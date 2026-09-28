Alpine-Geely : la décision sur la suite en WEC attendue "d'un jour à l'autre"

Le directeur de l'équipe Alpine en endurance, Philippe Sinault, s'attend à une décision concernant l'avenir de son équipe "d'un jour à l'autre", alors que les discussions avec Geely concernant une reprise de son programme Hypercar s'accélèrent.

Après l'annonce par le Groupe Renault de son retrait du FIA WEC à la fin de l'année, son partenaire officiel Signatech discute avec plusieurs constructeurs afin d'engager l'A424 LMDh sous une autre marque.

Alors que plusieurs constructeurs ont été associés à Signatech, notamment BYD, un autre géant chinois de l'automobile, Geely, s'est imposé ces dernières semaines comme le principal candidat à la reprise du programme.

Philippe Sinault a laissé entendre que les négociations avec le constructeur potentiel progressaient bien, sans citer directement Geely, alors qu'il souhaite finaliser l'accord bien avant la clôture des inscriptions au championnat pour la saison 2027.

Interrogé sur l'imminence d'une décision concernant l'avenir de son équipe, le Français a déclaré à Motorsport.com : "Je m'attends à ce que cela arrive d'un jour à l'autre, car le temps presse. Mais nous sommes toujours dans les temps pour réagir et faire les choses correctement pour l'avenir. Nous attendons donc. Nous annoncerons notre décision dès que nous aurons une vision claire."

Interrogé sur l'existence d'une échéance précise, il a ajouté : "La date limite d'inscription est fixée au 26 novembre. Mais comme vous pouvez l'imaginer, nous voulons finaliser cela le plus rapidement possible."

"Nous ne sommes pas dans une situation d'urgence pour le moment. Tout est toujours sous contrôle pour l'avenir. Nous verrons bien. Si nous prenons une décision le 25 novembre, ce sera vraiment compliqué. Mais tout le monde est conscient du calendrier et nous devons maintenant décider le plus rapidement possible pour l'avenir."

Une grande partie des discussions concerne Geely et Renault, qui détient les droits de propriété intellectuelle de la voiture, plutôt que l'écurie Signatech fondée par Philippe Sinault.

"Mon travail consiste à être prêt", explique-t-il. "Après les négociations avec Renault, c'est une autre histoire. Mais mon travail consiste à être prêt si le feu vert est donné, et nous serons prêts, soyez-en certain."

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins Photo by: JEP

L'A424 présente certains éléments stylistiques inspirés de la gamme de voitures de route Alpine, notamment ses feux arrière distinctifs intégrant le logo de la marque.

Philippe Sinault estime qu'il serait relativement simple pour Signatech de modifier le style de son prototype LMDh afin de répondre aux exigences d'un éventuel nouveau constructeur.

"C'est facile à gérer. Ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal est d'avoir une vision claire de l'avenir", a-t-il déclaré.

Alpine n'a effectué aucune séance d'essais privés depuis mai, Signatech s'étant concentrée sur la sécurisation de l'avenir de l'équipe après les 24 Heures du Mans.

Alors que des modifications stylistiques sont attendues pour 2027, l'incertitude entourant le programme de l'équipe pour la saison prochaine rend de toute façon impossible l'introduction d'une évolution plus importante.

Interrogé sur l'absence d'essais cette année, Philippe Sinault a répondu : "C'est vrai, mais nous continuons. Comme vous avez pu le voir en piste, nous continuons à redoubler d'efforts. Nous sommes donc en train de préparer l'avenir et 2027 en même temps."