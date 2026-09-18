Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Le MotoGP prévoit l'introduction de qualifs sprint, comme en F1

MotoGP
MotoGP
Le MotoGP prévoit l'introduction de qualifs sprint, comme en F1

Quartararo sort le grand jeu pour retrouver la Q2 en Autriche

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Quartararo sort le grand jeu pour retrouver la Q2 en Autriche

Márquez désigne Acosta favori pour dimanche et en lice pour le titre

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Márquez désigne Acosta favori pour dimanche et en lice pour le titre

Acosta leader très prudent : "On n'est pas encore où il le faudrait"

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Acosta leader très prudent : "On n'est pas encore où il le faudrait"

Test Pirelli : les intérêts des pilotes sont-ils mal défendus ?

MotoGP
MotoGP
Test Pirelli : les intérêts des pilotes sont-ils mal défendus ?

Álex Márquez explique sa chute après un problème "un peu bizarre"

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Álex Márquez explique sa chute après un problème "un peu bizarre"

Essais - Acosta confirme son avantage, Quartararo s'invite en Q2

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Essais - Acosta confirme son avantage, Quartararo s'invite en Q2

Pourquoi Ferrari ne compte pas encore se tourner vers sa F1 2027

Formule 1
Formule 1
Pourquoi Ferrari ne compte pas encore se tourner vers sa F1 2027
MotoGP

Le MotoGP prévoit l'introduction de qualifs sprint, comme en F1

Le format des Grands Prix moto pourrait changer avec la mise en place de qualifications spécifiques pour la course sprint, à l'image de ce qui se fait en Formule 1.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Selon les informations recueillies par Motorsport.com, le MotoGP prévoit de changer ses week-ends pour mettre en place deux séances qualificatives, au lieu d'une seule actuellement. L'une d'elle serait réservée à la course sprint, avec donc la mise en place d'une grille de départ spécifique. C'est ce que fait la Formule 1 lors des Grands Prix comportant un sprint, c'est-à-dire six manches en 2026 et dix la saison prochaine.

Cette initiative a déjà été débattue entre l'organisation, les constructeurs et les équipes, et l'on attend un feu vert dans les prochains jours pour une mise en application dès la saison prochaine. Bien que cette mesure semble avoir été bien accueillie par la plupart des acteurs concernés, tant les équipes que les constructeurs, son intégration dans le règlement devra suivre les voies réglementaires.

Avant cela, il faudra définir quel sera le programme des week-ends sous ce nouveau format. Selon Motorsport.com, la principale différence entre le modèle de la F1 et celui du MotoGP résidera dans le fait que la course sprint moto se déroulerait en fin d'après-midi. En F1, elle a lieu le samedi matin, tandis que le samedi après-midi est réservé aux qualifications pour la course longue.

Par ailleurs, Motorsport.com a appris qu'une partie des acteurs souhaiterait diviser les qualifications en trois parties (Q1, Q2 et Q3), à l'instar là aussi de ce qui se fait en F1, au lieu de deux parties (Q1 et Q2) comme c'est le cas actuellement.

Le sprint, un format en place en MotoGP depuis 2023

C'est justement à Spielberg, où se tient ce week-end le Grand Prix d'Autriche, que le MotoGP avait révélé il y a quatre ans son projet d'introduire les courses sprints, nouveauté que la F1 avait inaugurée cette même année. Et contrairement à ce qui s'est passé dans les Grands Prix auto, où il a été choisi de commencer par trois épreuves comptant un sprint avant d'en augmenter progressivement la fréquence au fil des saisons et sans en faire un format fixe, le MotoGP a opté pour leur standardisation immédiate.

Il n'existe donc pas de Grand Prix MotoGP sans sprint, une décision prise bien avant que Liberty Media ne finalise l'acquisition de Dorna Sports, détenteur des droits, et ne commence à mettre sa patte sur le championnat.

Après la mise en application de ce changement de format en MotoGP, les pilotes ont souligné le niveau de stress et de risques auquel ils doivent faire face. Ils ne disposent que d'une seule séance d'essais libres, le vendredi matin, avant d'aborder une séance servant de pré-qualifications, les Essais du vendredi après-midi qui opèrent une première sélection avec dix pilotes accédant directement à la Q2, tandis que les autres doivent passer par la Q1 pour tenter de décrocher deux tickets de repêchage.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Quartararo sort le grand jeu pour retrouver la Q2 en Autriche

Meilleurs commentaires
Plus de
Oriol Puigdemont

Quartararo explique ses choix à Motorsport.com : "Honda peut créer la surprise"

MotoGP
MotoGP
Quartararo explique ses choix à Motorsport.com : "Honda peut créer la surprise"

Ce que signifie vraiment la photo du bras de Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
Ce que signifie vraiment la photo du bras de Marc Márquez

Le MotoGP dévoile le tracé du circuit urbain d'Adélaïde

MotoGP
MotoGP
Le MotoGP dévoile le tracé du circuit urbain d'Adélaïde

Dernières actus

Le MotoGP prévoit l'introduction de qualifs sprint, comme en F1

MotoGP
MGP MotoGP
Le MotoGP prévoit l'introduction de qualifs sprint, comme en F1

Quartararo sort le grand jeu pour retrouver la Q2 en Autriche

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Quartararo sort le grand jeu pour retrouver la Q2 en Autriche

Márquez désigne Acosta favori pour dimanche et en lice pour le titre

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Márquez désigne Acosta favori pour dimanche et en lice pour le titre

Acosta leader très prudent : "On n'est pas encore où il le faudrait"

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Acosta leader très prudent : "On n'est pas encore où il le faudrait"