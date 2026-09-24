Comment le test Hypercar de Lando Norris l'a aidé en F1

Voir Lando Norris dans la nouvelle Hypercar de McLaren peut sembler anecdotique à l'échelle de la Formule 1. Le champion du monde en titre n'est pourtant pas de cet avis.

Norris a pris le volant de la MCL-HY la semaine dernière à Portimão, bouclant seulement 38 tours. Suffisant toutefois pour se familiariser avec la catégorie reine de l'endurance et fournir ses premières impressions à McLaren, qui fera ses débuts en WEC en 2027.

À 26 ans, le Britannique s'est notamment montré impressionné par l'étendue des possibilités de réglage offertes par l'Hypercar par rapport à une F1. Interrogé par Motorsport.com sur ses impressions après le test, il a également insisté sur le fait que cela restait une voiture course "rapide".

"Le niveau de détail avec lequel ils travaillent est assez incroyable", a expliqué Norris. "Dans certaines situations, ils ont beaucoup plus de possibilités d'intervenir sur la voiture que ce qui nous est permis en Formule 1."

"Même si on pourrait penser qu'en Formule 1, on peut 'tout faire', ce n'est pas vraiment le cas. En ce qui concerne les possibilités de modifier les réglages et la voiture elle-même, nous sommes en réalité beaucoup plus limités qu'avec l'Hypercar, notamment au niveau de l'électronique et de toutes ces choses."

"C'est donc assez intéressant de voir tout ce qu'il est possible de faire. C'est un peu comme la Formule 1 à l'ancienne, lorsqu'il y avait davantage de liberté sur ce qu'on pouvait faire avec la voiture. Et c'est une bonne chose."

"Évidemment, c'est une voiture très différente et assez lourde, donc il faut s'y adapter. Il y a aussi beaucoup moins d'appui aérodynamique, mais elle reste rapide, donc c'est toujours très excitant à piloter."

À titre de comparaison, Malthe Jakobsen avait décroché la pole position des 6 Heures de Spa-Francorchamps cette année en 2'00"653 au volant de sa Peugeot 9X8. En F1, la référence en qualifications cette saison est détenue par Kimi Antonelli en 1'44"361, tandis que Rafael Câmara avait signé la pole en Formule 2 en 1'56"306.

Norris était accompagné sur le circuit portugais par deux des futurs pilotes McLaren en 2027, Mikkel Jensen et Laurens Vanthoor, ce qui lui a offert de nouvelles occasions d'apprendre.

"C'était encore une fois l'occasion pour moi d'essayer quelque chose et aussi d'apprendre", a-t-il expliqué. "Tout ce que je fais, en réalité, même lorsque je conduis d'autres voitures, a toujours pour objectif d'apprendre : comprendre différentes façons de piloter, apprendre des autres pilotes que j'ai rencontrés là-bas et voir ce que je peux en retenir pour m'aider à mieux piloter ce week-end."

"C'est donc toujours une bonne opportunité, surtout en restant au sein de la famille McLaren. Cela m'aide à apprendre et à être plus concentré pour faire mon vrai travail, qui est la Formule 1."

Lando Norris dans l'Hypercar McLaren. Photo de: McLaren

Norris a insisté sur ce dernier point lorsque la possibilité de disputer les 24 Heures du Mans 2027 a été évoquée, l'épreuve ne figurant pas en conflit avec le calendrier F1 l'an prochain, seule la journée test posant problème.

"Ce n'est absolument pas quelque chose auquel je pense", a-t-il insisté. "Toute mon attention reste concentrée sur la F1, et ce sera toujours le cas. Je ne sacrifierai jamais quelque chose en Formule 1 pour autre chose."

"S'il y a une possibilité de faire fonctionner les choses, peut-être. Mais je ne sais pas si ce sera l'année prochaine, l'année suivante, dans trois ans ou quatre ans : je n'en ai aucune idée. Encore une fois, ce n'est absolument pas quelque chose auquel je pense actuellement, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir."