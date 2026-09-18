"Je ne profitais plus de ma vie" : Tsunoda revient sur son passage chez Red Bull

La malédiction du deuxième baquet de Red Bull est bien connue et a fait plusieurs victimes. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson : tous ont connu des difficultés avant de finir par échouer à rivaliser avec leur équipier Max Verstappen. Une situation dont chacun d'entre eux a déclaré être sorti psychologiquement affaibli.

En 2019, Pierre Gasly a été le premier à subir les conséquences de ses performances chez le Taureau rouge, en étant relégué dans l'équipe sœur seulement une demi-saison après sa promotion, pour des résultats jugés insuffisants. Il a été remplacé par Alexander Albon, rookie à l'époque, qui a tenu une saison et demie dans la monoplace autrichienne avant d'être écarté pour les mêmes raisons que son prédécesseur.

Sergio Pérez a été le suivant. Le Mexicain a été le pilote qui a passé le plus de temps dans ce second baquet Red Bull, avec quatre saisons aux côtés de Verstappen. Fin 2024, la malédiction a tout de même fini par le rattraper après que ses performances ont décliné. Il a été remercié au terme de l'année. Liam Lawson l'a remplacé au début de la saison 2025... mais pour seulement deux Grands Prix.

Yuki Tsunoda lui a alors succédé, avec quasiment toute une campagne pour faire ses preuves, mais un sérieux handicap puisqu'il n'avait jamais piloté la RB21 avant son arrivée en cours de saison. Une voiture qui avait déjà mis Lawson en difficulté et que même Verstappen avait du mal à dompter.

Yuki Tsunoda n'a jamais réussi a se mettre au niveau de Max Verstappen. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Yuki Tsunoda n'a finalement pas fait mieux que Liam Lawson et a connu des difficultés tout au long de la saison 2025, terminant 17e du championnat pilotes. De l'autre côté du garage, Max Verstappen était passé à deux doigts de chiper le titre à Lando Norris, après une impressionnante remontée au championnat.

Le Japonais a finalement été remercié à la fin de l'année, remplacé par le jeune Isack Hadjar, et s'est contenté d'un rôle de pilote réserviste chez Red Bull cette saison.

Dans le podcast Beyond The Grid, Yuki Tsunoda s'est confié sur la manière dont toute cette situation l'avait atteint et épuisé mentalement, alors qu'il cherchait sans succès à se rapprocher des performances de Max Verstappen.

"2025 a clairement été l'année la plus difficile de ma carrière, et j'ai énormément appris", a-t-il expliqué. "Je suis quelqu'un qui, en mangeant un bon repas ou en faisant quelque chose qui me plaît, est capable de se remettre à zéro entre deux week-ends de course."

"Mais j'ai commencé à vraiment avoir du mal, surtout dans la deuxième moitié de la saison. D'une manière ou d'une autre, lorsque je rentrais chez moi, je me sentais complètement épuisé."

"Normalement, je suis capable de me remettre à zéro et de retrouver cette énergie après avoir fait quelque chose que j'aime vraiment. Mais je ne retrouvais plus cette énergie, elle ne revenait jamais, et les courses continuaient, encore et encore", a confié le Japonais.

"J'ai connu énormément de hauts et de bas et, à un moment donné, j'ai réalisé que je ne profitais plus vraiment de ma vie. Je ne profitais pas vraiment de cette situation et je ne prenais probablement plus autant de plaisir à piloter en Formule 1 que durant mes trois premières années."

Cette année m'a aussi donné l'occasion de mieux me comprendre que durant n'importe quelle autre saison.

Yuki Tsunoda a souffert mentalement lors de son passage chez Red Bull. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

"C'était donc une période très difficile. En dehors de la course, j'essayais de trouver une solution à ce problème. Qu'est-ce que je pouvais faire pour aller mieux ? Et en y repensant, y avait-il autre chose que la nourriture ou ce genre de choses qui pouvait me rendre heureux ?"

"Normalement, ce sont mes amis. Mais la plupart de mes amis sont au Japon et... j'ai alors vraiment pris conscience que j'étais loin du Japon. C'est quelque chose à laquelle je n'avais probablement plus pensé depuis ma première année en F3."

"Je me suis dit : 'D'accord, c'est difficile, c'est quelque chose que je dois régler moi-même'. J'ai reçu beaucoup d'aide, notamment d'un psychologue, d'un préparateur physique et de nombreuses autres personnes. Mais le calendrier était particulièrement chargé dans la deuxième moitié de la saison, donc c'était une période très difficile. En même temps, cette année m'a donné l'occasion de mieux me comprendre que durant n'importe quelle autre saison."

Un nouveau rapport à la pression

De retour en F1 cette année en remplacement de Liam Lawson, parti faire une pige chez Red Bull à la place d'Isack Hadjar, blessé, Yuki Tsunoda a montré un bon potentiel, notamment en inscrivant un point lors du Grand Prix d'Italie.

Si ses mésaventures avec Red Bull l'ont beaucoup affecté en 2025, elles lui ont aussi permis de mieux gérer la pression. Une capacité qui l'aide surtout aujourd'hui, alors qu'il a l'occasion de faire ses preuves et de séduire des équipes afin de récupérer un baquet de titulaire la saison prochaine.

"Je ne suis pas certain de connaître à nouveau autant de pression et de difficultés que ce que j'ai vécu en 2025", a déclaré le Japonais. "Jusqu'ici, tout est arrivé avec son lot de gros défis. D'une certaine manière, je suis désormais capable d'apprécier ces moments sous pression et je me sens très à l'aise."

"Monter dans une voiture que je n'avais jamais pilotée, avec un format de qualifications sprint [pendant le GP des Pays-Bas], alors que l'équipe Racing Bulls réalise une très bonne saison et occupe la cinquième place du championnat constructeurs : je ne pouvais vraiment pas me louper en course, je voulais marquer des points. Et pourtant, d'une certaine manière, je me suis dit que tout allait bien. Je n'ai pas ressenti autant de pression."

Avec Benjamin Vinel