Alpine condamne (encore) le harcèlement en ligne après le crash de Bakou

Au lendemain des événements du Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui ont coûté cher à l'écurie sur le plan sportif avec un zéro pointé alors que ses deux pilotes évoluaient dans les points, Alpine a "une nouvelle fois" réagi face à l'attitude de certaines personnes sur les réseaux sociaux.

L'erreur commise par Franco Colapinto au restart, qui a mis hors course son coéquipier Pierre Gasly ainsi que le champion du monde en titre Lando Norris, a provoqué des réactions dépassant toute limite acceptable et visant plusieurs concurrents et acteurs de la Formule 1.

Face à ce nouvel épisode, Alpine a publié un communiqué aussi limpide que détaillé pour dénoncer une situation qui ne peut plus durer, alors que la thématique du harcèlement en ligne est prise à bras-le-corps par le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, depuis plusieurs mois.

"En tant qu'équipe, nous estimons nécessaire de prendre une nouvelle fois la parole concernant les insultes et le harcèlement en ligne qui ont suivi le Grand Prix d'Azerbaïdjan", fait savoir l'écurie d'Enstone ce dimanche.

"Ceux-ci ne visent pas seulement l'un de nos pilotes, mais également des membres de la communauté de la Formule 1, notamment des médias, ainsi que nos concurrents en piste, que nous respectons, admirons et sommes fiers d'affronter au sommet du sport automobile."

"Des erreurs peuvent survenir lorsque l'on pilote à la limite et, quel que soit le résultat ou l'issue d'une course, personne ne devrait être la cible de commentaires haineux ou injurieux."

"Condamner les injures sur les réseaux sociaux ne vise pas une communauté de supporters en particulier, ni les fans d'une équipe ou d'un pilote en particulier. Il s'agit d'un problème universel qui doit être dénoncé et reconnu par tous les fans de ce sport."

"Comme nous l'avons déjà déclaré par le passé, nous condamnons fermement les réactions de certains supporters en ligne et nous sommes solidaires de la Formule 1, de la FIA et des autres équipes dans leur volonté de mettre fin à ces comportements. Ces abus sont devenus récurrents lors des derniers Grands Prix et ne peuvent être tolérés."

"En tant que participant et acteur engagé dans ce sport, nous savons que nous avons la responsabilité de prendre la parole et de contribuer à la recherche d'une solution. Nous continuerons à travailler étroitement avec le promoteur et détenteur des droits du championnat, ainsi qu'avec la fédération, afin de réfléchir aux moyens de lutter contre les abus en ligne et de promouvoir une rivalité sportive saine, qui fait la renommée de la Formule 1 et contribue à ce qui la rend si particulière."