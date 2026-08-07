KTM autorisé à modifier son moteur après les coupures à répétition

Comme Motorsport.com le révélait mi-juillet, KTM avait demandé aux autres constructeurs, à travers la MSMA et l'IRTA, la permission d'ouvrir les moteurs scellés de ses quatre motos engagés en MotoGP, afin de remplacer une pièce qui provoquait les arrêts brutaux de la moto vus plusieurs fois du côté de Pedro Acosta.

L'incident le plus spectaculaire est survenu au Grand Prix de Catalogne, avec un gros accident puisqu'Álex Márquez n'a pas pu éviter son compatriote.

KTM avait besoin d'un accord unanime mais ne l'avait pas obtenu, Aprilia ayant été le seul à donner son approbation immédiatement. Mais après la pause estivale, les trois autres constructeurs ont donné leur aval, afin de faire primer la sécurité.

"Nous confirmons que nous avons reçu l'accord nécessaire pour procéder aux mesures correctives liées au problème technique auquel nous étions confrontés", a précisé un porte-parole de KTM à Motorsport.com. "Notre objectif est de mettre en place ces mesures dès que possible."

Ce ne sera pas le cas ce week-end, au Grand Prix de Grande-Bretagne, puisque KTM va maintenir les "solutions provisoires déjà mises en place".

KTM n'aura donc pas à introduire de nouveaux moteurs pour remédier au problème, ce qui lui aurait fait dépasser le quota pour la saison et aurait entraîné des pénalités pour chacun des pilotes concernés.

Pedro Acosta est le pilote qui a rencontré le plus de coupures de son moteur. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dans quinze jours, dans la semaine précédant le GP d'Aragón, les ingénieurs de KTM pourront ouvrir les moteurs scellés sous supervision de l'IRTA, qui contrôlera quelle pièce sera remplacée, avant que les blocs soient de nouveau scellés.

Les constructeurs dans les catégories A, B et C des concessions ont droit à huit moteurs par pilotes pour la saison, qui doivent être identiques et ne peuvent pas être modifiés ni ouverts sans l'accord de l'intégralité de leurs rivaux. Même après l'obtention un tel accord, les modifications ne peuvent être faites qu'en étant supervisées par un délégué technique de l'IRTA.

Acosta est le pilote qui a le plus subi les problèmes depuis le printemps, avec des coupures subites, visiblement causées par des capteurs qui s'emballaient après des passages sur des vibreurs, ce qui déclenchait un coupe-circuit.

Jusqu'à présent, les mesures correctives mises en place par KTM consistaient notamment à limiter le régime de ses moteurs pour éviter des problèmes, ce qui a nui aux performances. Si tout se passe comme prévu, les pilotes pourront retrouver la pleine puissance tout en profitant d'une meilleure fiabilité à partir du Grand Prix d'Aragón.