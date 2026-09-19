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Quand Maverick Viñales reviendra-t-il ? Le flou perdure

Günther Steiner, grand patron de Tech3, affirme ne pas savoir quand Maverick Viñales pourra revenir. Pol Espargaró, qui assure l'intérim, estime pourtant que son compatriote pourrait être là dès Motegi.

Vincent Lalanne-Sicaud Léna Buffa
Publié:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

On n'a plus vu Maverick Viñales au guidon de sa KTM depuis le GP d'Allemagne, il y a deux mois. L'Espagnol avait alors un mal fou à piloter sa moto et subissait encore les effets de sa blessure à l'épaule gauche, subie lors de la même épreuve un an plus tôt et source de plusieurs périodes de convalescence.

Une nouvelle lésion a été décelée cet été et, course après course, Tech3 annonce la présence de Pol Espargaró à la place de Viñales, sans qu'une date de retour soit précisément fixée. Petit à petit, le pilote sort même des sujets évoqués lorsque les dirigeants de l'équipe française s'expriment.

Cette semaine, Viñales a pourtant officiellement perdu sa place en MotoGP pour la saison prochaine, avec l'annonce de la signature de Senna Agius, venu prendre son guidon, le dernier qui devait trouver preneur en MotoGP. On savait l'Espagnol en conflit avec les dirigeants de KTM et dans le même temps, Günther Steiner, qui a pris le contrôle de Tech3 en début d'année, souhaitait des pilotes directement sous contrat avec l'équipe et non plus avec la marque. Il n'était donc pas surprenant de voir Viñales écarté pour 2027.

"Maverick est un pilote KTM", a déclaré Steiner ce samedi au Red Bull Ring, lors d'une rencontre avec la presse internationale, dont Motorsport.com. "À un moment donné, nous devons prendre une décision. Or, je ne pense pas que Maverick ait dit à KTM qu'il voulait une place dans l'équipe d'usine. Nous concernant, nous n'en avons évidemment pas [de guidon d'usine], donc nous avons besoin de prendre notre décision."

Günther Steiner ignore quand Maverick Viñales pourra revenir chez Tech3.

Günther Steiner ignore quand Maverick Viñales pourra revenir chez Tech3.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

On sait donc que Viñales ne sera pas là en 2027, mais il reste à savoir si on le reverra cette année. Le pilote ne s'est pas exprimé sur sa situation mais vendredi, il s'est entraîné à moto sur le circuit d'Alcarràs et a publié des images de son roulage sur Instagram. Son retour semble donc se profiler, même si Steiner assure que le sujet n'a pas été évoqué avec KTM depuis le début du week-end.

"Je ne sais même pas. J'ai vu les gens de KTM hier mais on n'a pas parlé de sa présence ou non [au GP du Japon]. Il faut voir où il en est. Cette semaine, il a lui-même dit qu'il n'était pas encore apte à piloter. Je ne connais pas sa condition précisément parce que c'est très compliqué."

"Je suis d'avis que pour son bien, il doit retrouver la forme. Il doit être de nouveau apte. Cela ne sert à rien de revenir trop tôt. Je pense que c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui, et je veux qu'il soit en forme pour lui en tant que personne, pas en tant que sportif, pour son avenir en tant qu'individu. C'est plus important que rouler sur des motos."

Un retour au GP du Japon ?

En attendant le retour de Maverick Viñales, Pol Espargaró poursuit son intérim chez Tech3, en alternant avec ses essais en vue de la saison 2027. Et lui, il espère que le titulaire du poste pourra faire son retour à la compétition à partir de la prochaine manche, qui se tiendra au Japon du 2 au 4 octobre.

"J'ai été en contact avec lui, avec l'équipe, avec Red Bull et le APC [Athlete Performance Center]. Il semble aller mieux", a expliqué Espargaró au début du week-end autrichien, laissant entendre que Viñales aurait même physiquement été apte à courir dès ce Grand Prix.

Pol Espargaró remplace encore Maverick Viñales au Red Bull Ring.

Pol Espargaró remplace encore Maverick Viñales au Red Bull Ring.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pour autant que je sache, ses résultats étaient bons à l'APC. Tout a l'air prometteur pour qu'on le revoie sur la moto, ce qui est super pour tout le monde. On verra. On espère qu'il sera au Japon, il s'y prépare alors on verra."

"S'il n'est pas ici, c'est parce que ce Grand Prix est très important pour l'usine et qu'ils veulent vraiment quelqu'un sur la moto qui soit prêt à courir et à apporter quelque chose à l'équipe. Or, s'il revient, Maverick aura peut-être besoin d'un peu de temps avant de retrouver sa vitesse normale. Donc le Japon serait parfait pour lui, ce sera une bonne piste pour revenir."

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