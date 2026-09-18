Le MotoGP prévoit l'introduction de qualifs sprint, comme en F1

Selon les informations recueillies par Motorsport.com, le MotoGP prévoit de changer ses week-ends pour mettre en place deux séances qualificatives, au lieu d'une seule actuellement. L'une d'elle serait réservée à la course sprint, avec donc la mise en place d'une grille de départ spécifique. C'est ce que fait la Formule 1 lors des Grands Prix comportant un sprint, c'est-à-dire six manches en 2026 et dix la saison prochaine.

Cette initiative a déjà été débattue entre l'organisation, les constructeurs et les équipes, et l'on attend un feu vert dans les prochains jours pour une mise en application dès la saison prochaine. Bien que cette mesure semble avoir été bien accueillie par la plupart des acteurs concernés, tant les équipes que les constructeurs, son intégration dans le règlement devra suivre les voies réglementaires.

Avant cela, il faudra définir quel sera le programme des week-ends sous ce nouveau format. Selon Motorsport.com, la principale différence entre le modèle de la F1 et celui du MotoGP résidera dans le fait que la course sprint moto se déroulerait en fin d'après-midi. En F1, elle a lieu le samedi matin, tandis que le samedi après-midi est réservé aux qualifications pour la course longue.

Par ailleurs, Motorsport.com a appris qu'une partie des acteurs souhaiterait diviser les qualifications en trois parties (Q1, Q2 et Q3), à l'instar là aussi de ce qui se fait en F1, au lieu de deux parties (Q1 et Q2) comme c'est le cas actuellement.

Le sprint, un format en place en MotoGP depuis 2023

C'est justement à Spielberg, où se tient ce week-end le Grand Prix d'Autriche, que le MotoGP avait révélé il y a quatre ans son projet d'introduire les courses sprints, nouveauté que la F1 avait inaugurée cette même année. Et contrairement à ce qui s'est passé dans les Grands Prix auto, où il a été choisi de commencer par trois épreuves comptant un sprint avant d'en augmenter progressivement la fréquence au fil des saisons et sans en faire un format fixe, le MotoGP a opté pour leur standardisation immédiate.

Il n'existe donc pas de Grand Prix MotoGP sans sprint, une décision prise bien avant que Liberty Media ne finalise l'acquisition de Dorna Sports, détenteur des droits, et ne commence à mettre sa patte sur le championnat.

Après la mise en application de ce changement de format en MotoGP, les pilotes ont souligné le niveau de stress et de risques auquel ils doivent faire face. Ils ne disposent que d'une seule séance d'essais libres, le vendredi matin, avant d'aborder une séance servant de pré-qualifications, les Essais du vendredi après-midi qui opèrent une première sélection avec dix pilotes accédant directement à la Q2, tandis que les autres doivent passer par la Q1 pour tenter de décrocher deux tickets de repêchage.