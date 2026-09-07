Le MotoGP n'a aucun projet de Grand Prix sur le circuit de Madring

Après son rachat par Liberty Media, le MotoGP poursuit un objectif clair : toucher un public plus large et connaître une croissance comparable à celle de la Formule 1, elle-même sous gestion du groupe américain depuis une dizaine d'années. Le MotoGP sait offrir un grand spectacle, et il entend à présent le rendre plus visible et mieux l'exploiter commercialement.

Pour cela, le championnat compte explorer de nouveaux horizons et lancer de nouvelles initiatives. L'une de celles ayant d'ores et déjà été annoncées concerne le déménagement du GP d'Australie de Phillip Island vers Adélaïde, dès l'année prochaine. Pour la première fois, le MotoGP courra sur un circuit situé en plein cœur d'une ville, dans une volonté manifeste de se rapprocher du public et de toucher une nouvelle audience.

Le championnat suit en cela une tendance qui n'est pas nouvelle, avec une voie déjà empruntée par la Formule 1 en basant l'élargissement de son calendrier sur l'arrivée d'un plus grand nombre de circuits urbains au détriment de circuits permanents traditionnels.

Cette semaine encore, la F1 se rendra sur une nouvelle piste de ce type, le circuit de Madring, qui devient le nouvel hôte du GP d'Espagne à la place du circuit de Barcelona-Catalunya. Avant lui, la discipline reine du sport auto avait déjà pris ses quartiers à Marina Bay (Singapour), Bakou (Azerbaïdjan) et, plus récemment, à Miami et Las Vegas (États-Unis), sans oublier les destinations déjà implantées de longue date que sont l'Albert Park (Australie) et bien entendu Monaco.

La courbe Monumental sur le circuit du Madring, nouvel hôte du GP d'Espagne de Formule 1 Photo de : Ferrari

Si le MotoGP semble faire un premier pas sur cette voie, ses gérants insistent néanmoins sur le fait qu'Adélaïde ne sera pas un circuit urbain au sens où l'a toujours entendu. Il ne sera donc pas comparable à Monaco, à l'île de Man ou à Macao, avec leurs tracés entourés d'éléments citadins.

Lors d'une récente rencontre avec la presse, il a été demandé à Carlos Ezpeleta, PDG adjoint de MotoGP SEG, si le championnat pourrait être intéressé par le circuit de Madring dans la perspective d'un éventuel Grand Prix futur. Et le responsable espagnol a écarté cette hypothèse en soulignant à nouveau cette différence fondamentale avec la manière dont le circuit d'Adélaïde a été pensé.

"Le Madring ne conviendrait pas [au MotoGP]", a-t-il répondu, expliquant qu'il faudrait modifier le circuit madrilène pour qu'il puisse répondre aux normes de sécurité du MotoGP et insistant une nouvelle fois sur le caractère finalement conventionnel de la piste australienne en dépit du fait qu'elle soit située en ville. "Si des modifications devaient être faites, alors peut-être que ce serait possible. Mais le circuit de Madring et celui d'Adélaïde n'ont rien à voir l'un avec l'autre."

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De nouvelles perspectives pour l'avenir si Adélaïde est un succès

Pour accueillir les Grands Prix moto, le circuit d'Adélaïde a subi certaines transformations par rapport au tracé emprunté autrefois par la F1 et, plus récemment, par les Supercars. Il s'agit malgré tout d'une piste d'un nouveau genre en MotoGP, aussi Motorsport.com a demandé à Carlos Ezpeleta si cela pouvait susciter davantage d'intérêt de la part d'autres villes dans le monde pour accueillir le championnat.

"Je pense qu'à l'heure actuelle, il est important que tout se passe bien à Adélaïde", a tenu à rappeler le responsable espagnol. "Nous avons un travail considérable à accomplir au cours des prochains mois pour que ce soit un succès. Nous sommes pleinement convaincus que ce sera le cas, et nous allons beaucoup apprendre, car ce sera la première fois que nous ferons cela. Il y a des millions de mètres cubes de gravier à mettre en place."

"Nous allons créer une expérience que nous pourrons ensuite, s'il y a un intérêt, proposer à d'autres Grands Prix. Mais à ce jour, l'attention portée à ce type de circuits se concentre uniquement sur Adélaïde, et nous ne voyons rien de similaire susceptible de s'ajouter au calendrier dans l'immédiat. Il est clair néanmoins que cela ouvre des perspectives pour l'avenir."

Carlos Ezpeleta, PDG adjoint de MotoGP SEG Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

Lorsqu'il lui a été demandé si l'idée du MotoGP était que le calendrier se remplisse de ce type de circuits à l'avenir, Ezpeleta a tenu à clarifier les choses : "Le terme 'remplir' est trop vague. Pour nous, il est essentiel que ce Grand Prix se déroule bien, et nous sommes convaincus que ce sera le cas. Nous pensons qu'il peut apporter une valeur ajoutée considérable à la ville d'Adélaïde, à la communauté d'Australie-Méridionale et au MotoGP."

"Si cet événement se déroule comme prévu, il suscitera un énorme engouement mondial pour ce type d'organisation. Nous pensons que lorsque tous les habitants du centre-ville pourront découvrir le MotoGP de si près, nous attirerons beaucoup plus de fans. Et l'expérience en elle-même sera quelque chose que d'autres villes voudront reproduire."

"Il est certain que la création d'un circuit de MotoGP comme celui d'Adélaïde ne sera pas reproductible dans de nombreuses villes du monde. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Nous ne pensons pas que cela conduira à ce qu'un tiers, voire un quart, du calendrier du MotoGP se déroule ainsi à l'avenir. Nous recevons des appels d'autres circuits. Nous sommes conscients qu'il faut trouver un équilibre entre ambition et réalisme."

"Au final, ces choses-là prennent du temps. Il existe déjà un programme de nouveaux circuits qui vont intégrer le championnat, et on ne peut pas avoir trois ou quatre nouveaux tracés qui arrivent chaque année. Et quoi qu'il en soit, Adélaïde va représenter un défi particulier. Il y a des demandes [de la part d'autres circuits], mais pour l'instant, Adélaïde doit d'abord montrer que cela fonctionne bien."