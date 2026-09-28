Pour Di Giannantonio, des qualifs sprint iraient "à l'encontre de la santé des pilotes"

La semaine dernière, Motorsport.com a révélé que le MotoGP envisageait une refonte du format des week-ends, en proposant une deuxième séance de qualifications servant à définir la grille de départ du sprint.

Aujourd'hui, la grille des deux courses est déterminée par une seule séance de qualifications, qui se tient juste après la dernière séance d'essais libres le samedi matin, et la proposition permettrait au MotoGP de se rapprocher de la Formule 1, qui organise des séances de qualifications distinctes lors des week-ends avec un sprint.

Cette mesure a été globalement bien accueillie par les équipes et constructeurs, et elle a de fortes chances d'être entérinée pour la saison 2027. Mais ça coince du côté des pilotes.

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Fabio Quartararo a émis des réserves, jugeant qu'avoir des sprints lors de tous les week-ends était déjà très fatiguant. Fabio Di Giannantonio estime de son côté qu'une deuxième séance de qualifications pourrait avoir des répercussions sur les pilotes, en les mettant encore plus en danger.

"Je respecte vraiment ce que le MotoGP essaie de faire, à savoir apporter autant de plaisir que possible au public", a déclaré le pilote VR46. "C'est dommage que cela aille parfois un peu à l'encontre de la santé des pilotes. Au final, on est sur deux roues, et quand on tombe, ce n'est pas juste un petit choc contre le mur. Ça peut être une blessure, ça peut être quelque chose de grave. C'est de plus en plus dur de rester en forme toute l'année pour ces moments importants."

Fabio Di Giannantonio juge les week-ends actuels déjà trop usants en MotoGP. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Lorsque les sprints ont été introduits, en 2023, le format des week-ends a été revu, ce qui a limité les essais puisque dès le vendredi après-midi, les pilotes doivent viser une place en Q2. Comme Quartararo, Di Giannantonio estime que le format actuel du week-end est déjà trop exigeant, et préférerait un rythme plus calme à l'ajout d'une séance de qualifications.

"Le vendredi, on se donne déjà à 200 %, le samedi est [chargé] et le dimanche aussi. On peut décider du programme pour nous, ça ne change rien au final, il faut de toute façon se donner à fond."

"C'est vrai que la moto de l'année prochaine sera un peu plus lente, mais avec ces motos qui roulent à fond et ce niveau de performance très élevé, quand on chute, on chute violemment, donc il vaudrait mieux qu'on puisse avoir simplement quelques séances d'essais en étant détendus."

Les pilotes savent que leur avis compte peu

Di Giannantonio a également déploré l'absence de prise en compte des opinions des pilotes, ces derniers n'ayant jamais réussi à mettre en place une association similaire au GPDA en F1 : "Notre avis a un peu moins d'importance actuellement dans le championnat. Nous essayons de le faire avancer, alors faisons-leur confiance et tentons le coup, c'est tout."

Álex Márquez, qui va redevenir le coéquipier de Fabio Di Giannantonio l'an prochain lorsqu'ils rejoindront tous les deux KTM, est exactement sur la même ligne que son coéquipier. Pour l'Espagnol, la proposition d'une séance de qualifications supplémentaire n'est "pas vraiment une bonne idée" et il milite aussi pour des week-ends plus calmes.

"Je pense que l'équipe aura besoin de beaucoup de pilotes remplaçants !", a préféré ironiser Álex Márquez. "Avoir deux séances de qualifications sera très exigeant. On essaie d'avoir des week-ends moins exigeants, pas plus. On n'aura pas grand-chose à dire donc les équipes vont décider, les constructeurs vont décider, le championnat va décider pour nous."

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