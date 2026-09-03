Adélaïde, "l'un des circuits les plus sûrs" selon le MotoGP

Le déménagement du Grand Prix d'Australie vers un nouveau circuit n'aura lieu que l'année prochaine, pourtant le MotoGP s'y prépare déjà activement. Le mythique et très apprécié Phillip Island fera ses adieux après l'édition 2026, au programme le mois prochain, pour laisser la place à Adélaïde.

Fruit d'un investissement de 60 millions d'euros, la version MotoGP du circuit qui accueillait la Formule 1 dans les années 80 et 90 a déjà été dévoilée. Il est vrai que ce nouveau tracé suscitait de nombreuses interrogations, puisqu'il est situé en ville. Lorsque ce changement a été annoncé, nombreux ont été ceux à exprimer leur inquiétude, se demandant si ce nouveau circuit serait suffisamment sûr pour les MotoGP actuelles, compte tenu de la proximité des murs et des zones de dégagement.

Les images dévoilées dimanche, et notamment celles d'une vidéo en images de synthèse et simulant un tour de piste à Adélaïde, tendent à rassurer, confirmant le discours tenu par MotoGP SEG depuis plusieurs mois quant au fait qu'il ne s'agira pas d'un circuit urbain du type de celui de Monaco, mais d'un tracé classique, bien que non permanent, situé au cœur d'une ville.

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En marge de la communication de ces derniers jours, Carlos Ezpeleta, nouveau PDG adjoint de MotoGP SEG, a rencontré les médias à Alcañiz, parmi lesquels figurait Motorsport.com. Et le dirigeant espagnol a souligné l'importance de ces premières images, qui permettent de mieux se rendre compte de ce qui est prévu pour le circuit australien.

"C'était très important pour nous de pouvoir dévoiler ces images", a-t-il commencé par expliquer. "Tout d'abord, il ne s'agit pas simplement d'images générées aléatoirement par l'IA, mais d'un calcul informatique très précis de la manière dont les choses ont été réalisées. Je suis très reconnaissant envers la FIM et toutes les personnes qui ont mené à bien ce travail, guidées également par Loris Capirossi pour l'aspect le plus sportif. Et je pense que le résultat est assurément spectaculaire, tous ceux qui le voient le constatent."

"Avoir un circuit doté de toutes les mesures de sécurité que nous souhaitons pour le MotoGP en 2027, et au cœur d'une telle ville, va être vraiment spectaculaire. Nous avons mené un long travail avec le gouvernement de l'Australie-Méridionale, et nous sommes très satisfaits du résultat."

"Je pense qu'il était également important de rassurer les pilotes, de leur montrer qu'il s'agirait d'un circuit normal. Les dégagements sont bien calculés, tout est en ordre. Il reste du travail jusqu'au mois de novembre de l'année prochaine, mais nous sommes très satisfaits du résultat", a-t-il poursuivi.

Adelaïde va désormais poursuivre les préparatifs du GP d'Australie de 2027 qui, bien que sa date ne soit pas encore confirmée, se déroulera à une période similaire à celle habituellement réservée à Phillip Island, soit pendant la tournée outre-mer de fin de saison.

Interrogé sur la possibilité d'organiser un test de découverte pour les équipes MotoGP avant la course, Ezpeleta a écarté cette hypothèse, tout en réaffirmant la sécurité du tracé : "Non, en principe, il y aura de nombreuses visites et des tests ponctuels, mais le circuit sera achevé quelques semaines avant le Grand Prix. Adélaïde sera l'un des circuits les plus sûrs du calendrier."

"Les zones de dégagement auront été calculées à l'aide d'un outil que nous avons développé il y a six ans, en collaboration avec l'université de Padoue (Italie). Elles sont quantifiées en fonction de la vitesse relative prévue. Avec l'organisateur, nous avons même pu intégrer des zones de dégagement asphaltées dans les deux virages les plus rapides du tracé, les virages 2 et 3, afin que les pilotes ralentissent avant d'atteindre le gravier."

"Le circuit mesure 4,170 km, je crois, et environ 2 km sont ouverts à la circulation routière normale. Ils se composent en majeure partie de trois longues lignes droites avec deux virages, et les virages eux-mêmes ne sont pas ouverts à la circulation. L'objectif était d'essayer d'utiliser ces voies pour le dégagement, qu'il a fallu créer là où il y avait de la place", a-t-il ajouté lorsqu'il lui a été demandé si une partie du circuit allait être ouverte à la circulation après le Grand Prix.

Carlos Ezpeleta, PDG adjoint de MotoGP SEG Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Selon Ezpeleta, les pilotes MotoGP se sont montrés satisfaits du résultat obtenu à Adélaïde lorsque les images leur ont été dévoilées pendant la Commission de sécurité de vendredi : "Leurs impressions étaient très bonnes, franchement, super positives. Même si nous leur avions montré des plans classiques en février, avec toutes les zones de dégagement, les lignes ont pas mal bougé. Et une étude très approfondie a été menée sur l'impact sur les arbres, ainsi que sur l'amélioration du parc pour la communauté."

"Le circuit a donc évolué entre ce qu'il était initialement et ce qu'il est aujourd'hui. Et même les plans et tout cela n'aidaient pas les pilotes autant que le fait de voir cette vidéo. Nous l'avons montrée [vendredi], et il y avait des sourires, les attentes sont bonnes."

"Je pense que les pilotes ne savaient pas à quoi s'attendre, et qu'ils ne s'attendaient pas non plus, d'un point de vue sportif, à apprécier le tracé autant que ce qu'ils ont vu. J'ai vu leurs réactions - elles ont été filmées, nous les diffuserons cette semaine - et cela a été extrêmement positif."

Le choix d'un circuit moins contraignant que Phillip Island

Avec ce changement, le MotoGP fera ses adieux à Phillip Island. Ezpeleta a insisté sur la raison de ce changement : "Phillip Island n'est pas un petit circuit. Il faudrait pouvoir voir tous les atouts d'Adélaïde indépendamment des contraintes de Phillip Island. Il est clair que ce circuit en présente plusieurs, mais Adélaïde offre un potentiel événementiel qui, pour nous, ne ressemble à aucun autre au monde."

"En tant que passionné de MotoGP, j'ai vu toutes les courses de Philip Island. Je sais qu'il y en a eu de très belles. Mais je me suis aussi retrouvé à plusieurs reprises dans des pièces avec de nombreux pilotes qui disaient : 'Dimanche, on ne pourra pas courir'. Les gens oublient tout cela, ils ne se souviennent que de 2015 et de 2022, mais pas de 2023, ni de 2024, d'une course annulée, d'un kangourou [en piste], d'Aleix Espargaró affirmant que 'ce circuit n'est pas fait pour le MotoGP'. Tous les passionnés oublient tout ça."

Voici à quoi ressemblera le circuit d'Adélaïde. Photo de : MotoGP Sports Entertainment Group

"Il est clair qu'à Adélaïde, nous espérons ne pas rencontrer ces problèmes. Nous remercions énormément Philip Island pour toutes ces années, car c'est un endroit incroyable. Quand il fait beau et qu'il y a 25°C, le circuit est incroyable pour tout le monde. Mais quand on se réveille le matin, qu'il pleut à verse et qu'il fait 10°C, et que les pilotes appellent pour dire qu'on ne peut pas courir, ça ne fait pas vraiment plaisir non plus."

"À Phillip Island, il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas atténuer. Les routes, l'hébergement sur l'île, les hôtels, la distance par rapport à Melbourne… Le circuit en lui-même aurait pu être développé, et le gouvernement avait un plan pour le faire."

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Il convient de rappeler que l'un des aspects qui a suscité le plus de polémique concernant les travaux à réaliser à Adélaïde est celui de l'environnement. La construction impliquera l'abattage de 42 arbres considérés comme "importants", en plus de 335 autres que les autorités locales ont classés comme "réglementés", "non réglementés", "envahissants", "morts" ou "en mauvais état".

Sur cette question, Carlos Ezpeleta a ajouté : "La question environnementale a été au cœur de la conception du circuit. Tous les arbres présents dans le parc ont été intégrés aux plans du circuit. Ensuite, des calculs ont été effectués pour déterminer comment modifier le tracé afin de le rendre sûr. Le nombre d'arbres concernés sera [compensé et] multiplié par dix dans le parc lui-même [avec la plantation de nouveaux arbres]."

"Autrement dit, il y aura un impact, mais il sera atténué. De plus, le parc restera ouvert. Le circuit n'affectera pas l'utilisation du parc pendant de nombreux mois de l'année. Nous ne le cachons pas : certains arbres devront être abattus et d'autres replantés, mais leur nombre sera très limité. Et le nombre total d'arbres dans le parc va augmenter", a conclu le PDG adjoint de MotoGP SEG.