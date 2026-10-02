Acosta retrouve "un feeling assez similaire" à celui de sa pole à Motegi en 2024

Pedro Acosta retrouve de bonnes sensations au guidon de sa KTM RC16 et espère confirmer son premier succès en MotoGP par une nouvelle victoire ce week-end au Grand Prix du Japon.

À 22 ans, le pilote espagnol a enfin ouvert son compteur de victoires en catégorie reine lors du dernier Grand Prix en Autriche. Il estime que sa journée de vendredi à Motegi lui a rappelé le week-end japonais de 2024, lorsqu'il avait décroché la première pole position de sa carrière en MotoGP.

À l'époque, alors rookie dans la catégorie, l'Espagnol n'était toutefois pas parvenu à concrétiser cette pole, chutant aussi bien lors du sprint que de la course du dimanche. Cette fois, un Acosta beaucoup plus expérimenté a lancé son week-end sur de bien meilleures bases, avec le deuxième temps des Essais vendredi. Il a reconnu que ses sensations lui rappelaient celles qu'il avait éprouvées deux ans plus tôt.

"C'est un feeling assez similaire à celui de 2024, et bien meilleur qu'en 2025, donc je suis content", a-t-il déclaré après la journée, laissant entrevoir la possibilité de jouer à nouveau la pole position.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Motegi est généralement considéré comme un circuit favorable à KTM. Acosta y avait d'ailleurs réalisé un week-end plutôt convaincant en 2025, comme il l'a rappelé en comparant sa moto actuelle à celle qu'il pilotait il y a un an. Il estime notamment que l'usure des pneus ne devrait pas être aussi problématique cette fois.

"Je dirais que la plus grosse différence, c'est peut-être qu'ils ont refait tout l'asphalte et que les pneus sont également différents. Mais c'est vrai qu'en matière de gestion des pneus, si on regarde l'ensemble de la saison, nous sommes bien meilleurs que l'an dernier", a-t-il déclaré.

"Et au final, j'étais assez compétitif la saison dernière puisque je m'étais qualifié quatrième. J'avais aussi terminé deuxième le vendredi et décroché un podium lors du sprint, mais j'avais ensuite dû beaucoup économiser les pneus pour aller au bout. Cette fois, la situation semble différente de celle de l'an dernier."

Interrogé sur la possibilité de rééditer sa victoire autrichienne, l'Espagnol s'est montré discrètement confiant : "Croisez les doigts pour moi ! Au final, nous faisons du bon travail. On dirait que nous avons trouvé une bonne base pour commencer le week-end et qu'il nous reste simplement à peaufiner les détails. Oui, je suis assez content du travail effectué par l'équipe."