Márquez prévient avant les qualifs : "À partir de samedi, il faudra attaquer à fond"

Marc Márquez pourra concentrer ses efforts sur sa qualification samedi matin, première étape vers la construction d'un week-end solide dans le cadre de sa nouvelle approche des Grands Prix, basée sur une gestion progressive de son énergie.

Alors que sa blessure au bras droit continue de lui rappeler ses limites physiques, Márquez a déjà expliqué qu'il augmentait progressivement l'intensité au fil du week-end.

S'il a dominé les EL1 ce vendredi avant de terminer troisième de la séance de l'après-midi, seulement devancé par Álex Márquez et Pedro Acosta, tous deux ayant battu l'ancien record de la piste, ce n'est donc que samedi, lors des qualifications, qu'il faudra s'attendre à voir Marc Márquez véritablement passer à l'attaque.

Avec le resurfaçage du tracé de Motegi, la première interrogation concernant l'état de la piste a été levée avec satisfaction. "Les sensations sont bonnes et le grip est bon, ce qui égalise les choses", a reconnu Márquez lorsqu'il a été interrogé sur l'état de la piste. "Maintenant, il faut commencer à cerner les limites, parce que ça favorise les chutes."

L'Espagnol faisait référence aux cinq accidents survenus ce vendredi, dont un qui a directement conduit le pilote Honda engagé en wild-card, Takaaki Nakagami, à l'hôpital.

Concernant la gestion de son énergie, Márquez a reconnu qu'au vu du niveau affiché par ses adversaires, il devra passer à l'attaque samedi. "Le vendredi, tu gères, mais à partir de samedi, il faut attaquer à fond, parce que les autres vont très vite", a-t-il prévenu.

Pour les qualifications, le champion en titre vise une place en première ligne, au pire quatrième. "Demain, les qualifications seront difficiles, parce que tout le monde ira très vite. En plus, ce pneu arrière ne donne que deux tours", explique-t-il, ce qui signifie qu'il sera possible de retenter sa chance si le premier tour lancé ne se passe pas aussi bien qu'espéré.

À ce sujet, le pilote Ducati a déjà sa petite idée sur les deux hommes qui devraient occuper les premières places : "Je pense que Pedro [Acosta] est le plus rapide, aussi bien sur un tour que sur le rythme. Álex [Márquez] souffre un peu plus en rythme, mais sur un tour, il a été très performant".