Hamilton ne comprend pas le raccourcissement des courses en 2027 : "Ça n'a aucun sens"

En début de semaine, la Commission F1 a validé le principe d'un raccourcissement de la distance des courses principales des Grands Prix lors de la saison 2027, sous réserve désormais que ce changement soit approuvé par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA - ce qui ne devrait être qu'une formalité.

En conséquence, les courses passeront d'une distance de 305 km minimum fixée depuis la fin des années 1980 à 290 km, ce qui équivaut dans la plupart des cas à environ deux ou trois tours en moins par rapport à aujourd'hui.

Cette modification a été justifiée par l'évolution de la réglementation moteur. En effet, à compter de 2027, dans un effort pour atténuer l'importance de la partie électrique dans la motorisation hybride actuelle, l'accent sera mis sur des moyens de la réduire mais aussi d'augmenter la part de puissance venant du moteur thermique.

L'un des leviers pour y parvenir sera l'augmentation du débit de carburant. Dès l'an prochain, il sera rehaussé de 5% par rapport à cette année. En 2028, l'augmentation par rapport à 2026 atteindra 13%.

La grille de départ du GP d'Autriche. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Et si le débit de carburant augmente, il faut aussi, mécaniquement, que la quantité de carburant embarquée augmente et donc que la capacité potentielle des réservoirs augmente avec elles. Or, retravailler un réservoir n'est pas indolore et implique de refaire des châssis... alors que certains constructeurs avaient justement prévu de conserver celui de 2026.

D'où l'arrivée sur la table du compromis sur la durée des courses, puisqu'une réduction de leur distance peut faciliter le maintien des réservoirs actuels sans craindre de panne d'essence ou de gestion excessive.

Initialement, l'idée était de réduire uniquement la distance pour les GP disputés sur des circuits où les voitures consomment beaucoup d'essence. Finalement, pour éviter un embrouillamini réglementaire, il a simplement été décidé de fixer une distance générale plus courte.

Hamilton voudrait des courses plus longues

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Interrogé sur le sujet ce mercredi à Bakou, Lewis Hamilton a d'abord précisé qu'il n'était pas forcément très au fait des raisons de ce raccourcissement : "Je ne sais pas vraiment grand-chose à ce sujet, ni sur les raisons invoquées pour justifier cette décision."

Puis, il s'est montré assez peu enthousiaste à l'idée de disputer des courses encore plus courtes. "Je pense que les courses devraient être plus longues, car elles sont physiquement moins exigeantes que jamais. Je ne vois donc pas vraiment l'intérêt de les raccourcir."

"Si l'on prend l'exemple de ce week-end, nous avons les [pneus] C3-C4-C5, qui sont pratiquement tous capables de tenir toute la distance de course. Il y a donc beaucoup de courses où il n'y a qu'un seul arrêt à faire ; ce n'est pas particulièrement exigeant. C'est exigeant, certes, mais ils fabriquent des pneus qui semblent tenir plus longtemps."

Honnêtement, c'est le contraire que je demanderais : des courses plus longues.

"Pour ma part, il y a eu de nombreuses courses où j'aurais souhaité qu'il y ait plus de tours. Honnêtement, c'est donc le contraire que je demanderais : des courses plus longues. Je veux dire, ce sport est censé être le plus exigeant physiquement, ainsi que mentalement."

"Sur certaines courses, c'est juste que la chaleur est tellement intense que l'on se retrouve à la limite de ses capacités. À Singapour, par exemple, il fait incroyablement chaud et c'est très exigeant ; en Malaisie, ce sera fou cette année."

"Mais je pense que c'est justement dans de telles conditions que l'on souhaite voir les athlètes à la limite, au summum de leurs performances, obligés de repousser encore plus loin les limites de leur corps. Car c'est ça, ce sport : repousser les limites. Raccourcir les courses n'a donc absolument aucun sens à mes yeux."

2007 et 2020, les années les plus difficiles

La Mercedes W11 de 2020 est considérée comme l'une des F1 les plus rapides de l'histoire. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Quand Motorsport.com lui a plus tard demandé à quelle période de sa longue carrière en F1, débutée en 2007, il avait trouvé que les voitures étaient physiquement les plus dures à piloter, le septuple champion du monde a pointé du doigt deux années distinctes.

"Ma première année, bien sûr", a-t-il lancé en référence à ses débuts au volant de la McLaren MP4-22 à moteur Mercedes V8. "Car c'était ma première année en F1 et ça a été un véritable calvaire d'acclimater mon corps à tout ça."

"2020 a également été difficile, je dirais", a-t-il ajouté. "C'était une période où la voiture était à son maximum en termes de vitesse et d'appui aérodynamique, je pense que c'était le niveau le plus élevé que nous ayons jamais eu, et donc physiquement, c'était le plus exigeant, je dirais."

La saison 2020 est effectivement considérée comme l'une de celles où les F1 ont été - sur un tour - les plus rapides de l'histoire. Il s'agissait de la dernière saison avant des modifications aérodynamiques d'importance en 2021 et un changement de réglementation en 2022.

Au-delà d'une période en particulier, Hamilton estime que l'évolution des circuits a aussi contribué à les rendre moins exigeants. "Mais vous savez, il y a eu beaucoup de changements au fil du temps, notamment avec toutes ces zones de dégagement, que je n'apprécie pas personnellement."

"Je regrette l'époque où l'on était un peu plus réticent avec les zones de dégagement : il y en avait moins, on trouvait davantage d'herbe et de gravier, mais ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui."