Espargaró trouve "injuste" que Bulega puisse autant tester la moto 2027

En marge de la saison de course, les constructeurs préparent activement ce que sera le MotoGP de demain, c'est-à-dire de nouveaux prototypes moins puissants et moins évolués en aérodynamique, équipés également de tout nouveaux pneus fournis par Pirelli. De gros changements techniques qui représenteront un saut dans l'inconnu pour bien des pilotes, et ce d'autant plus qu'ils seront nombreux à n'en avoir qu'une expérience très limitée avant de se lancer dans le premier Grand Prix.

Les tests de développement sont en effet réservés aux pilotes qui ne sont pas titulaires aujourd'hui, à l'exception d'une journée à Brno au mois de juin et d'une seconde qui se tiendra lundi au Red Bull Ring, ouvertes à une poignée d'entre eux selon le bon vouloir des constructeurs. Tous les autres devront se contenter des essais hivernaux, réduits cette année et dont deux journées (celles du shakedown) sont réservées aux rookies.

Les roulages dédiés au développement des machines sont donc principalement menés par les pilotes essayeurs. Ainsi, Pol Espargaró était en piste cette semaine au Mugello, où il était aux affaires pour KTM tandis que Nicolò Bulega roulait pour Ducati. Tous deux se sont déjà croisés cette année, impliqués dans la préparation de ces motos.

On sait que, ce mercredi, Bulega a été victime d'une grosse chute qui lui a valu un passage de précaution par l'hôpital. Mais ce que l'on sait également, c'est que le pilote italien confirme sa vitesse à chacun de ces roulages. Et cela n'a pas échappé à Espargaró, qui voit même se profiler une situation injuste pour les pilotes qui partageront la grille avec le futur pilote VR46 en 2027.

L'Espagnol a exprimé ce point de vue jeudi, au Red Bull Ring, lors d'un point avec la presse internationale, auquel participait Motorsport.com. Lorsqu'il lui a été fait remarquer que Bulega était en train de préparer la future Ducati, mais dans le même temps de s'entraîner avec cette moto et avec les pneus de 2027, Espargaró a réagi : "C'est dingue, c'est absolument dingue. Et je dirais aussi que c'est injuste, en fait, parce qu'il sera pilote titulaire l'année prochaine, or [il emmagasine] une quantité de kilomètres. Et puis, il fait cette moto à sa main, vous savez, elle sera parfaite pour lui."

"Il connaîtra la moto à la perfection, il connaîtra les pneus à la perfection, il aura aussi les deux jours [de test] supplémentaires avec le shakedown, donc l'expérience et la vitesse qu'il aura vont être incroyables. Je trouve que c'est injuste aussi pour les pilotes qui vont passer du Moto2 au MotoGP, par rapport aux pilotes MotoGP qui restent."

Pol Espargaró, pilote de développement de KTM Photo de : Joe Klamar / Getty Images

Pol Espargaró pressent déjà que le futur pilote VR46 sera ultra performant lors du premier Grand Prix 2027, en Thaïlande : "Imaginez que Bulega arrive d'un championnat, le Superbike, où la moto est assez similaire à la MotoGP de l'année prochaine. Et avec son expérience et le fait qu'il ait fait autant de tests cette année, je pense qu'il va écraser tout le monde."

Outre son expérience des pneus Pirelli et de motos à la technologie moins avancée que les MotoGP actuelles, celui qui est aujourd'hui en passe de remporter le titre WorldSBK aura donc engrangé une expérience de roulage qui fera défaut aux autres pilotes. Or, Pol Espargaró estime que cela apporte un avantage net en accélérant la mise en route, ce qu'il a lui-même pu expérimenter dans d'autres circonstances.

"Si je devais courir, j'aurais moi-même de gros avantages", considère-t-il. "Je vais faire une comparaison. Vous vous souvenez à quel point j'étais fort l'année dernière quand j'ai fait des wild-cards ? J'arrivais le vendredi et je frappais fort. J'étais deuxième des EL1 en Autriche, parce que j'avais fait des tests. Je passais facilement en Q2 - chaque week-end où je courais, je dirais. Et c'était une 1000cc, tout le monde connaissait cette moto."

"Alors imaginez, en allant dans des endroits pour lesquels il aura des informations, et ça en fait beaucoup : il était au Mugello, il sera sûrement à Jerez, il sera à Misano... Punaise, il a beaucoup d'expérience. Et ce gars est rapide. Ça n'est pas comme moi, qui vais vers la retraite. C'est un gars qui est à un niveau premium. Alors ce sera aussi une bonne aide pour Ducati, pour Marc [Márquez] et Pedro [Acosta], ils auront une moto qui sera prête et un gars qui mènera la moto à la limite immédiatement, dès la première course."