Márquez assure l'essentiel avec un objectif revu à la baisse en Autriche
Sa deuxième place dans le sprint de Spielberg correspond à ce que Marc Márquez se savait capable de réaliser. Il estime ne pas avoir les moyens de rivaliser avec Jorge Martín, vainqueur aujourd'hui, et Pedro Acosta, tombé mais très rapide.
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Deuxième sur la grille, deuxième à l'arrivée du sprint : l'essentiel est assuré pour Marc Márquez, en tout cas à ce stade du Grand Prix d'Autriche. Conscient qu'il n'est pas le plus rapide ce week-end, il s'était fixé pour objectif principal de ne pas laisser Jorge Martín, son plus proche adversaire au championnat, lui reprendre trop de points. La case est donc cochée pour un Márquez satisfait, à défaut de se montrer très enthousiaste.
"Ce qu'il faut, c'est essayer d'être dans le coup. Encore une fois je l'étais, et c’était l'objectif", résume le champion en titre, dont le résultat s'est en grande partie joué au départ. S'il a momentanément pris les commandes, son attaque sur Jorge Martín dans la chicane 2a-2b pour y parvenir l'a finalement mis à la merci de Pedro Acosta, qui l'a dépassé au troisième virage.
"J'avais prédit que ça ne serait pas une bonne idée d'attaquer dans le virage 1 parce qu'on peut utiliser le dégagement à cet endroit, alors je me suis dit que si j'attaquais ils allaient utiliser le dégagement et ça n'aurait compté pour rien", explique-t-il.
"J'ai donc essayé de préparer mon attaque pour le virage 2", poursuit Márquez. "Le fait que j'ai attaqué dans le 2a fait que je suis sorti très, très lentement du 2b, ensuite j'ai freiné trop tard pour le 3. Et j'ai vu une moto, je ne savais pas qui c'était, mais il était tout simplement plus rapide que moi."
"L'objectif était clair en tout cas, essayer simplement de finir derrière Jorge parce que Pedro et Jorge étaient plus rapides que moi. J'ai juste essayé de faire en sorte qu'aucune moto ne s'intercale."
Dès lors, le pilote Ducati a passé sept tours derrière Acosta, qui s'est très vite détaché, avant de se faire repasser par Martín, effectivement sur un gros rythme. "Il était plus rapide, un peu partout", constate-t-il au sujet de celui qui filait alors vers la victoire sans le savoir. "Il faut qu'on comprenne bien comment rouler demain."
Conscient de son infériorité, Márquez dit ne pas avoir cherché à résister outre mesure. "Au tour précédent, j'ai vu que Bezzecchi était derrière moi à 0"4, et ensuite j'ai vu que c'était Martín à 0"1. J'avais une moto très proche alors qu'il restait sept tours, donc ça n'était pas nécessaire, ou pas malin, de chercher à défendre très durement."
Beaucoup de mal avec le pneu à la carcasse renforcée
Dans l'optique du championnat, Marc Márquez ne fait donc pas une si mauvaise opération, puisqu'il ne concède que trois points à celui qu'il jugeait au-dessus du lot. En revanche, il constate qu'il n'a pas les moyens ce week-end de poursuivre la belle série qu'il a pu réaliser lors des derniers Grands Prix.
"On a du mal. On avait beaucoup de mal en Thaïlande et a du mal à nouveau ici. On sait qu'il y a une carcasse différente", rappelle-t-il, en référence à la construction du pneu arrière, renforcée par Michelin. La carcasse utilisée ce week-end est la même qu'au GP du Brésil, tandis qu'une autre version est proposée par le manufacturier en Thaïlande et en Indonésie, mais dans les deux cas pour répondre à des sollicitations extrêmes sur le pneu arrière.
"C'est pareil pour tout le monde et les pneus fonctionnent bien, mais il faut qu'on comprenne bien comment les utiliser pour être meilleurs avec cette carcasse. En Thaïlande on a eu beaucoup de mal, moi comme toutes les Ducati, et ici à nouveau. Donc il faut qu'on continue nos efforts."
Ses difficultés proviennent-elles uniquement de cette carcasse renforcée qui soutient le pneu arrière ? "Pour moi, oui, parce qu'on n'a pas tellement modifié la moto par rapport aux courses où j'étais rapide. Mais toutes les Ducati étaient rapides également, alors qu'ici, dès les EL1, on a eu plus de mal que d'habitude", conclut Marc Márquez.
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