Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP d'Azerbaïdjan
Voici un point sur les duels entre coéquipiers après les qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2026 de Formule 1.
Photo de : Anadolu via Getty Images
Après chaque séance de qualifications de Formule 1, Motorsport.com publie le bilan enterne de chaque écurie entre ses deux pilotes.
Ces chiffres reposent exclusivement sur les résultats des qualifications, afen que les pénalités sur la grille n'affectent pas les statistiques.
Lorsqu'un pilote n'est pas en mesure de réaliser un temps représentatif en raison d'un problème technique ou d'un encident, cela est précisé dans le tableau.
McLaren
|Oscar Piastri
|
6-14
(6-9 sans sprints)
|Lando Norris
|
5
|Australie
|
6
(+0.095s en Q3)
|
5
(+0.083s en SQ3)
|Chine (sprint)
|
3
|
5
|Chine
|
6
(+0.058s en Q3)
|
3
|Japon
|
5
(+0.277s en Q3)
|
3
(+0.239s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
7
(+0.317s en Q3)
|Miami
|
4
|
4
(+0.019s en SQ3)
|Canada (sprint)
|
3
|
4
(+0.052s en Q3)
|Canada
|
3
|
7
|Monaco
|
8
(+0.141s en Q3)
|
7
|Barcelone
|
4
|
7
(+0.009s en Q3)
|Autriche
|
6
|
7
(+0.032s en SQ3)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
6
|
8
(+0.155s en Q3)
|Grande-Bretagne
|
6
|
7
(+0.215s en Q3)
|Belgique
|
3
|
5
(+0.477s en Q3)
|Hongrie
|
1
|
4
(+0.058s en SQ3)
|Pays-Bas (sprint)
|
2
|
4
(+0.142s en Q3)
|Pays-Bas
|
1
|
3
|Italie
|
9
(+0.290s en Q3)
|
7
(+0.470s en Q3)
|Espagne
|
1
|
3
|Azerbaïdjan
|
5
(+0.308s en Q3 - problème technique)
Mercedes
|George Russell
|10-10
(7-8 sans sprints)
|Kimi Antonelli
|
1
|Australie
|
2
(+0.293s en Q3)
|1
|Chine (sprint)
|
2
(+0.289s en SQ3)
|
2
(+0.222s en Q3)
|Chine
|
1
|
2
(+0.298s en Q3)
|Japon
|
1
|
6
(+0.402s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
2
|
5
(+0.399s en Q3)
|Miami
|
1
|
1
|Canada (sprint)
|
2
(+0.068s en SQ3)
|
1
|Canada
|
2
(+0.068s en Q3)
|
6
(+0.394s en Q3)
|Monaco
|
1
|
1
|Barcelone
|
3
(+0.319s en Q3)
|
1
|Autriche
|
4
(+0.301s en Q3)
|
5
(+0.346s en SQ3)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
2
|
4
(+0.370s en Q3)
|Grande-Bretagne
|1
|
4
(+0.508s en Q3)
|Belgique
|1
|
7
(+0.281s en Q3)
|Hongrie
|4
|
1
|Pays-Bas (sprint)
|
5
(+0.227s en SQ3)
|2
|Pays-Bas
|
3
(+0.031s en Q3)
|2
|Italie
|
7
(+0.247s en Q3 - pénalité moteur)
|
6
(+0.314s en Q3)
|Espagne
|
2
|
1
|Azerbaïdjan
|
16
(+1.889s en Q1 - accident)
Red Bull
|Max Verstappen
|12-4
(8-4 sans sprints)
|Isack Hadjar
|Pas de chrono en Q1
|Australie
|
3
|8
|Chine (sprint)
|
10
(+0.469s en SQ3)
|8
|Chine
|
9
(+0.119s en Q3)
|
11
(+0.158s en Q2)
|Japon
|
8
|
5
|Miami (sprint)
|
9
(+0.961s en SQ3)
|
2
|Miami
|
DISQUALIFICATION
(+0.825s en Q3)
|
7
|Canada (sprint)
|
8
(+0.101s en SQ3)
|
6
|Canada
|
7
(+0.028s en Q3)
|
2
|Monaco
|
5
(+0.340s en Q3)
|
5
|Barcelone
|
6
(+0.056s en Q3)
|
5
|Autriche
|
8
(+0.157s en Q3)
|
3
|Grande-Bretagne (sprint)
|
8
(+0.138s en SQ3)
|
7
(+0.147s en Q3)
|Grande-Bretagne
|
5
|
2
|Belgique
|
10
(pas de chrono - pénalité sur la grille)
|
6
|Hongrie
|
8
(+0.131s en Q3)
|
8
(+0.581s en Q3)
|Azerbaïdjan
|
4
|Max Verstappen
|4-0
(3-0 sans sprints)
|Liam Lawson
|6
|Pays-Bas (sprint)
|
11
(+0.365s en SQ2)
|7
|Pays-Bas
|
8
(+0.115s en Q3)
|6
|Italie
|
14
(+0.633s en Q2 - gêné par un concurrent)
|
3
|Espagne
|
8
(+0.352s en Q3)
Ferrari
|Charles Leclerc
|
10-10
(8-7 sans sprints)
|Lewis Hamilton
|4
|Australie
|
7
(+0.151s en Q3)
|
6
(+0.367s en SQ3)
|Chine (sprint)
|
4
|
4
(+0.013s en Q3)
|Chine
|3
|
4
|Japon
|
6
(+0.162s en Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
7
(+0.379s en SQ3)
|
3
|Miami
|
6
(+0.176s en Q3)
|
6
(+0.084s en SQ3)
|Canada (sprint)
|
5
|
8
(+0.108s en Q3)
|Canada
|
5
|
5
(+0.072s en Q3)
|Monaco
|
3
|
10
(pas de chrono - accident en Q3)
|Barcelone
|
2
|
2
|Autriche
|
3
(+0.059s en Q3)
|
4
(+0.327s en SQ3)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
1
|
2
|Grande-Bretagne
|
3
(+0.172s en Q3)
|
5
|Belgique
|
6
(+0.002s en Q3)
|
3
(+0.226s en Q3)
|Hongrie
|
2
|
3
|Pays-Bas (sprint)
|
7
(+0.569s en SQ3)
|
6
(+0.064s en Q3)
|Pays-Bas
|5
|
4
|Italie
|
5
(+0.007s en Q3)
|
5
(+0.006s en Q3)
|Espagne
|
4
|2
|Azerbaïdjan
|
6
(+0.495s en Q3)
Williams
|Alexander Albon
|5-13
(3-11 sans sprints)
|Carlos Saenz
|
15
|Australie
|Non partant
|
18
(+0.544s en SQ1)
|Chine (sprint)
|
17
|
18
(+0.455s en Q1)
|Chine
|
17
|
17
(+0.161s en Q1)
|Japon
|
16
|
14
|Miami (sprint)
|
15
(+0.008s en SQ2)
|
16
(+0.378s en Q2)
|Miami
|
14
|
Non partant - FP1 accident
|Canada (sprint)
|
10
|
18
(+0.575s en Q1)
|Canada
|
15
|
11
|Monaco
|
12
|
18
(+0.543s en Q1)
|Barcelone
|
16
|
18
(+0.257s en Q1)
|Autriche
|
17
|
16
(+0.453s en SQ2)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
15
|
16
(+0.120s en Q2)
|Grande-Bretagne
|
15
|
17
(+0.040s en Q1)
|Belgique
|
15
|
19
(+0.037s en Q1)
|Hongrie
|
18
|
16
|Pays-Bas (sprint)
|
18
(+0.142s en SQ1)
|16
|Pays-Bas
|
17
(+0.022s en Q1)
|
18
(+0.740s en Q1 - pénalité moteur)
|Italie
|
15
|
16
|Espagne
|
17
(+0.005s en Q1)
|
13
(+0.372s en Q2)
|Azerbaïdjan
|
9
Racing Bulls
|Arvid Lendblad
|6-9
(5-7 sans sprints)
|Liam Lawson
|
9
(+1.253s en Q3)
|Australie
|
8
|
15
(+0.334s en SQ2)
|Chine (sprint)
|13
|
15
(+0.019s en Q2)
|Chine
|14
|
10
|Japon
|
14
(+0.386s en Q2)
|
16
|Miami (sprint)
|
17
(+0.171s en SQ1)
|
17
(+0.538s en Q1)
|Miami
|
12
|
9
|Canada (sprint)
|
Non partant
|
9
|Canada
|
12
(+0.349s en Q2)
|
15
(+0.777s en Q2)
|Monaco
|
10
|
11
(+0.255s en Q2)
|Barcelone
|
8
|
10
(+0.052s en Q3)
|Autriche
|
9
|
10
(+0.440s en SQ3)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
9
|
9
|Grande-Bretagne
|
10
(+0.411s en Q3)
|
8
|Belgique
|
11
(+0.491s en Q2)
|
9
|Hongrie
|
11
(+0.405s en Q2)
|
15
(+0.246s en Q2)
|Azerbaïdjan
|
12
|Arvid Lendblad
|4-0
(3-0 sans sprints)
|Yuki Tsunoda
|10
|Pays-Bas (sprint)
|
12
(+0.360s en SQ2)
|10
|Pays-Bas
|
12
(+0.102s en Q2)
|10
|Italie
|
17
(+1.028s en Q1)
|
10
|Espagne
|
15
(+0.880s en Q2)
Aston Martin
|Lance Stroll
|3-14
(2-11 sans sprints)
|Fernando Alonso
|Non partant
|Australie
|
17
|
20
(+0.570s en SQ1)
|Chine (sprint)
|19
|
21
(+0.792s en Q1)
|Chine
|19
|
22
(+0.274s en Q1)
|Japon
|21
|
pas de chrono
|Miami (sprint)
|non classé
|
19
(+0.066s en Q1)
|Miami
|18
|
18
(+0.594s en SQ1)
|Canada (sprint)
|
16
|
21
(+0.999s en Q1)
|Canada
|
19
|
22
(+0.712s en Q1)
|Monaco
|
21
|
21
|Barcelone
|
22
(+0.057s en Q1)
|
22
|Autriche
|
21
|
22
(+0.078s en SQ1)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
21
|
21
|Grande-Bretagne
|
22
(+0.162s en Q1)
|
22
(+0.175s en Q1)
|Belgique
|
21
|
20
(+0.533s en Q1)
|Hongrie
|
16
|
19
|Pays-Bas (sprint)
|
22
(+0.623s en SQ1 - problème d'aéro active)
|
19
(+0.168s en Q1)
|Pays-Bas
|
18
|
22
(+0.072s en Q1)
|Italie
|
21
|
Non partant
|Espagne
|
18
|
21
(+0.744s en Q1)
|Azerbaïdjan
|
19
Haas
|Esteban Ocon
|6-13
(4-10 sans sprints)
|Oliver Bearman
|
13
(+0.180s en Q2)
|Australie
|
12
|
12
(+0.138s en SQ2)
|Chine (sprint)
|9
|
13
(+0.341s en Q2)
|Chine
|10
|
12
|Japon
|
18
(+0.175s en Q1)
|
18
(+0.631s en SQ1)
|Miami (sprint)
|
13
|
15
(+0.205s en Q2)
|Miami
|13
|
14
|Canada (sprint)
|
15
(+0.269s en SQ2)
|
17
(+0.396s en Q1)
|Canada
|
16
|
17
|Monaco
|
19
(+0.092s en Q1)
|
17
(+0.502s en Q1)
|Barcelone
|
15
|
15
(+0.294s en Q2)
|Autriche
|
13
|
18
(+0.631s en SQ1)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
17
|
17
(+0.110s en Q1)
|Grande-Bretagne
|
14
|
18
(+0.688s en Q1)
|Belgique
|
16
|
15
|Hongrie
|
17
(+0.223s en Q1)
|
15
|Pays-Bas (sprint)
|
17
(+0.225s en SQ1)
|
15
|Pays-Bas
|
20
(+0.282s en Q1)
|
16
(+0.698s en Q2 - ancienne spec moteur)
|Italie
|
12
|
13
|Espagne
|Non partant (accident en EL3)
|
14
(+0.241s en Q2 - drapeau jaune)
|Azerbaïdjan
|
11
Audi
|Nico Hulkenberg
|9-11
(7-8 sans sprints)
|Gabriel Bortoleto
|
11
(+0.082s en Q2)
|Australie
|
10
|11
|Chine (sprint)
|
14
(+0.139s en SQ2)
|11
|Chine
|
16
(+0.611s en Q2 - accident)
|
13
(+0.397s en Q2)
|Japon
|
9
|
12
(+0.025s en SQ2)
|Miami (sprint)
|
11
|
11
|Miami
|
22
(+4,092s en Q1 - problème de freins)
|
11
|Canada (sprint)
|
12
(+0.032 en SQ2)
|
11
|Canada
|
13
(+0.185s en Q2)
|
13
|Monaco
|
16
(pas de chrono en Q2 – Q1 accident)
|
9
|Barcelone
|
12
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.318s en Q2)
|Autriche
|
12
|
13
(+0.028s en SQ2)
|Grande-Bretagne (sprint)
|
12
|
13
(+0.615s en Q2)
|Grande-Bretagne
|
11
|
14
(+0.589s en Q2 - hydraulic leak)
|Belgique
|
9
|
10
|Hongrie
|
14
(+0.466s en Q2)
|
14
(+0.830s en SQ2)
|Pays-Bas (sprint)
|
9
|
13
(+0.364s en Q2)
|Pays-Bas
|
9
|
13
(+0.262s en Q2)
|Italie
|
11
|
11
|Espagne
|
12
(+0.165s en Q2)
|
18
(+0.121s en Q1)
|Azerbaïdjan
|
17
Alpine
|Pierre Gasly
|14-6
(11-4 sans sprints)
|Franco Colapento
|
14
|Australie
|
16
(+0.769s en Q2)
|7
|Chine (sprint)
|
16
(+0.922s en SQ2)
|7
|Chine
|
12
(+0.354s en Q2)
|7
|Japon
|
15
(+0.753s en Q210
|
10
(+0.154s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
8
|
9
(0.048s en Q3)
|Miami
|8
|
19
(+1.158s en SQ1)
|Canada (sprint)
|13
|
14
(+0.330s en Q2)
|Canada
|10
|
9
|Monaco
|
14
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.070s en Q2)
|Barcelone
|
13
|
11
|Autriche
|
16
(+0.948 en Q2)
|
11
|Grande-Bretagne (sprint)
|
14
(+0.501s en SQ2)
|
12
|Grande-Bretagne
|
19
(+0.976s en Q1)
|
12
|Belgique
|
13
(+0.061s en Q2)
|
12
|Hongrie
|
13
(+0.183s en Q2)
|
8
|Pays-Bas (sprint)
|
13
(+0.719s en SQ2)
|
11
|Pays-Bas
|
14
(+0.184s en Q2)
|
1
|Italie
|
8
(+0.434s en Q3)
|
14
(+0.715s en Q2)
|Espagne
|
9
|
7
|Azerbaïdjan
|
10
(+0.916s en Q3)
Cadillac
|Sergio Perez
|11-8
(8-7 sans sprints)
|Valtteri Bottas
|
18
|Australie
|
19
(+0.639s en Q1)
|
Non partant
|Chine (sprint)
|21
|
22
(+1.470s en Q1)
|Chine
|20
|
19
|Japon
|
20
(+0.124s en Q1)
|
19
|Miami (sprint)
|
20
(+0.571s en SQ1)
|
21
(+0.338s en Q1)
|Miami
|
20
|
17
|Canada (sprint)
|
20
(+0.864s en SQ1)
|20
|Canada
|
22
(+0.843s en Q1)
|18
|Monaco
|
20
(+0.536s en Q1)
|19
|Barcelone
|
20
(+0.212s en Q1)
|19
|Autriche
|
20
(+0.085s en Q1)
|19
|Grande-Bretagne (sprint)
|
20
(+0.244s en SQ1)
|
20
(+0.713s en Q1)
|Grande-Bretagne
|
18
|
20
(+0.148s en Q1 - problème de déploiement)
|Belgique
|
19
|
22
(+0.436s en Q1)
|Hongrie
|
21
|
21
(+0.073s en SQ1)
|Pays-Bas (sprint)
|
20
|
22
(+0.229s en Q1)
|Pays-Bas
|
21
|
20
(+0.231s en Q1)
|Italie
|
19
|
19
|Espagne
|
20
(+0.098s en Q1)
|
20
|Azerbaïdjan
|
22
(+1.632s en Q1 - drapeau jaune)
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