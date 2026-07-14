Pérez révèle le discours brutal de Horner à son arrivée chez Red Bull

Dans le cadre de son apparition dans le podcast High Performance, Sergio Pérez a révélé que Christian Horner l'avait, selon lui, accueilli avec un discours direct et brutal sur la façon dont l'écurie considérait la seconde voiture aux côtés de Max Verstappen.

Arrivé dans la structure de Milton Keynes en 2021, dans le cadre d'un contrat de dernière minutes qui a sauvé une carrière qui semblait sur le point de s'éteindre, Pérez a été un témoin privilégié des sacres de Max Verstappen et a contribué à ceux de Red Bull chez les constructeurs en 2022 et 2023.

Malgré quelques phases plus à son avantage, le Mexicain a surtout été dominé par le Néerlandais et, progressivement, s'est retrouvé en grande difficulté sportive au sein de l'équipe, avec parfois des résultats bien en deçà des capacités de ses monoplaces, notamment lors de sa dernière saison avec la structure, en 2024.

Un peu moins de deux ans après la fin de leur collaboration, Pérez est revenu sur la façon dont il estime avoir été traité. Pour lui, il est clair que le contexte interne était celui d'une équipe quasi entièrement tournée vers Verstappen. Il cite ainsi un discours que le patron de l'époque, Christian Horner, lui aurait tenu lors de ses premiers pas chez Red Bull.

"La première fois que j'ai rencontré Christian, il m'a dit : 'Nous courons avec deux voitures parce que nous y sommes obligés ; sinon, nous serions ravis de ne courir qu'avec une seule voiture. Tout tourne autour de Max. Nous voulons remporter le championnat'."

"C'est pourquoi je me suis dit : 'Écoute, vas-y et tire le meilleur parti de la situation à tous les égards.' Et c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé avec les moyens dont je disposais, à mes frais. Je pense avoir dépassé les attentes dans tous les domaines là-bas. Tout s'est parfaitement déroulé."

Christian Horner (Red Bull) Photo de: Red Bull Content Pool

Concernant la situation plus globale chez Red Bull, il estime que les nombreux succès des années 2022 à 2024 ont grandement contribué à créer les conditions de la chute progressive depuis, notamment symbolisée par les nombreux départs de cadres, à commencer par celui de Horner lui-même à l'été 2025.

"Bien sûr, il y a eu des moments très difficiles, des périodes très dures vers la fin également. La pression et tout le monde en interne… Nous avions trop de succès. Les gens se sont donc lassés, je pense, et ils se sont disputés entre eux, et il y a eu tout ce cirque vers la fin, mais ce furent quatre années fantastiques."

"J'ai su préserver ma crédibilité"

Quatre année "fantastiques", dont Pérez estime aujourd'hui qu'elles sont plus perçues, en ce qui le concerne, à leur juste valeur : "J'ai dépassé les attentes, et ce n'est qu'une fois que je suis parti et qu'ils ont fait venir tous ces autres pilotes qu'ils ont pris conscience du travail que j'avais accompli pour eux pendant ces quatre années."

S'il assure que ses propres victoires (cinq entre 2021 et 2023) ont toujours été bien perçues par Horner et par le conseiller Helmut Marko, il précise que le mot d'ordre n'a jamais changé. Et l'écart entre Verstappen et lui n'a selon lui fait que grandir au fur et à mesure de l'introduction de nouveautés techniques.

Après son propre départ, Red Bull a enchaîné les seconds pilotes, en installant Liam Lawson avant de le remplacer au bout de deux GP en 2025 par Yuki Tsunoda. Ce dernier a fini l'année mais Isack Hadjar lui a été préféré pour 2026. Le Français est pour le moment plutôt dans le sillage de son équipier, surtout dans l'exercice des qualifications.

"De mon côté, sur le plan personnel, je suis toujours grand ami avec tout le monde chez Red Bull", explique Pérez. "Avec tout le monde chez Aston Martin [identité actuelle de Racing Point/Force India, où il a longtemps couru, ndlr]."

"C'est également très important. J'ai su préserver ma crédibilité et ma gratitude envers chacun d'entre eux. Red Bull a transformé ma carrière. Aston Martin/Racing Point m'a offert une opportunité exceptionnelle. En fin de compte, c'est un business et il faut jouer le jeu."

Avec Lydia Mee