Lando Norris : "Je dois tout tenter, quitte à y laisser ma peau"
La philosophie du champion du monde en titre Lando Norris est claire : attaquer à fond pour avoir la moindre chance de rattraper Kimi Antonelli. Au prix d'erreurs comme celle des qualifications à Bakou.
Grand Prix d'Azerbaïdjan 2026 - Vendredi à Bakou
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Lando Norris estime qu'il doit désormais tout donner pour avoir la moindre chance de remporter le titre mondial 2026 de Formule 1, d'où son erreur lors des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan.
Norris a marqué 83 points depuis que McLaren a introduit son plus important package d'évolutions de la saison en Hongrie, ce qui signifie qu'il est désormais aux prises avec George Russell et Lewis Hamilton pour la deuxième place du championnat.
Mais un concurrent l'a tout de même devancé sur cette période : le leader incontesté du classement, Kimi Antonelli. En conséquence, Norris compte désormais 106 points de retard sur le pilote Mercedes, alors qu'il ne reste plus - officiellement - que neuf Grands Prix à disputer.
Ainsi, lors de la Q3 sur le circuit de Bakou, où McLaren connaît des difficultés, Norris a attaqué, a bloqué ses roues et s'est retrouvé cinquième sur la grille de départ - même si cela était également dû à un problème technique que le directeur de l'écurie, Andrea Stella, espère voir résolu ce samedi.
"Lors de mon dernier tour, j'ai commis une erreur et j'en ai payé le prix", a reconnu le Britannique. "Mais j'en suis à un stade du championnat où je dois absolument tout tenter pour décrocher la pole position, quitte à y laisser ma peau. Bien sûr, j'ai payé le prix d'avoir trop forcé aujourd'hui, mais c'est ainsi."
Norris a par ailleurs déclaré qu'il était "probablement le plus lent dans les lignes droites" - ce n'est pas tout à fait exact, mais il était 19e dans ce domaine en qualifications, ne devançant que les Aston Martin et l'Audi de Nico Hülkenberg - et a estimé qu'il risquait de se retrouver "à la merci de ses adversaires" dans les longues lignes droites de Bakou lors de la course.
"Ça promet", a alors lancé un journaliste avec un sarcasme à peine voilé, ce à quoi Norris a répondu, sans surprise : "Eh bien, pour vous, oui. Pour moi, pas vraiment."
Norris libéré d'une certaine pression
Lando Norris (McLaren)
Photo de: Alex Pantling - Formula 1
En tant que champion du monde en titre, Norris a expliqué qu'il était désormais libéré de la pression qui, par moments, pesait sur lui plus tôt dans sa carrière. "Je me remets moins en question, car j'ai la certitude intérieure de pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés", a-t-il déclaré mercredi à Bakou.
"C'est toujours de la pression ; tout le monde est là parce qu'on attend de moi que je fasse de belles choses et que je sois performant chaque week-end, comme il se doit et comme toute l'équipe doit l'être. J'ai toujours eu besoin de me prouver des choses à moi-même. Peu m'importe ce que les autres pensent de moi, je préfère y arriver par moi-même."
"J'ai toujours eu du mal à croire que je serais capable de remporter une course en Formule 1, jusqu'à ce que j'en remporte une. J'ai toujours eu du mal à croire que j'avais l'étoffe d'un champion du monde, jusqu'à ce que je remporte le championnat du monde."
"Aujourd'hui, c'est davantage cette certitude qui m'habite au plus profond de moi-même. J'ai confiance en moi et je crois en mes capacités, ce que j'aurais aimé ressentir auparavant. Mais ce n'est tout simplement pas ma façon d'être ni nécessairement ma manière de fonctionner. Ce n'est pas une question de pression, c'est davantage une confiance en mes capacités."
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