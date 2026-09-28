Pourquoi Bottas était-il si loin du rythme de Pérez à Bakou ?

Il n'y a peut-être jamais eu, depuis le début de la saison 2026 de Formule 1, un tel contraste de performance au sein d'une même équipe qu'entre Sergio Pérez et Valtteri Bottas au Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Le Finlandais a été devancé de 1"632 par son équipier en qualifications vendredi, même s'il a été gêné par un drapeau jaune, et ses difficultés se sont poursuivies pendant une grande partie de la course. Lors de son premier arrêt, au 26e tour, le Finlandais accusait déjà plus de 46 secondes de retard sur l'autre Cadillac, soit une perte de 1"9 par tour. Son rythme en fin de course était similaire : après les interventions de la voiture de sécurité, il perdait encore 1"6 par tour.

"Elle a été longue", a lancé Bottas avec un rire nerveux lorsqu'on lui a demandé de décrire sa course. "Honnêtement, aucun rythme. Je ne pouvais me battre qu'avec Fernando [Alonso]. Nous avons certainement perdu un peu de temps à ce moment-là. Sinon, nous étions vraiment loin, donc il y a beaucoup de choses à analyser après ce week-end."

Le vétéran a certes dû lever le pied et économiser du carburant et ses freins à plusieurs reprises, mais il estimait que cela ne pouvait pas expliquer un tel déficit. "Je pense qu'il y a autre chose. Nous allons regarder ça", a-t-il déclaré.

Valtteri Bottas et Sergio Pérez (Cadillac). Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

De son côté, Pérez était dans le rythme du peloton pendant le premier relais. Au 20e tour, lorsque Carlos Sainz s'est arrêté pour la première fois, l'Espagnol ne comptait qu'une seconde d'avance sur la Cadillac. Les Audi de Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto n'étaient pas très loin non plus.

Pérez a profité de la voiture de sécurité pour reprendre la piste devant Sainz et a dépassé Gabriel Bortoleto pour occuper brièvement la 12e place après le chaos de la relance. Il a toutefois fini par reculer jusqu'à la 15e position, derrière Liam Lawson, Bortoleto et Oscar Piastri.

"Pour être honnête, c'est l'un de mes meilleurs week-ends à Bakou. J'ai réussi à tirer 150% de cette voiture", a déclaré le double vainqueur du GP d'Azerbaïdjan. "Nous nous battions avec des voitures qui étaient une ou deux secondes plus rapides que nous grâce au mode dépassement, mais nous sommes restés avec elles pendant tout le premier relais, avec les Williams et les Audi, malgré un gros écart.

"Mais à la fin, lors de la relance, nous n'avions tout simplement pas de vitesse de pointe, donc nous avons reculé. Nous nous sommes battus un moment avec Piastri, qui avait, je pense, des dégâts sur sa voiture."

"Pour le moment, il nous manque vraiment entre une demi-seconde et une seconde pour pouvoir nous mêler à cette lutte. Le problème, c'est vraiment mon rythme. J'étais une cible facile dans les lignes droites, donc je savais que les opportunités seraient limitées."

L'écart entre Pérez et Bottas pourrait donc en partie s'expliquer par l'approche offensive du Mexicain dans les rues de Bakou : "Avec la façon dont je pilotais, si quelque chose avait mal tourné dans n'importe quel virage, j'aurais fini dans le mur. Alors, quand vous faites une course comme celle-là, vous êtes vraiment fier."

J'ai eu un énorme super clipping au virage 15, puis lorsque j'ai freiné, seuls les freins avant fonctionnaient.

De son côté, la course de Bottas s'est terminée dans le mur en raison d'un problème technique lié à son moteur, peu avant le drapeau à damier.

"C'est le même tour où j'ai bloqué les roues au virage 1 et où je suis sorti large", a expliqué le pilote Cadillac. "Ensuite, je pense que les systèmes se sont un peu mélangés à cause de la distance supplémentaire. J'ai eu un énorme super clipping au virage 15, puis lorsque j'ai freiné, seuls les freins avant fonctionnaient, comme si je ne récupérais plus d'énergie sur l'arrière. Donc quelque chose s'est un peu déréglé."

Bottas vient désormais d'enchaîner trois Grands Prix sans avoir passé le moindre tour en piste devant son équipier.