui courra à Silverstone cette semaine ?

Pour la quatrième fois cette saison, Augusto Fernández sera sur la grille MotoGP ce week-end, à l'occasion de la reprise du championnat après sa trêve estivale. Les pilotes ont rendez-vous à Silverstone pour entrer dans la seconde moitié de la saison, une campagne durant laquelle Yamaha a droit d'inscrire six wild-cards grâce aux concessions qui lui sont accordées.

Le constructeur en profite donc pour aligner une nouvelle fois l'Espagnol, devenu son pilote essayeur l'an dernier. Après l'Espagne, la Catalogne et les Pays-Bas, Fernández va une nouvelle fois profiter du cadre d'un Grand Prix pour mener à bien son travail de développement. Il restera ensuite deux tickets à Yamaha pour potentiellement engager une cinquième moto en course avant la conclusion du championnat.

Fernández était déjà en piste la semaine dernière, cette fois aux côtés de son acolyte Andrea Dovizioso, pour un test de deux jours effectué à Jerez. Tous deux ont roulé en solitaire, les autres marques ayant opté pour le Mugello. Ils ont concentré principalement leurs efforts sur la moto de 850cc conçue autour du règlement 2027 et des pneus Pirelli. L'Espagnol a également effectué quelques tours avec la 1000cc actuelle et les pneus Michelin, afin de préparer son week-end de course à venir.

Trois remplaçants en renfort

La liste des engagés au Grand Prix de Grande-Bretagne compte également trois autres ajouts, pour des pilotes appelés à remplacer des blessés. Iker Lecuona courra sous les couleurs de Gresini, en remplacement de Fermín Aldeguer. Le pilote Ducati en WorldSBK a déjà fait une apparition dans la même équipe il y a deux mois, cette fois pour palier l'absence d'Álex Márquez. Touché à une vertèbre thoracique à Assen, Aldeguer espère faire son retour lors de la prochaine manche, en Aragón, à la fin du mois.

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D'autre part, KTM et Tech3 ont fait appel à Pol Espargaró pour piloter la moto de Maverick Viñales cette semaine. Celui-ci soigne une nouvelle lésion dans son épaule, conséquence de la blessure qui l'a profondément affecté l'été dernier. Son absence à Silverstone lui laissera trois semaines supplémentaires pour guérir, et aussi pour tenter de résoudre le conflit qui l'oppose au constructeur et qui a fait les gros titres avant la pause.

Espargaró n'a plus couru depuis la Malaisie, en octobre dernier, et il a subi une pause forcée au printemps pour soigner une blessure à la main, mais il a depuis repris son rôle de pilote essayeur.

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Photo de: Michal Cizek / AFP via Getty Images

Enfin, dans le stand LCR, on retrouvera Cal Crutchlow, qui poursuit le remplacement de Johann Zarco, entamé fin mai au Grand Prix d'Italie. Sorti de sa retraite pour l'occasion, l'Anglais de 40 ans en est à son sixième week-end de course, alors que l'on espère le retour de Zarco le mois prochain.

Un check-up à passer pour Bezzecchi et Bagnaia

D'autres pilotes ont dû composer avec des soucis physiques dernièrement, et notamment Marco Bezzecchi qui s'est cassé la clavicule gauche en chutant lourdement pendant le week-end du Sachsenring. Bien que n'étant "pas encore à 100%" de son propre aveu, le pilote Aprilia compte reprendre la compétition en Angleterre.

Pecco Bagnaia a quant à lui mis à profit la pause pour subir une intervention visant à soigner un syndrome des loges. Il devra, à l'instar de Bezzecchi, se soumettre à un contrôle médical obligatoire jeudi, à Silverstone, afin d'obtenir l'autorisation de prendre part au Grand Prix.

Bezzecchi et Bagnaia ont tous deux roulé la semaine dernière sur une moto sportive, en participant à une session d'entraînement de la VR46 Riders Academy à Misano, ce qui leur a permis de confirmer qu'ils se sentaient prêts et de reprendre quelques sensations de pilotage.