Acosta et ses chances de victoire à Silverstone : "Il faudrait un miracle !"

Rouflaquettes apparentes et bronzage perfectionné, Pedro Acosta fait cette semaine son retour à la compétition avec la décontraction de celui qui a bien profité de ses vacances.

Actuellement septième du championnat, celui qui en a été le premier leader, fin février, n'a aucun mal à souligner que sa première moitié de saison a été trop marquée par l'à-peu-près pour s'avérer véritablement satisfaisante. Les déceptions encaissées et la perspective de n'avoir plus que 11 Grands Prix à disputer avec KTM n'enlèvent toutefois rien à son envie de gagner.

Il l'a réaffirmé ce jeudi en répondant aux questions des journalistes et de quelques fans triés sur le volet ayant pu assister à la conférence de lancement du GP de Grande-Bretagne, dans le centre de Londres.

Comment s'est passée la pause après cette première moitié de championnat mitigée ?

Je suis content d'être de retour ! Dans l'ensemble, la première partie de la saison n'a pas été trop mal. On a eu beaucoup de problèmes techniques. On a peut-être un peu reculé dans la lutte pour le titre, mais c'est une surprise qu'on ne soit pas si mal. On va essayer de faire un bon week-end à Silverstone. L'année dernière, ça avait été dur mais peut-être que cette année ça pourrait beaucoup mieux se passer.

Avez-vous identifié quelles améliorations faire pendant la pause ?

Ah, franchement, pendant la pause j'étais surtout concentré sur le fait de chiller et d'oublier tous nos problèmes. KTM a travaillé assez dur. Si on pouvait juste essayer de ne pas avoir ces problèmes techniques dans la seconde partie de la saison, alors on pourrait peut-être tenter de revenir dans la lutte pour les premières places du championnat.

Ce Grand Prix a connu 11 vainqueurs différents en 11 ans : que faudrait-il pour que tu te battes devant ce week-end ?

Je pense qu'il faudrait qu'un miracle se produise ! Mais pour le moment, il faut juste qu'on essaye de figurer dans le top 5. On n'est pas très loin des premiers au championnat, alors il faut qu'on continue à y croire, qu'on essaye de faire de bonnes courses. L'année dernière, Silverstone avait été l'une des courses les plus dures du calendrier pour nous, mais ensuite il va y avoir des circuits qui seront plus positifs.

Est-ce que tu aimes courir à Silverstone malgré tout ?

Ouais ! Ça n'est pas la piste sur laquelle j'ai décroché les meilleurs résultats de ma carrière, mais les fans dans le paddock sont plutôt cool. La météo est assez bizarre aussi, alors ça donne toujours une nouvelle opportunité pour le jour d'après. Mais pour moi, ce qu'il y a de mieux, ça reste quand même les fans. C'est plutôt cool de voir la passion qu'ils ont pour le MotoGP.

Je suis avec KTM jusqu'à la fin de l'année et je vais donner tout ce que j'ai pour décrocher cette première victoire.

Sens-tu que tu as encore tes chances au championnat si tu obtiens quelques bons résultats ?

Franchement, non. Il faut qu'on se concentre sur le fait de ne pas merder et après, à la fin de l'année, on sera plus proche que ce à quoi on s'attendait. Vous savez tous les problèmes qu'on a eus pendant cette première moitié de saison, et pourtant on n'est pas si loin. Maintenant, il faut qu'on essaye de ne pas faire d'erreurs, d'être plus concentrés que jamais, parce que je pense qu'on est beaucoup plus proches que ce qu'on aurait pu imaginer au début de l'année.

Quelle est la clé pour performer à Silverstone ?

Pour moi, la clé est peut-être de se dire qu'on est lent quand on est rapide. Je fais tout le temps des erreurs dans les portions fluides. Normalement, j'ai l'impression d'être trop rapide, mais ensuite le chrono ne vient pas. Alors cette année, je vais essayer de me dire que je roule lentement.

Es-tu triste de quitter KTM à la fin de la saison ?

C'est sûr. Il reste beaucoup de courses et, comme je l'ai dit, je pense qu'on va avoir de bien meilleures pistes que pendant la première partie de la saison. Normalement, quand on va en Autriche, à Misano et aussi en Asie, on fait un step. D'un autre côté, il ne faut pas oublier toutes les erreurs et les problèmes techniques qu'on a eus dans la première partie de l'année.

Le moment est venu d'essayer de progresser et d'arriver à la fin de l'année avec le meilleur niveau possible pour, d'abord, essayer de se battre pour cette première victoire mais aussi de se rapprocher autant que possible du top 3 du championnat dont on n'est pas si loin.

Espères-tu encore décrocher ta première victoire avec KTM ou bien vises-tu plus ce qui vient après ?

Je suis avec KTM jusqu'à la fin de l'année et je vais donner tout ce que j'ai pour décrocher cette première victoire. Mais pour le moment, c'est plutôt dur. On a quatre Aprilia très fortes, cinq ou six Ducati dans les parages, alors pour être honnête, c'est plutôt dur d'imaginer la décrocher actuellement.

J'espère qu'avant la fin de l'année, l'opportunité se présentera. Mais même si ça n'est pas le cas, je serai très content si on arrive à réduire le retard sur les trois premiers du championnat. Je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus proches, sans toutes les erreurs qu'on a faites, mais on ne peut pas changer le passé alors maintenant il faut qu'on continue à faire du bon travail et qu'on se rapproche autant que possible des trois premiers.

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