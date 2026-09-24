La réaction de Verstappen au sprint de Monaco : "Je participe, c'est tout"

Le calendrier de la saison 2027 de Formule 1 paraît cohérent dans son enchaînement, mais certains choix concernant les courses sprint ont de quoi surprendre.

La F1 a non seulement décidé de porter leur nombre à dix - une évolution devenue presque inévitable sur le plan commercial -, mais a également retenu des destinations pour le moins intéressantes. Le premier rendez-vous de la saison à Bahreïn et la finale à Abu Dhabi seront ainsi des week-ends sprint.

Un choix déjà surprenant en soi, mais c'est surtout la présence de Monaco parmi les épreuves concernées qui a fait réagir dans le paddock. Présent lors de la journée médias à Bakou, Sergio Pérez a reconnu qu'il ne s'y attendait pas et qu'il avait découvert la nouvelle à travers les réactions de ses pairs.

"Je l'ai appris sur notre groupe [WhatsApp], en fait. Il y avait quelques commentaires", a souri le pilote Cadillac. "C'était assez animé sur le groupe ! Je n'ai pas vraiment prêté attention à autre chose que ce qui s'y disait. Et ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe, comme vous pouvez l'imaginer."

Sergio Pérez révèle que le sprint de Monaco a fait beaucoup parler sur le groupe WhatsApp des pilotes de F1. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sur le fond, les pilotes ont accueilli différemment l'idée d'un sprint à Monaco. Certes, la course courte risque fortement de se transformer en procession, mais ce format permettrait aussi de vivre deux fois l'intensité des qualifications dans les rues de Monte-Carlo.

Sur le papier, l'idée peut sembler séduisante. Mais elle modifierait considérablement la manière dont les pilotes abordent leur week-end. Il suffit d'observer les séances d'essais à Monaco pour constater qu'ils prennent généralement leurs marques avec une certaine marge avant de se rapprocher progressivement des rails jusqu'aux Essais Libres 3.

Cette montée en puissance jusqu'à l'ultime limite, généralement atteinte lors des qualifications du samedi après-midi, disparaîtrait en partie avec le format sprint. La question se pose également du niveau de risque que les pilotes seraient prêts à prendre dès les qualifications sprint.

À quoi bon tout donner pour sortir de la SQ1 et décrocher la 12e ou la 13e place ? À Monaco, où les dépassements sont quasiment impossibles, une 13e position sur la grille ne garantit généralement aucun point. Pour la plupart des pilotes, l'objectif pourrait donc être avant tout de ne pas commettre d'erreur le vendredi.

"Peut-être qu'on prendrait un peu moins de risques", estime Arvid Lindblad, pilote Racing Bulls. "Si vous êtes 15e, peut-être que vous n'essayez pas autant, mais les équipes de pointe devront toujours pousser."

"Je pense simplement que cela voudrait dire qu'on ne pourrait pas construire le week-end comme on le souhaiterait jusqu'aux qualifications. Il faudrait sortir un peu plus tôt de sa zone de confort."

Max Verstappen, lui, ne s'attarde pas vraiment sur ce genre de considérations. Sa réponse est brève, mais sans ambiguïté : le quadruple champion du monde n'est pas un adepte des week-ends sprint et ne le deviendra pas, quel que soit le circuit concerné.

Max Verstappen assure ne ressentir aucune émotion particulière à l'égard des courses sprint, quel que soit le circuit où elles sont disputées. Photo de: Erik Junius

"Oui, encore plus de courses sprint... Personnellement, je ne suis pas fan, mais je comprends évidemment la logique derrière", a déclaré Verstappen à Bakou. "Cela apporte davantage d'action tout au long du week-end, donc oui, nous participerons... Mais, pour moi, je pense toujours au Grand Prix et c'est là que se trouve mon principal objectif."

Plus que le format lui-même, le Néerlandais considère notamment qu'un sprint peut venir gâcher une partie du spectacle proposé le dimanche. Un problème encore plus évident à Monaco, où les deux courses risqueraient de se résumer à une longue file de voitures sans véritable possibilité de dépassement.

"Concernant le sprint à Monaco, oui, c'est le même scénario que pour la course principale, non ? Vous êtes excité au départ, puis vous ne pouvez pas dépasser. C'est assez évident, je pense", a ajouté le pilote Red Bull.

Interrogé sur le choix de Monaco, Verstappen insiste surtout sur son indifférence à l'égard des lieux retenus pour les sprints. Il y participera simplement parce que cela fait partie de son métier.

Je n'associe aucune émotion au fait de gagner ou de ne pas gagner une course sprint.

"Honnêtement, je me fiche de l'endroit où se déroulent les courses sprint", a-t-il déclaré. "Comme je l'ai dit, je participe, c'est tout, et bien sûr, vous essayez de faire de votre mieux. Mais je n'associe aucune émotion au fait de gagner ou de ne pas gagner une course sprint."

"Quand j'étais enfant, on attendait le Grand Prix avec impatience. Il se déroule normalement le dimanche, ou parfois le samedi", a ajouté le Néerlandais, en référence au Grand Prix de Bakou, exceptionnellement disputé un samedi cette année.

Lindblad estime pour sa part que le circuit urbain de Bakou serait un candidat bien plus naturel pour accueillir un sprint. Les qualifications y sont généralement spectaculaires et, surtout, les dépassements y restent possibles.

"Ce serait une course sprint incroyable", a lancé le pilote Racing Bulls. "Au final, c'est un circuit où l'on peut dépasser et tout l'intérêt d'une course sprint est justement d'avoir une course à fond avec des dépassements. Donc oui, je pense que celle-ci devrait en être une."

Curieusement, Bakou ne figurera pourtant parmi les week-ends sprint ni en 2026 ni en 2027, probablement parce que l'épreuve n'est pas considérée comme suffisamment attractive sur le plan commercial par la F1.