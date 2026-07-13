KTM veut analyser ses moteurs mais ses rivaux s'y opposent

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KTM a demandé l'autorisation d'ouvrir ses moteurs pour comprendre les problèmes rencontrés depuis Barcelone, mais la plupart des autres constructeurs opposent un refus.

Germán Garcia Casanova Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
La chute d'Alex Marquez, Gresini Racing, après le contact avec Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Depuis que la KTM de Pedro Acosta s'est subitement arrêtée au GP de Catalogne, ce qui a provoqué l'effroyable chute d'Álex Márquez, les ingénieurs du constructeur autrichien cherchent la source de la défaillance technique, mais aussi la cause des quatre coupures supplémentaires rencontrées par son pilote depuis cette course.

Les constructeurs dans les trois premières catégories des concessions, dont fait partie KTM, doivent sceller les moteurs avant le premier Grand Prix de la saison, en fournissant une version identique à la direction technique de l'IRTA afin d'avoir un exemplaire de référence en vue de potentielles vérifications techniques. Une fois qu'un moteur est scellé, il est interdit de l'ouvrir et de le démonter sans accord de la MSMA, l'association des constructeurs.

KTM a déposé une demande auprès des membres de la MSMA afin d'inspecter son V4 et identifier la cause du problème. Il fallait pour cela un accord unanime de Honda, Yamaha, Ducati et Aprilia. Ce dernier est apparemment le seul à avoir donné son feu vert.

Motorsport.com a appris que plusieurs réunions se sont tenues sur le sujet au Sachsenring, la dernière dimanche après-midi, mais KTM n'a pas obtenu l'accord des autres marques.

Le directeur de KTM Motorsports, Pit Beirer, a confirmé dimanche le besoin de pouvoir analyser les différents problèmes techniques des derniers Grands Prix. "Il y a un souci sur nos moteurs", a-t-il expliqué auprès de Sky. "On connaît les risques avec certains moteurs et nous avons pris des mesures pour les éviter."

Pedro Acosta a rencontré plusieurs problèmes techniques au cours des dernières courses.

Pedro Acosta a rencontré plusieurs problèmes techniques au cours des dernières courses.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"La situation n'est pas simple, quelque chose ne va pas sur nos moteurs", a ajouté Beirer. "Il y a un problème et il faut y remédier, il y a aussi des moteurs que nous ne pouvons pas ouvrir pour des raisons de sécurité. Nous devons profiter de la pause estivale pour ça."

Le dirigeant a indirectement confirmé qu'Aprilia est le seul à avoir donné son accord pour une inspection : "Je tiens à remercier [Fabiano] Sterlacchini [directeur technique d'Aprilia] et [Massimo] Rivola [le directeur général d'Aprilia Racing] pour leur aide."

KTM n'a le droit qu'à huit moteurs par pilote pour l'ensemble de la saison. Au GP de République tchèque, Pedro Acosta et Brad Binder en étaient à six, Enea Bastianini à cinq et Maverick Viñales à quatre. Sur les six de Binder, trois ne sont déjà plus utilisés, mais KTM ne peut l'ouvrir que sous la supervision d'un ingénieur de l'IRTA.

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