Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Le "plus grand danger" de Russell à Bakou : Verstappen ou Antonelli ?

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Le "plus grand danger" de Russell à Bakou : Verstappen ou Antonelli ?

Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP d'Azerbaïdjan

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP d'Azerbaïdjan

Les qualifs des 6H de Fuji annulées en raison de conditions dangereuses

WEC
WEC
6 Heures de Fuji
Les qualifs des 6H de Fuji annulées en raison de conditions dangereuses

Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou

Razgatlioglu frustré : il a fini le GP d'Autriche par respect pour Yamaha

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Razgatlioglu frustré : il a fini le GP d'Autriche par respect pour Yamaha

Ocon excédé : "Je ne mérite pas toute la merde qui me tombe dessus"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Ocon excédé : "Je ne mérite pas toute la merde qui me tombe dessus"

Hamilton frustré par la stratégie Ferrari : "J'essayais de sauver ma peau"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Hamilton frustré par la stratégie Ferrari : "J'essayais de sauver ma peau"

Antonelli frustré après son crash à Bakou : "Je dois faire beaucoup mieux"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Antonelli frustré après son crash à Bakou : "Je dois faire beaucoup mieux"
Statistiques
Formule 1 GP d'Azerbaïdjan

Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP d'Azerbaïdjan

Voici un point sur les duels entre coéquipiers après les qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2026 de Formule 1.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Mis à jour:
Qualifying sessions

Photo de : Anadolu via Getty Images

Après chaque séance de qualifications de Formule 1, Motorsport.com publie le bilan enterne de chaque écurie entre ses deux pilotes. 

Ces chiffres reposent exclusivement sur les résultats des qualifications, afen que les pénalités sur la grille n'affectent pas les statistiques.

Lorsqu'un pilote n'est pas en mesure de réaliser un temps représentatif en raison d'un problème technique ou d'un encident, cela est précisé dans le tableau.

McLaren

Oscar Piastri

6-14

(6-9 sans sprints)

 Lando Norris

5

 Australia Australie

6

(+0.095s en Q3)

5

(+0.083s en SQ3)

 China Chine (sprint)

3

5

 China Chine

6

(+0.058s en Q3)

3

 Japan  Japon

5

(+0.277s en Q3)

3

(+0.239s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s en Q3)

 United States Miami

4

4

(+0.019s en SQ3)

 Canada Canada (sprint)

3

4

(+0.052s en Q3)

 Canada Canada

3

7

 Monaco Monaco

8

(+0.141s en Q3)

 7
(+0.089s en Q3) 

 Spain Barcelone 

4

7

(+0.009s en Q3)

 Austria Autriche

6

7

(+0.032s en SQ3)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

6

8

(+0.155s en Q3)

 United Kingdom Grande-Bretagne

6

7

(+0.215s en Q3)

 Belgium Belgique

3

5

(+0.477s en Q3)

 Hungary Hongrie

1

4

(+0.058s en SQ3)

 Netherlands Pays-Bas (sprint)

2

4

(+0.142s en Q3)

 Netherlands Pays-Bas

1

3

 Italy Italie

 9

(+0.290s en Q3)

7

(+0.470s en Q3)

 Spain Espagne

1

3

 Azerbaijan Azerbaïdjan

5

(+0.308s en Q3 - problème technique)

Mercedes

George Russell 10-10

(7-8 sans sprints)

 Kimi Antonelli

1

 Australia Australie

2

(+0.293s en Q3)
1 China Chine (sprint)

2

(+0.289s en SQ3)

2

(+0.222s en Q3)

 China Chine

1

2

(+0.298s en Q3)

 Japan  Japon

1

6

(+0.402s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s en Q3)

 United States Miami

1

1

 Canada Canada (sprint)

2

(+0.068s en SQ3)

1

 Canada Canada

2

(+0.068s en Q3)

6

(+0.394s en Q3)

 Monaco Monaco

1

1

 Spain Barcelone 

 3

(+0.319s en Q3)

1

 Austria Autriche

4

(+0.301s en Q3)

5

(+0.346s en SQ3)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

2

4

(+0.370s en Q3)

 United Kingdom Grande-Bretagne 1

4

(+0.508s en Q3)

 Belgium Belgique  1

7

(+0.281s en Q3)

 Hungary Hongrie 4

1

 Netherlands Pays-Bas (sprint)

5

(+0.227s en SQ3)
2 Netherlands Pays-Bas

3

(+0.031s en Q3)
 2 Italy Italie

7

(+0.247s en Q3 - pénalité moteur)

6

(+0.314s en Q3)

 Spain Espagne

2

1

 Azerbaijan Azerbaïdjan

16

(+1.889s en Q1 - accident)

Red Bull

Max Verstappen 12-4

(8-4 sans sprints)

 Isack Hadjar
Pas de chrono en Q1 Australia Australie

3
8 China Chine (sprint)

10

(+0.469s en SQ3)
8 China Chine

9

(+0.119s en Q3)

11

(+0.158s en Q2)

  Japan Japon

8

5

 United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s en SQ3)

2

 United States Miami

DISQUALIFICATION

(+0.825s en Q3)

7

 Canada Canada (sprint)

8

(+0.101s en SQ3)

6

 Canada Canada

7

(+0.028s en Q3)

2

 Monaco Monaco

5

(+0.340s en Q3)

5

 Spain Barcelone 

6

(+0.056s en Q3) 

5

 Austria Autriche

8

(+0.157s en Q3)

3

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

8

(+0.138s en SQ3)

7

(+0.147s en Q3)

 United Kingdom Grande-Bretagne

5

2

 Belgium Belgique

10

(pas de chrono - pénalité sur la grille)

6

 Hungary Hongrie

8

(+0.131s en Q3)

8

(+0.581s en Q3)

 Azerbaijan Azerbaïdjan

4
Max Verstappen 4-0

(3-0 sans sprints)

 Liam Lawson
6 Netherlands Pays-Bas (sprint)

11

(+0.365s en SQ2)
7 Netherlands Pays-Bas

8

(+0.115s en Q3)
 6 Italy Italie

14

(+0.633s en Q2 - gêné par un concurrent)

3

 Spain Espagne

8

(+0.352s en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

10-10

(8-7 sans sprints)

 Lewis Hamilton
4 Australia Australie

7

(+0.151s en Q3)

6

(+0.367s en SQ3)

 China Chine (sprint)

4

4

(+0.013s en Q3)

 China Chine 3

4

 Japan  Japon

6

(+0.162s en Q3)

4

 United States Miami (sprint)

7

(+0.379s en SQ3)

3

 United States Miami

6

(+0.176s en Q3)

6

(+0.084s en SQ3)

 Canada Canada (sprint)

5

8

(+0.108s en Q3)

 Canada Canada

5

5

(+0.072s en Q3)

 Monaco Monaco

3

10

(pas de chrono - accident en Q3) 

 Spain Barcelone 

 2

2

 Austria Autriche

 3

(+0.059s en Q3)

4

(+0.327s en SQ3)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

1

2

 United Kingdom Grande-Bretagne

3

(+0.172s en Q3)

5

 Belgium Belgique

6

(+0.002s en Q3)

3

(+0.226s en Q3)

 Hungary Hongrie

2

3

 Netherlands Pays-Bas (sprint)

7

(+0.569s en SQ3)

6

(+0.064s en Q3)

 Netherlands Pays-Bas 5

4

 Italy Italie

 5

(+0.007s en Q3)

5

(+0.006s en Q3)

 Spain Espagne

4
2 Azerbaijan Azerbaïdjan

6

(+0.495s en Q3)

Williams

Alexander Albon 5-13

(3-11 sans sprints)

 Carlos Saenz

15

 Australia Australie Non partant

18

(+0.544s en SQ1)

 China Chine (sprint)

17

18

(+0.455s en Q1)

 China Chine

17

17

(+0.161s en Q1)

 Japan  Japon

16

14

 United States Miami (sprint)

15

(+0.008s en SQ2)

16

(+0.378s en Q2)

 United States Miami

14

Non partant - FP1 accident

 Canada Canada (sprint)

10

18

(+0.575s en Q1)

 Canada Canada

15

11

 Monaco Monaco

12
(+0.028s en Q2)

 18

(+0.543s en Q1)

 Spain Barcelone 

16

18

(+0.257s en Q1)

 Austria Autriche

17

16

(+0.453s en SQ2)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

15

16

(+0.120s en Q2)

 United Kingdom Grande-Bretagne

15

17

(+0.040s en Q1)

 Belgium Belgique

15

19

(+0.037s en Q1)

 Hungary Hongrie

18

16

 Netherlands Pays-Bas (sprint)

18

(+0.142s en SQ1)
16 Netherlands Pays-Bas

17

(+0.022s en Q1) 

 18

(+0.740s en Q1 - pénalité moteur)

 Italy Italie

15

 16

 Spain Espagne

17

(+0.005s en Q1)

13

(+0.372s en Q2)

 Azerbaijan Azerbaïdjan

 9

Racing Bulls

Arvid Lendblad 6-9

(5-7 sans sprints)

 Liam Lawson

9

(+1.253s en Q3)

 Australia Australie

8

15

(+0.334s en SQ2)

 China Chine (sprint) 13

15

(+0.019s en Q2)

 China Chine 14

10

 Japan  Japon

14

(+0.386s en Q2)

16

 United States Miami (sprint)

17

(+0.171s en SQ1)

17

(+0.538s en Q1)

 United States Miami

12

9

 Canada Canada (sprint)

Non partant

9

 Canada Canada

12

(+0.349s en Q2)

15

(+0.777s en Q2)

 Monaco Monaco

10

11

(+0.255s en Q2)

 Spain Barcelone 

8

10

(+0.052s en Q3)

 Austria Autriche

9

10

(+0.440s en SQ3)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

9

9

 United Kingdom Grande-Bretagne

10

(+0.411s en Q3)

8

 Belgium Belgique

11

(+0.491s en Q2)

9

 Hungary Hongrie

11

(+0.405s en Q2)

15

(+0.246s en Q2)

 Azerbaijan Azerbaïdjan

 12
Arvid Lendblad 4-0

(3-0 sans sprints)

 Yuki Tsunoda
10 Netherlands Pays-Bas (sprint)

12

(+0.360s en SQ2)
10 Netherlands Pays-Bas

12

(+0.102s en Q2)
10  Italy Italie

17

(+1.028s en Q1)

10 

 Spain Espagne

15

(+0.880s en Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 3-14

(2-11 sans sprints)

 Fernando Alonso
Non partant Australia Australie

17

20

(+0.570s en SQ1)

 China Chine (sprint) 19

21

(+0.792s en Q1)

 China Chine 19

22

(+0.274s en Q1)

 Japan  Japon  21

pas de chrono

 United States Miami (sprint) non classé

19

(+0.066s en Q1)

 United States Miami 18

18

(+0.594s en SQ1)

 Canada Canada (sprint)

16

21

(+0.999s en Q1)

 Canada Canada

19

22

(+0.712s en Q1)

 Monaco Monaco

21

21

 Spain Barcelone 

 22

(+0.057s en Q1)

 22
(+0.421s en Q1)

 Austria Autriche

21

22

(+0.078s en SQ1)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

21

21

 United Kingdom Grande-Bretagne

22

(+0.162s en Q1)

22

(+0.175s en Q1)

 Belgium Belgique

21

20

(+0.533s en Q1)

 Hungary Hongrie

16

19

 Netherlands Pays-Bas (sprint)

22

(+0.623s en SQ1 - problème d'aéro active)

19

(+0.168s en Q1)

 Netherlands Pays-Bas

18

22

(+0.072s en Q1)

 Italy Italie

21

 Non partant

 Spain Espagne

18

21

(+0.744s en Q1)

 Azerbaijan Azerbaïdjan

19

Haas

Esteban Ocon 6-13

(4-10 sans sprints)

 Oliver Bearman

13

(+0.180s en Q2)

 Australia Australie

12

12

(+0.138s en SQ2)

 China Chine (sprint) 9

13

(+0.341s en Q2)

 China Chine 10

12

 Japan  Japon

18

(+0.175s en Q1)

18

(+0.631s en SQ1)

 United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s en Q2)

 United States Miami 13

14

 Canada Canada (sprint)

15

(+0.269s en SQ2)

17

(+0.396s en Q1)

 Canada Canada

16

17

 Monaco Monaco

19

(+0.092s en Q1)

 17

(+0.502s en Q1)

 Spain Barcelone 

15

15

(+0.294s en Q2)

 Austria Autriche

13

18

(+0.631s en SQ1)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

17

17

(+0.110s en Q1)

 United Kingdom Grande-Bretagne

14

18

(+0.688s en Q1)

 Belgium Belgique

16

15

 Hungary Hongrie

17

(+0.223s en Q1)

15

 Netherlands Pays-Bas (sprint)

17

(+0.225s en SQ1)

15

 Netherlands Pays-Bas

20

(+0.282s en Q1)

 16

(+0.698s en Q2 - ancienne spec moteur)

 Italy Italie

12

 13

 Spain Espagne Non partant (accident en EL3)

14

(+0.241s en Q2 - drapeau jaune)

 Azerbaijan Azerbaïdjan

11

Audi

Nico Hulkenberg 9-11

(7-8 sans sprints)

 Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s en Q2)

 Australia Australie

10
11 China Chine (sprint)

14

(+0.139s en SQ2)
11 China Chine

16

(+0.611s en Q2 - accident)

13

(+0.397s en Q2)

 Japan  Japon

9

12

(+0.025s en SQ2)

 United States Miami (sprint)

11

11

 United States Miami

22

(+4,092s en Q1 - problème de freins)

11

 Canada Canada (sprint)

12

(+0.032 en SQ2)

11

 Canada Canada

13

(+0.185s en Q2)

13

 Monaco Monaco

16

(pas de chrono en Q2 – Q1 accident)

9

 Spain Barcelone 

12

(+0.233s en Q2) 

14

(+0.318s en Q2)

 Austria Autriche

12

13

(+0.028s en SQ2)

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

12

13

(+0.615s en Q2)

 United Kingdom Grande-Bretagne

11 

14

(+0.589s en Q2 - hydraulic leak)

 Belgium Belgique

9

10

 Hungary Hongrie

14

(+0.466s en Q2)

14

(+0.830s en SQ2)

 Netherlands Pays-Bas (sprint)

9

13

(+0.364s en Q2)

 Netherlands Pays-Bas

9

13

(+0.262s en Q2)

 Italy Italie

11

11

 Spain Espagne

12

(+0.165s en Q2)

18

(+0.121s en Q1)

 Azerbaijan Azerbaïdjan

17 

Alpine

Pierre Gasly 14-6

(11-4 sans sprints)

 Franco Colapento

14

 Australia Australie

16

(+0.769s en Q2)
7 China Chine (sprint)

16

(+0.922s en SQ2)
7 China Chine

12

(+0.354s en Q2)
7 Japan  Japon

15

(+0.753s en Q210

10

(+0.154s en SQ3)

 United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s en Q3)

 United States Miami 8

19

(+1.158s en SQ1)

 Canada Canada (sprint) 13

14

(+0.330s en Q2)

 Canada Canada 10

9

 Monaco Monaco

14

(+0.233s en Q2)

14

(+0.070s en Q2)

 Spain Barcelone 

13

11

 Austria Autriche

16

(+0.948 en Q2)

11

 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

14

(+0.501s en SQ2)

12

 United Kingdom Grande-Bretagne

19

(+0.976s en Q1)

12

 Belgium Belgique

13

(+0.061s en Q2)

12

 Hungary Hongrie

13

(+0.183s en Q2)

8

 Netherlands Pays-Bas (sprint)

13

(+0.719s en SQ2)

11

 Netherlands Pays-Bas

14

(+0.184s en Q2)

1

 Italy Italie

8

(+0.434s en Q3)

14

(+0.715s en Q2)

 Spain Espagne

9

7

 Azerbaijan Azerbaïdjan

10

(+0.916s en Q3)

Cadillac

Sergio Perez 11-8

(8-7 sans sprints)

 Valtteri Bottas

18

 Australia Australie

19

(+0.639s en Q1)

Non partant

 China Chine (sprint) 21

22

(+1.470s en Q1)

 China Chine 20

19

 Japan Japon

20

(+0.124s en Q1)

19

 United States Miami (sprint)

20

(+0.571s en SQ1)

21

(+0.338s en Q1)

 United States Miami

20

17

 Canada Canada (sprint)

20

(+0.864s en SQ1)
20 Canada Canada

22

(+0.843s en Q1)
18 Monaco Monaco

20

(+0.536s en Q1)
19 Spain Barcelone 

20

(+0.212s en Q1) 
19 Austria Autriche

20

(+0.085s en Q1)
19 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

20

(+0.244s en SQ1)

20

(+0.713s en Q1)

 United Kingdom Grande-Bretagne

18

20

(+0.148s en Q1 - problème de déploiement)

 Belgium Belgique

19

22

(+0.436s en Q1)

 Hungary Hongrie

21

21

(+0.073s en SQ1)

 Netherlands Pays-Bas (sprint)

20

22

(+0.229s en Q1)

 Netherlands Pays-Bas

21

20

(+0.231s en Q1)

 Italy Italie

19

19

 Spain Espagne

20

(+0.098s en Q1)

20

 Azerbaijan Azerbaïdjan

22

(+1.632s en Q1 - drapeau jaune)

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou

Meilleurs commentaires
Plus de
Benjamin Vinel

Hamilton frustré par la stratégie Ferrari : "J'essayais de sauver ma peau"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Hamilton frustré par la stratégie Ferrari : "J'essayais de sauver ma peau"

Comment le test Hypercar de Lando Norris l'a aidé en F1

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Comment le test Hypercar de Lando Norris l'a aidé en F1

Pourquoi Leclerc n'a pas copié le style de Hamilton malgré ses difficultés

Formule 1
Formule 1
Pourquoi Leclerc n'a pas copié le style de Hamilton malgré ses difficultés

Dernières actus

Le "plus grand danger" de Russell à Bakou : Verstappen ou Antonelli ?

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Le "plus grand danger" de Russell à Bakou : Verstappen ou Antonelli ?

Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP d'Azerbaïdjan

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP d'Azerbaïdjan

Les qualifs des 6H de Fuji annulées en raison de conditions dangereuses

WEC
WEC WEC
6 Heures de Fuji
Les qualifs des 6H de Fuji annulées en raison de conditions dangereuses

Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Carlos Sainz pénalisé sur la grille de départ à Bakou