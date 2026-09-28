Alpine-Geely : la décision sur la suite en WEC attendue "d'un jour à l'autre"
Le retrait du Groupe Renault du WEC contraint l'équipe Signatech à trouver un nouveau partenaire pour poursuivre son programme Hypercar en 2027.
Photo de : JEP
Le directeur de l'équipe Alpine en endurance, Philippe Sinault, s'attend à une décision concernant l'avenir de son équipe "d'un jour à l'autre", alors que les discussions avec Geely concernant une reprise de son programme Hypercar s'accélèrent.
Après l'annonce par le Groupe Renault de son retrait du FIA WEC à la fin de l'année, son partenaire officiel Signatech discute avec plusieurs constructeurs afin d'engager l'A424 LMDh sous une autre marque.
Alors que plusieurs constructeurs ont été associés à Signatech, notamment BYD, un autre géant chinois de l'automobile, Geely, s'est imposé ces dernières semaines comme le principal candidat à la reprise du programme.
Philippe Sinault a laissé entendre que les négociations avec le constructeur potentiel progressaient bien, sans citer directement Geely, alors qu'il souhaite finaliser l'accord bien avant la clôture des inscriptions au championnat pour la saison 2027.
Interrogé sur l'imminence d'une décision concernant l'avenir de son équipe, le Français a déclaré à Motorsport.com : "Je m'attends à ce que cela arrive d'un jour à l'autre, car le temps presse. Mais nous sommes toujours dans les temps pour réagir et faire les choses correctement pour l'avenir. Nous attendons donc. Nous annoncerons notre décision dès que nous aurons une vision claire."
Interrogé sur l'existence d'une échéance précise, il a ajouté : "La date limite d'inscription est fixée au 26 novembre. Mais comme vous pouvez l'imaginer, nous voulons finaliser cela le plus rapidement possible."
"Nous ne sommes pas dans une situation d'urgence pour le moment. Tout est toujours sous contrôle pour l'avenir. Nous verrons bien. Si nous prenons une décision le 25 novembre, ce sera vraiment compliqué. Mais tout le monde est conscient du calendrier et nous devons maintenant décider le plus rapidement possible pour l'avenir."
Une grande partie des discussions concerne Geely et Renault, qui détient les droits de propriété intellectuelle de la voiture, plutôt que l'écurie Signatech fondée par Philippe Sinault.
"Mon travail consiste à être prêt", explique-t-il. "Après les négociations avec Renault, c'est une autre histoire. Mais mon travail consiste à être prêt si le feu vert est donné, et nous serons prêts, soyez-en certain."
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins
Photo by: JEP
L'A424 présente certains éléments stylistiques inspirés de la gamme de voitures de route Alpine, notamment ses feux arrière distinctifs intégrant le logo de la marque.
Philippe Sinault estime qu'il serait relativement simple pour Signatech de modifier le style de son prototype LMDh afin de répondre aux exigences d'un éventuel nouveau constructeur.
"C'est facile à gérer. Ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal est d'avoir une vision claire de l'avenir", a-t-il déclaré.
Alpine n'a effectué aucune séance d'essais privés depuis mai, Signatech s'étant concentrée sur la sécurisation de l'avenir de l'équipe après les 24 Heures du Mans.
Alors que des modifications stylistiques sont attendues pour 2027, l'incertitude entourant le programme de l'équipe pour la saison prochaine rend de toute façon impossible l'introduction d'une évolution plus importante.
Interrogé sur l'absence d'essais cette année, Philippe Sinault a répondu : "C'est vrai, mais nous continuons. Comme vous avez pu le voir en piste, nous continuons à redoubler d'efforts. Nous sommes donc en train de préparer l'avenir et 2027 en même temps."
Partager ou sauvegarder cet article
Norris s'excuse auprès de Colapinto après ses propos à Bakou
Suspendre Colapinto ? "Trop sévère" selon Russell, Verstappen et Hadjar
Alpine condamne (encore) le harcèlement en ligne après le crash de Bakou
Dernières actus
Alpine-Geely : la décision sur la suite en WEC attendue "d'un jour à l'autre"
Norris s'excuse auprès de Colapinto après ses propos à Bakou
Colton Herta vise la F1 en 2028 : "J'ai encore une chance"
Quartararo contraint de quitter Monster après le retour de Red Bull chez Honda
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires