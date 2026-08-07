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Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

Günther Steiner compte sur un retour de Maverick Viñales chez Tech3 mais rappelle que l'Espagnol doit surtout retrouver une bonne condition physique, et que c'est KTM qui gère la situation.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Reverra-t-on Maverick Viñales sur la KTM ? La condition physique de l'Espagnol et sa relation tendue avec la marque compliquent la situation, qui semble plus floue que jamais ce week-end à Silverstone.

Viñales s'est blessé à l'épaule il y a un an et a plusieurs fois dû replonger dans des périodes de convalescence. Cette année, il a encore été opéré au début du printemps, pour retirer une vis qui le gênait, mais il a continué à ressentir une grosse gêne et exprimait son désarroi au Sachsenring.

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Pendant la pause estivale, une nouvelle lésion a été identifiée et d'un commun accord avec KTM, il a été décidé qu'il ne piloterait pas la moto de l'équipe Tech3 ce week-end à Silverstone, où il est remplacé par Pol Espargaró.

"Pour le moment on attend", a déclaré le pilote d'essais de KTM avant d'entamer le week-end. "Je suis juste venu pour une course à Silverstone, on verra pour la prochaine. On espère tous que Maverick reviendra le plus vite possible."

En plus des doutes autour de son épaule, Viñales est entré dans une guerre avec KTM par médias interposés, en reprochant au constructeur son attitude dans les discussions pour 2027. Un départ en fin de saison semble certain depuis plusieurs mois, mais désormais on ignore tout bonnement si Viñales retrouvera sa moto cette année.

"À l'heure actuelle, Maverick n'a pas été renvoyé", a commenté Günther Steiner, le directeur général de Tech3, auprès du site officiel du MotoGP. Des propos quelque peu énigmatiques, mais l'Italien a par ailleurs confirmé une volonté de faire revenir Viñales... à une condition.

"S'il retrouve la santé, oui", a précisé Steiner face aux médias de la presse internationale. "Mais il faut voir. Je ne pense pas qu'une décision ait été prise, ou que la suite ait été décidée. Je ne veux pas outrepasser mes connaissances de la situation, donc je ne ferai pas de commentaire supplémentaire. Avant tout, je ne suis pas médecin et même si je l'étais, je n'en parlerais pas, parce qu'il faut remédier à ça, avec lui, évidemment, pas avec moi."

Günther Steiner laisse la porte ouverte à un retour de Maverick Viñales.

Günther Steiner laisse la porte ouverte à un retour de Maverick Viñales.

Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

La condition physique est le principal critère aux yeux de Steiner : "Je pense que le plus important est que Maverick retrouve la santé. C'est toujours à cela qu'il faut penser en premier, et le travail passe en second."

"Le problème de fond, c'est qu'il y a un problème de santé avec son épaule", a-t-il souligné. "Je ne connais pas les détails précis. Je ne suis pas médecin, il y a différentes opinions et je ne connais pas les détails. Pour moi, le plus important est qu'il retrouve la forme, pour lui. C'est le plus important, il faut guérir avant de piloter une moto."

"C'est le statut actuel, je pense que c'est aux médecins de faire ce qu'il faut pour qu'il soit de nouveau en forme. C'est la seule chose que je sais. Je ne suis pas impliqué dans ce qui se passe au quotidien à ce sujet. Pol roule ici, tout le monde espère que Maverick pourra retrouver sa forme. C'est le plus important."

Il communique surtout par le biais de KTM.

Steiner a pris le contrôle de Tech3 cette année et les contrats des pilotes étaient jusqu'alors directement signés par KTM. Le nouvel homme fort de l'équipe veut reprendre un peu d'indépendance à l'avenir mais il n'est pas maître de la situation concernant Viñales, puisque ce dernier est lié au constructeur.

"Il communique surtout par le biais de KTM", a précisé Steiner. "Je suis le patron de l'équipe mais de la façon dont ça a été fait, il est sous contrat avec KTM. Je peux le dire ouvertement. Ses responsabilités sont envers KTM. [...] Je ne voulais pas ça et je n'ai pas pu modifier la situation contractuelle, donc je dois rester à ma place."

Maverick Viñales peine à retrouver une bonne condition physique.

Maverick Viñales peine à retrouver une bonne condition physique.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Steiner évite donc de trop se pencher sur la question, en laissant KTM gérer la situation : "Je dois respecter mon contrat et c'est ce que je fais. Je ne m'implique pas dans les choses où je ne dois pas l'être, parce que cela revient à mettre son nez dans ce qui ne sont pas nos affaires. Je ne le fais pas aux autres parce que je n'aime pas qu'ils me le fassent. Je respecte beaucoup ça."

"Son contrat est avec KTM, ils s'en occupent. Je suis en contact avec KTM, je me tiens au courant, ils me communiquent très bien ce qui est fait et ça me convient."

Günther Steiner a une riche expérience dans les sports mécaniques, avec différents rôles en WRC, NASCAR et surtout en F1 depuis plus de 30 ans. As-t-il déjà connu une situation si particulière ? "Réponse très rapide : non", a-t-il reconnu. "Habituellement, on sait ce que la personne offre et ce que l'on doit faire. Mais on ne sait pas vraiment, même les médecins ne savent pas ce qu'il faut faire."

"Je n'ai jamais eu à gérer une situation comme ça. Il y a toujours du nouveau dans la vie et il faut apprendre."

Avec Léna Buffa

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