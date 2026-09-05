Comment Márquez aborde les prochains GP… et la menace Bezzecchi

Après le GP d'Italie, Marco Bezzecchi comptait 102 points de plus que Marc Márquez au championnat. Aujourd'hui, il en a cinq de retard. Depuis son triomphe à domicile, l'Italien a en effet cumulé une impressionnante série de déconvenues qui a un temps semblé l'écarter de l'équation, avant qu'il parvienne à enchaîner deux week-ends solides à Silverstone et Aragón.

Pour autant, Márquez était bel et bien au rendez-vous sur ses terres, ayant réussi à répondre à cette concurrence plus relevée qu'attendu en empochant malgré tout le maximum de points possibles. C'est la troisième fois qu'il y est parvenu en six week-ends, ce qui explique en grande partie la très forte remontée qui a été la sienne cet été.

Et maintenant ? Márquez suit sa stratégie, basée sur le fait qu'à l'échelle du championnat comme à Alcañiz, il ne parvient pas à afficher une domination aussi nette que celle dont il a fait preuve en 2025. Son énième blessure à l'épaule, subie il y a près d'un an mais dont il a très longtemps traîné les conséquences, l'a obligé à se montrer plus prudent et à redéfinir les attentes qu'il nourrit en fonction de son potentiel maximal.

Alors puisqu'il n'est pas en mesure de l'emporter chaque week-end, le champion classe désormais les Grands Prix en deux catégories : ceux qui se déroulent sur les pistes qui lui sont favorables et lui permettent d'attaquer, et ceux qui le contraignent à jouer en défense.

Aragón, le genre de course que Márquez sait devoir gagner

Silverstone tombait dans la seconde catégorie et Márquez n'y a pris qu'une neuvième place dans le sprint et septième en course longue. En revanche, Aragón était un rendez-vous marqué d'une croix dans son agenda et il l'a traduit par une réussite pleine et entière.

"Ce sont les courses les plus difficiles. Quand on sait qu'on doit faire 37 points quelque part, la pression augmente encore plus et tout devient plus compliqué", a fait remarquer Gigi Dall'Igna. Mais le pilote au numéro 93 n'a pas tremblé, et malgré une copie quelque peu imparfaite dans la forme, la finalité était bel et bien là.

Marc Márquez est revenu très fort cet été. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Si on veut avoir une chance minimum de se battre pour le championnat, on ne peut pas perdre des points quand on est sur un circuit qui est bon pour nous. C'est ce qu'on a fait ce week-end", a déclaré Márquez à la fin du week-end au micro du site officiel du MotoGP. "C'était un bon circuit, on a obtenu le meilleur résultat possible, en plus Martín a eu un peu de mal ce week-end."

Marc Márquez insiste sur sa volonté d'avancer "course après course", cependant il a déjà les idées plutôt claires quant à ce qu'il peut attendre des prochaines épreuves : "Historiquement, l'Indonésie est la pire, parce que j'ai de mauvais souvenirs tous les ans là-bas. Mais sinon, je me sens bien sur chaque circuit. Donc j'avance course après course. Maintenant, je vais récupérer et me concentrer sur Misano."

Márquez craint toujours un retour en force de Bezzecchi

Face à la presse espagnole, et parmi elle les reporters de Motorsport.com, Marc Márquez s'est laissé aller à sourire de ces variations qui lui ressemblent finalement peu. "Il y a deux semaines, j'étais à moitié mort, ou boiteux. Maintenant, je suis de nouveau en vie. Ça va, ça vient", a-t-il décrit.

"Il peut se passer beaucoup de choses", a-t-il concédé. "Surtout, il faut profiter des bons moments qui peuvent se présenter au cours d'un week-end, quand on peut gagner. Et sinon, il faut obtenir le maximum possible."

S'il se montre prudent, c'est à la fois car Márquez sait qu'il n'a pas la capacité d'écraser les courses comme il le faisait il y a un an, mais aussi car la concurrence est nourrie et ne manque pas de valeur. Jorge Martín a peut-être moins gagné que ses adversaires directs à ce stade, mais c'est bien lui qui a empoché le plus de points. Et d'autres gros clients sont capables de jouer les trouble-fêtes.

Que dira la suite du chemin ? Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je pense que Martín et Marco seront très rapides dans la dernière partie de la saison", a prévenu le #93. "On voit que Jorge Martín est [en forme], et surtout Bezzecchi va maintenant enchaîner de bonnes courses. Il faut que l'on reste concentrés."

Et de préciser qu'il n'y a "pas qu'eux", mais aussi Ai Ogura, dont il pressent un retour en forme, ainsi que Fabio Di Giannantonio, qui pourrait très vite relever la tête après deux Grands Prix en dedans, et Pedro Acosta, dont la KTM est apparu reboostée à Alcañiz.

Il se trouve que le championnat va désormais faire étape à Misano, un terrain de jeu qui plaît à Bezzecchi, basé à deux pas de là. En 2025 déjà, l'Italien avait réussi à mettre la pression au futur nonuple champion du monde durant la course, annonçant la hausse de niveau qui allait bientôt se concrétiser pour le binôme qu'il forme avec l'Aprilia.

Ce déplacement sera-t-il placé sous le signe de l'attaque ou de la défense ? Márquez n'a pas encore vraiment pris position : "Ça dépend, il faudra évaluer la situation au cours du week-end. L'objectif essentiel sera simplement d'extraire le maximum, quelle que soit la position. Et pendant le Grand Prix, il faudra voir jusqu'où l'on pourra aller. Mais bien sûr, chaque course sera importante, il faudra comprendre quelle sera la météo et où se situeront nos adversaires."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud