Viñales ne courra pas à Silverstone : Espargaró le remplace chez Tech3

C'est un nouvel épisode dans la saison très mouvementée de Maverick Viñales. Le pilote espagnol ne sera pas à Silverstone cette semaine pour la reprise du championnat, remplacé par Pol Espargaró sur la KTM du team Tech3.

L'explication fournie par l'équipe et le constructeur s'appuie sur la blessure subie l'été dernier par le pilote de 31 ans, et dont il traîne encore les séquelles. "Après de nouvelles consultations pendant la trêve estivale et une récente visite au Red Bull Athlete Performance Centre (APC), Viñales sera forfait ce week-end et va se concentrer sur la poursuite de sa convalescence", indique en effet Tech3.

Il n'échappera à personne que ce retrait intervient après plusieurs semaines de tension, au cours desquelles le pilote a accusé KTM de lui avoir promis un contrat pour l'an prochain, puis de s'être désengagé. Sans avenir réaliste en MotoGP à ce stade, Viñales fait l'objet de spéculations quant au fait qu'il puisse reprendre la piste ou non, au vu du contexte.

En revanche, la raison invoquée à son absence en Angleterre est bel et bien médicale. Et l'Espagnol lui-même avait anticipé des difficultés d'un nouvel ordre en prenant la parole sur ses réseaux sociaux dimanche, pour tenter de tordre le cou aux rumeurs qui l'envoyaient en WorldSBK.

"Je commence à lire des articles qui n'ont pas de sens", a-t-il écrit en story de son compte Instagram. "La semaine dernière, je suis allé au centre APC et on commence à comprendre pourquoi je n'arrive pas à me remettre. Je compare toutes ces informations avec mes médecins pour voir si c'est le problème, et comment améliorer cela."

Et l'Espagnol ajoutait alors : "Arrêtez d'écrire des articles stupides à mon sujet. Je ne vais pas courir en SBK et je vais terminer l'année, comme le stipule mon contrat."

Resté très gêné par son épaule gauche depuis sa blessure de l'an dernier, Vinales a plusieurs fois tenté un retour pour s'arrêter à nouveau, jusqu'à subir une nouvelle opération au printemps afin d'ôter une vis. Si cela semblait l'avoir soulagé, ce n'est de toute évidence pas encore suffisant.

Voici donc ce qu'il explique aujourd'hui par le biais du communiqué annonçant son forfait en Grande-Bretagne : "Pendant la pause estivale, on a continué à chercher la raison pour laquelle je ne retrouvais pas de force en rotation externe du bras gauche, alors que la rotation interne s'était nettement améliorée au cours des derniers mois."

Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Des examens médicaux complémentaires ont révélé que, bien que mon pincement sus-épineux soit complètement guéri, je présente également une petite déchirure de l'infra-épineux dont on n'avait pas pris conscience avant la semaine dernière."

"On travaille désormais à l'élaboration du meilleur programme de rééducation possible", ajoute le pilote. "Ce n'est pas une bonne nouvelle, alors que la deuxième partie de la saison commence. Je ne sais pas combien de temps cela va prendre, mais je vais, comme toujours, tout donner pour cette rééducation."

Le retour de Pol Espargaró

Pol Espargaró a donc été appelé en renfort. Il va retrouver la grille pour la première fois depuis la saison dernière, où il a remplacé Maverick Viñales lors de cinq Grands Prix, d'abord pendant l'été puis lors de la tournée outre-mer à l'automne. Pilote essayeur de KTM, l'Espagnol soignait dernièrement une blessure à la main, mais il est à présent suffisamment remis.

"J'ai des sentiments mitigés", admet celui qui a également été titulaire pour Tech3 dans le passé. "D'un côté, je suis triste. Ça n'est jamais agréable de monter sur la moto dans cette situation, quand un pilote est blessé et ne peut pas courir, surtout quand il s'agit de Maverick. C'est vraiment dommage."

Pol Espargaró Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

"D'un autre côté, j'ai la course dans le sang. J'ai couru toute ma vie, et ça me manque énormément, c'est donc aussi une formidable opportunité pour moi. J'ai fait toute ma carrière chez Tech3 et je me sens comme un membre de la famille, je me sens donc toujours à l'aise quand je retourne dans ce stand", poursuit Espargaró.

"J'aurai besoin d'un peu de temps pour me réadapter à la catégorie, car je me suis principalement consacré aux essais de la RC16 pour le nouveau projet et je n'ai pas piloté la moto de 1000cc depuis un moment, mais après quelques séances, je serai prêt. J'ai hâte de courir et je vais faire de mon mieux pour offrir de bons résultats à Tech3."

Nicolas Goyon, team manager de Tech3, déclare pour sa part : "Ce n'est évidemment pas la nouvelle que nous souhaitions annoncer après la trêve estivale, et toute l'équipe est très attristée pour Maverick, mais Pol fait partie de la famille Tech3 depuis longtemps et il est sans aucun doute le remplaçant idéal dans ces circonstances."

"Nous souhaitons à Maverick un prompt rétablissement et espérons le revoir sur sa moto lors de la prochaine course en Aragón", ajoute le responsable français.

L'absence de Maverick Viñales n'est effectivement confirmée que pour la manche de Silverstone, cette semaine. Il pourra compter sur près de trois semaines de pause supplémentaires pour se soigner s'il devait viser un retour au Grand Prix suivant, fin août.

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