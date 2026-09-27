Lawson ne comprend pas le verdict des commissaires, Lindblad pointe Ocon du doigt

Liam Lawson affirme qu'il "ne comprend pas" que les commissaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 de F1 n'aient pris aucune sanction à l'encontre de son équipier chez Racing Bulls, Arvid Lindblad, qui l'a envoyé en tête-à-queue lors de la course de Bakou.

Après la sortie de piste d'Alexander Albon au 30e tour, qui a entraîné l'intervention de la voiture de sécurité, Lawson et Lindblad occupaient respectivement les 12e et 14e places avant la relance.

Lorsque le drapeau vert a été agité, Franco Colapinto a subi un blocage de roues spectaculaire, éliminant son coéquipier chez Alpine, Pierre Gasly, ainsi que Lando Norris. De son côté, Lindblad a freiné plus tard que Lawson et Esteban Ocon qui le précédaient, se retrouvant pris en sandwich entre les deux voitures et provoquant un tête-à-queue de la voiture sœur.

Les commissaires ont estimé que la collision avait été causée par "l'espace restreint dont disposait [Lindblad] et la réaction en chaîne provoquée par l'incident survenu devant", ce qui a permis à Lindblad d'échapper à une pénalité - mais Lawson, bien qu'il se soit exprimé avant que la justification de la décision ne soit publiée, n'était pas tout à fait d'accord avec cette conclusion.

Le contact entre Arvid Lindblad et Liam Lawson lors du GP d'Azerbaïdjan 2026 de F1. Photo de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

"En arrivant au virage 1, j'ai eu un énorme déficit de boost et je n'avais plus de puissance, donc Esteban s'est retrouvé à côté de moi", a raconté le Néo-Zélandais. "J'ai essayé de lui laisser de la place, puis j'ai été percuté si violemment par la gauche que ça a fait un trou dans le plancher, et nous n'avons plus vraiment pu nous battre après ça. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé."

"J'ai toujours essayé de faire preuve de prudence, et bien sûr, il y a eu des moments agressifs cette année, mais… Je ne sais pas, essayer de se faufiler au milieu de deux voitures comme ça à l'entrée du virage 1, je ne pense pas que ça pouvait fonctionner."

Lorsqu'il lui a été demandé si la décision des commissaires était positive pour l'équipe mais moins pour lui, Lawson a déclaré : "C'est formidable pour l'équipe. Évidemment, je ne vais pas aller protester contre mon équipier, mais…"

"Je ne comprends pas, car j'ai été percuté si violemment que ça a fait un trou dans mon plancher. J'étais justement en train de prendre le virage, en laissant de la place. De mon point de vue, je ne comprends pas, mais disons que c'est formidable pour l'équipe."

Lindblad pointe Ocon du doigt

Lindblad s'est excusé auprès de son équipier dès qu'il en a eu l'occasion. Il l'a réitéré devant la presse tout en attribuant en partie la responsabilité de l'incident au fait qu'Esteban Ocon se soit décalé lors du freinage - ce que les images ne corroborent toutefois pas.

"De là où nous étions, Esteban et moi, nous nous étions dépassés environ trois fois dans la ligne droite ; nous avions en quelque sorte accéléré, freiné, puis accéléré à nouveau, c'était donc le chaos total ; à cause de ça, la batterie n'était pas dans une bonne plage de fonctionnement", a déclaré le rookie.

"Puis tout le monde a freiné un peu trop tard au virage 1, et alors que je m'apprêtais à dépasser Esteban, il s'est décalé à la dernière seconde, en se déportant en fait au moment du freinage. J'ai donc dû effectuer une manœuvre d'évitement, ce qui m'a fait bloquer légèrement l'avant et percuter Liam."

"J'ai dit 'Je suis désolé' à la radio, mais au final, ce n'était pas intentionnel. Si vous revoyez la vidéo, vous verrez qu'il n'y a rien d'intentionnel dans ce que j'ai fait. Les commissaires ont décidé de ne pas sanctionner, ce dont je me réjouis évidemment, mais au bout du compte, je ne sais pas ce que vous attendez de moi."

"Si nous sommes tous à la limite, que nous freinons tous très tard, et que le pilote devant moi bouge à la dernière seconde… Il y a eu de nombreux incidents. Je ne pouvais rien y faire, et c'est comme ça."

Arvid Lindblad (Racing Bulls) Photo de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Lindblad a ajouté que Racing Bulls lui avait dit "On a bien vu que tu ne pouvais pas faire grand-chose", même s'il s'attendait tout de même à "se faire un peu réprimander".

Quoi qu'il en soit, il y a eu des points positifs pour l'écurie basée à Faenza : Lindblad est remonté à la septième place, arrachant cette position à Ocon avec 0"030 d'avance, et Alpine n'a évidemment pas réussi à marquer de points suite à la bourde de Colapinto. Racing Bulls compte désormais 15 points d'avance chez les constructeurs.

"Du côté positif, notre équipe a marqué des points. Honnêtement, nous avons eu beaucoup, beaucoup de chance aujourd'hui qu'Alpine n'en ait pas inscrit", a admis Lawson. "Nous n'avions pas [leur] vitesse."

"D'une certaine manière, nous nous contentons de ce résultat, car nous avons beaucoup peiné ce week-end ; c'est l'une des premières fois cette saison que nous avons eu du mal à sortir de la Q1", a confirmé Lindblad. "Alors, être le meilleur des autres et marquer autant de points est tout simplement incroyable. Ce n'était pas un week-end facile, mais c'est le dimanche que l'on marque des points."

Lindblad ne marquera peut-être pas de points ce dimanche, mais il a tout de même rempli sa mission samedi.