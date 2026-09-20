Bagnaia suit les conseils de Pedrosa et renoue avec les points

Pecco Bagnaia est arrivé à Spielberg en colère contre DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne, après la diffusion d'un échange avec Fabio Di Giannantonio qu'il a jugé sorti de son contexte. Il quittera peut-être le circuit en remerciant le média espagnol de ses conseils !

Dani Pedrosa fait partie des consultants de DAZN et à Misano, il estimait que pour sortir de sa période difficile, Bagnaia ferait mieux de moins songer aux résultats et de rouler au maximum pendant les séances d'essais, afin de reconstruire sa confiance. Distancé vendredi, l'Italien a réussi à entrer en Q2, où il a signé le septième temps, avant de prendre la sixième place du sprint.

Ces quatre points étaient les premiers de Bagnaia depuis le Sachsenring, il y a deux mois… et les idées de Pedrosa n'y sont peut-être pas pour rien. "J'ai utilisé le conseil que Dani Pedrosa donnait chez DAZN la semaine dernière, qui était que je devais peut-être faire plus de tours, comprendre la moto pour contrôler les résultats", a expliqué Bagnaia face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "C'était une bonne suggestion."

Pecco Bagnaia avait déjà évoqué ce conseil de Dani Pedrosa avant de commencer à rouler à Spielberg. "Ce que j'essaie de faire, et encore plus ce week-end, c'est de prendre la piste l'esprit libéré, juste pour apprécier le pilotage, développer ma vitesse, développer mes sensations, et peut-être que je trouverai quelque chose de différent tour après tour", annonçait-il jeudi.

Pecco Bagnaia se focalise moins sur les résultats au GP d'Autriche. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"J'ai déjà essayé de le faire et malheureusement, ça ne m'a pas aidé, mais j'essaierai toujours d'apprécier le pilotage. Actuellement, j'ai du mal à rouler, donc la première étape est de prendre du plaisir, puis de retrouver la vitesse."

Pour le sprint, Bagnaia n'a donc pas cherché la performance pure mais surtout la collecte d'informations. Il a opté pour le pneu medium à l'arrière, qui sera utilisé ce dimanche, et pas pour le tendre habituellement privilégié pour le sprint.

"On a décidé de prendre le medium pour préparer la course de [dimanche], et je pense que c’était le bon choix", a-t-il précisé auprès du site officiel du MotoGP. "J'aurais pu faire certaines choses mieux avec le soft, peut-être que dans les premiers tours j'aurais pu attaquer plus, mais après les trois ou quatre premiers tours j'ai pu faire les mêmes chronos que les pilotes de devant."

Un déclic dans les réglages ?

Cette approche semble porter ses fruits mais des changements côté technique expliquent aussi le regain de forme de Bagnaia : "On a testé quelque chose de différent dans les réglages et heureusement c'est allé dans la bonne direction."

"Dès les premiers tours [en EL2], entre les flaques, je me suis senti un peu mieux. J'ai réussi à mieux ralentir la moto, solliciter plus l'arrière pour tourner et l'adhérence n'était pas si mauvaise. Il en manque encore, mais on a fait des progrès."

Pecco Bagnaia sent des progrès dans ses sensations au Red Bull Ring. Photo de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

"Pour la première fois depuis longtemps, je commence à me sentir un peu mieux", a ajouté Bagnaia. "[Vendredi], j'ai eu beaucoup de mal dans le time attack pour faire quelque chose de bien, mais en rythme de course ça n'était pas mal. Acosta faisait la différence sur tous les autres, mais en pneus usés je n'étais pas si mal. Et [samedi], on a encore progressé en termes de grip arrière."

"Les réglages qu'on a décidé d'utiliser allaient dans la bonne direction, donc je me suis senti mieux dès le matin et c'était un peu mieux dans le time attack. Je ne suis pas encore super satisfait, mais ça reste un peu mieux."

Bagnaia est plus en confiance avec l'équilibre de sa moto, ce qui lui permet de gagner en sensations sur l'avant. "J'ai pu glisser plus et ça aide à ce que ça pousse moins [vers l'avant]", a-t-il détaillé. "Il nous manque encore du grip, mais toutes les Ducati ont le même souci. Le fait d'avoir tous le même problème aidera peut-être à progresser."

Avec Léna Buffa