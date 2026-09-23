Verstappen écarte une participation aux 24 Heures du Mans 2027

Max Verstappen a écarté une participation aux 24 Heures du Mans en 2027, mais envisage de prendre part aux 24 Heures du Nürburgring et de Spa-Francorchamps.

Le calendrier F1 2027 dévoilé récemment laisse la porte ouverte à une participation des pilotes de la discipline à plusieurs des plus grandes courses d'endurance du calendrier, puisque les 24 Heures du Nürburgring, du Mans et de Spa-Francorchamps sont toutes programmées lors de week-ends sans Grand Prix de F1.

Selon nos informations, l'épreuve de Spa-Francorchamps, organisée par le SRO, avait même prévu une certaine flexibilité dans son calendrier afin d'éviter un conflit direct avec la F1, dans l'espoir d'attirer des pilotes comme Max Verstappen ou Lando Norris pour participer à l'épreuve fin juin.

Le Mans constitue toutefois le rendez-vous le plus convoité. Les 24 Heures se dérouleront les 12 et 13 juin, entre les Grands Prix de Monaco et du Portugal. Mais compte tenu de la préparation considérable nécessaire pour participer à la classique mancelle, notamment avec une journée test qui coïncide avec le Grand Prix de Monaco et qui est censée être obligatoire pour les débutants, Max Verstappen a désormais écarté l'idée de faire ses débuts au Mans en 2027.

"Le Nürburgring et Spa, probablement. Le Mans, non. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment", a déclaré Verstappen mercredi à Bakou.

Fernando Alonso, double vainqueur de l'épreuve avec Toyota, avait évoqué la possibilité de faire équipe avec le quadruple champion du monde au Mans : "Je ne pense pas que cela arrivera l'année prochaine, mais peut-être à l'avenir. Ce serait sympa. Max doit avoir un peu plus de liberté dans son calendrier. Il y a beaucoup de courses."

Lando Norris (McLaren) Photo de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Lando Norris est lui aussi intéressé par une participation aux 24 Heures du Mans à l'avenir, mais assure que ce n'est "pas quelque chose auquel [il] pense". La semaine dernière, le Britannique a participé aux essais de la toute nouvelle Hypercar de McLaren à Portimão.

"C'était sympa d'aller faire ce test et de faire quelque chose de différent. Toute mon attention reste concentrée sur la F1 et ce sera toujours le cas. Je ne sacrifierai jamais quelque chose en F1 pour autre chose."

"S'il y a une possibilité de faire fonctionner les choses, peut-être. Mais je ne sais pas si ce sera l'année prochaine, l'année suivante, dans trois ou quatre ans, je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas quelque chose auquel je pense actuellement, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir."

Verstappen s'est montré plus optimiste quant à la possibilité de faire ses débuts aux 24 Heures de Spa-Francorchamps, le SRO ayant déplacé les deux journées de test officielles de l'épreuve aux 15 et 16 juin, soit lors d'un week-end sans Grand Prix de F1.

Après avoir vu sa voiture abandonner la tête des 24 Heures du Nürburgring en raison d'un problème mécanique, le pilote Red Bull souhaite également retenter sa chance sur la Nordschleife.

"J'ai déjà dit après la course sur la Nordschleife que je voulais y retourner", a confirmé le Néerlandais. "Donc, si cela me permet de bien me préparer et que tout se passe comme prévu, je le ferai."

"Je sais qu'il n'y a pas de conflit de calendrier, mais il faut quand même que tout puisse s'intégrer dans mon emploi du temps. Si c'est le cas, je le ferai. Et Spa est une option intéressante."