Espargaró : les pilotes n'ont "pas conscience" de la révolution Pirelli

Pol Espargaró a été appelé par Tech3 lors des deux dernières courses, afin de remplacer Maverick Viñales, encore diminué au niveau de l'épaule, et l'intérim va se poursuivre à Misano. La tâche n'est pas aisée pour le pilote d'essais de KTM puisqu'au cours des derniers mois, son travail en dehors des Grands Prix a exclusivement porté sur le développement de la moto pour 2027, avec un nouveau règlement technique et des nouveaux pneus.

"C'est ma vie maintenant : un jour, je pilote la moto actuelle et, le suivant, je suis sur la nouvelle machine de 850cc", a expliqué Pol Espargaró face à la presse internationale, dont Motorsport.com, au GP d'Aragón, faisant écho aux propos d'Augusto Fernández, le pilote d'essais de Yamaha, qui était aligné à Silverstone.

Espargaró insiste surtout sur les différences de comportement induites par les pneus Pirelli, qui vont remplacer les Michelin l'an prochain. "Ce sont des pneus très différents", a souligné l'Espagnol. "J'ai l'impression que les pilotes n'ont pas vraiment conscience du changement qui arrive."

Quelques pilotes ont eu un avant-goût de ces pneus lors d'un test organisé au mois de juin. "Il y aura des surprises chez les pilotes l'an prochain, parce que c'est totalement différent", estimait Joan Mir, évoquant après ce test un fonctionnement des pneus qui serait "complètement l'inverse" de celui des Michelin.

Pol Espargaró a lui aussi décrit une philosophie totalement différente entre les pneus des deux manufacturiers, ce qui demandera un important travail d'adaptation aux pilotes, et selon lui encore plus important que quand Michelin a pris la suite de Bridgestone.

"J'entends souvent que Toprak [Razgatlioglu] compare les pneus actuels aux pneus Pirelli [du WorldSBK] et dit qu'il ne peut pas rouler avec ces Michelin, qu'il n'est pas à l'aise. J'ai vécu le passage de Bridgestone à Michelin et maintenant de Michelin à Pirelli, et le changement est énorme, bien plus que ce que nous avons connu avec celui de 2016."

Les pneus Pirelli pour le MotoGP. Photo de: Motorsport.com

"À l'époque, chaque fournisseur avait des forces et des faiblesses, mais le pilotage était très similaire. Mais avec les Pirelli, c'est totalement différent, la moto est dans une catégorie à part."

Une hiérarchie bouleversée ?

Pol Espargaró s'attend à des rapports de force très différents en 2027, que cela concerne les pilotes ou les constructeurs. Il prend pour exemple le Moto2, où Pirelli a remplacé Dunlop en 2024.

"On avait vu des pilotes qui n'étaient pas performants commencer à l'être, alors que d'autres qui étaient compétitifs ont décliné. Je n'ai aucun doute sur le fait que cela va se produire en MotoGP."

"Une autre question que je me pose, c'est quelle moto sera performante. On sait déjà que la Ducati sera très rapide, parce que ce sera une Superbike un peu plus large et qu'ils dominent déjà cette catégorie. Les constructeurs qui sont en WorldSBK auront un petit avantage."

Si les pronostics d'Espargaró se confirment, Razgatlioglu pourrait retrouver de bonnes sensations et Nicolò Bulega, attendu chez VR46, pourrait se retrouver dans une situation favorable, puisqu'il domine le WorldSBK actuellement et participe au développement de la Ducati version 2027. Les pilotes qui ont goûté aux pneus Pirelli en Moto2 profiteront aussi d'une expérience utile selon Espargaró.

"Ils auront un gros avantage", a-t-il assuré. "Pas seulement ceux qui viennent du WorldSBK, ceux qui viennent du Moto2 aussi. Et je pense que c'est une chose dont les pilotes actuels du MotoGP n'ont pas conscience."

Pol Espargaró s'attend à de gros changements en MotoGP en 2027. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Je pense que les jeunes pilotes qui viennent du Moto2 auront un très, très gros avantage, et que le pilote venant du WorldSBK, en l'occurrence Bulega, sera très rapide, vraiment rapide. Il est déjà rapide pendant les essais, mais il sera rapide dès le début de la saison."

Les titulaires actuels ne peuvent pas découvrir ces pneus pour le moment. Un test est prévu au Red Bull Ring après le GP d'Autriche mais ceux qui vont changer de marque ont peu de chances de rouler, et on sait déjà que le programme des tests sera réduit l'hiver prochain, ce qui leur compliquera encore plus la tâche.

"Les pilotes du MotoGP auront très peu de temps, alors que ceux qui viennent du Moto2 et du WorldSBK seront déjà familiers de ces pneus", a insisté Espargaró.

Avec Germán Garcia Casanova

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