Viñales toujours absent à Misano, Espargaró poursuit son remplacement

La situation de Maverick Viñales reste inchangée, et objectivement préoccupante alors que l'on n'a toujours pas revu l'Espagnol depuis la fin de la pause estivale du championnat. Il y était entré sur fond de conflit avec KTM et a depuis annoncé la découverte d'une lésion nécessitant des soins supplémentaires dans son épaule gauche.

Blessé pendant le GP d'Allemagne 2025, Viñales a déjà été confronté à plusieurs opérations et diverses phases de convalescence. Pourtant, "une petite déchirure de l'infra-épineux" décelée pendant la pause le force à poursuivre aujourd'hui sa rééducation et les forfaits s'enchaînent.

Comme pour les manches de Silverstone et d'Aragón, Viñales sera absent à Misano, la semaine prochaine, pour ce qui sera l'avant-dernier Grand Prix avant la tournée outre-mer. Son guidon chez Tech3 sera une nouvelle fois confié à Pol Espargaró, appelé en renfort par KTM dont il est pilote essayeur.

"Même si notre priorité reste de soutenir Maverick dans son rétablissement, nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Pol parmi nous à Misano", déclare Nicolas Goyon, team manager. "Il connaît extrêmement bien l'équipe et a déjà démontré son professionnalisme et son implication lors de ses deux dernières apparitions cette saison."

Pol Espargaró poursuit l'intérim. Photo de : Glyn Kirk / AFP via Getty Images

"Ce n'est jamais facile de revenir en MotoGP, mais Pol apporte une expérience précieuse, et nous avons hâte de retravailler avec lui au GP de Saint-Marin. Nous souhaitons à Maverick de continuer à progresser dans son rétablissement et espérons le revoir dès qu'il sera prêt."

Une année cauchemardesque pour Viñales

À ce stade, Maverick Viñales n'a disputé que huit des 14 premiers Grands Prix d'une saison qu'il entamait pourtant avec de grandes ambitions, notamment portées par l'arrivée de Jorge Lorenzo à ses côtés en tant que coach. La découverte d'une vis baladeuse dans son épaule convalescente l'a rapidement forcé à renoncer à trois épreuves au printemps, avant qu'il parvienne à enchaîner six week-ends néanmoins toujours compliqués pour lui physiquement.

À ces difficultés sont venus se greffer les doutes qui planent sur son avenir, puisque le pilote espagnol a un temps cru pouvoir intégrer l'équipe d'usine KTM en 2027, avant de se voir réorienté vers Tech3 et de finalement prendre la direction d'un départ probable du championnat. Ses tensions avec le constructeur ont explosé publiquement à Brno, lorsqu'il a dénoncé les fausses promesses de KTM et commencé à exprimer toute son amertume quant à l'impasse dans laquelle il se trouve.

Pour le moment, tandis que KTM assure que Viñales reste bel et bien en poste pour 2026, seul le recrutement de Luca Marini a été officialisé par Tech3 pour la saison prochaine, alors que l'équipe d'usine de Mattighofen alignera Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio. Le second guidon de la formation dirigée par Günther Steiner devrait revenir à un rookie, et selon toute vraisemblance à Senna Agius.

Maverick Viñales fait donc partie d'un groupe de cinq pilotes de même génération qui devraient quitter le MotoGP à l'issue de cette saison, ses compagnons d'infortune étant Brad Binder, Jack Miller, Franco Morbidelli et Álex Rins, probablement tous destinés à s'orienter vers le WorldSBK. Le pilote de Roses, lui, a d'ores et déjà dit ne pas être intéressé par cette option et pourrait tout bonnement mettre un terme à sa carrière.