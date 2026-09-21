Norris "n'écarte pas" Le Mans en 2027 mais juge sa participation "peu probable"

La publication du calendrier 2027 de Formule 1 a suscité de nombreuses discussions ces derniers jours. Si l'organisation de dix courses sprint, dont une à l'occasion du Grand Prix de Monaco, a initialement retenu l'attention, c'est surtout le calendrier du mois de juin qui a été au cœur des débats.

La saison prochaine, il n'y aura pas de Grand Prix de Formule 1 pendant les 24 Heures du Mans. La classique sarthoise figure sur la "bucket list" de nombreux pilotes, et beaucoup d'entre eux ont récemment manifesté leur envie d'y participer au moins une fois au cours de leur carrière. Cette occasion pourrait donc se présenter plus tôt que prévu pour certains d'entre eux.

Max Verstappen et Fernando Alonso étaient notamment en tête de liste. Le Néerlandais a multiplié les participations en endurance ces derniers mois, notamment aux 24 Heures du Nürburgring, tandis que l'Espagnol a lui aussi déclaré vouloir retenter l'expérience après ses deux victoires en 2018 et 2019.

Mais un autre candidat s'est manifesté : Lando Norris. Le champion du monde en titre de F1, qui a lui aussi déclaré vouloir participer à la célèbre course, a récemment pris le volant de la toute nouvelle Hypercar McLaren. L'équipe fera ses débuts dans la catégorie reine du championnat du monde d'endurance en 2027, et Norris avait été appelé à tester la MCL-HY avant tout à des fins de développement.

Mais cette apparition a logiquement alimenté les rumeurs. À l'occasion d'une interview accordée au Telegraph, Lando Norris a ainsi évoqué une potentielle participation aux 24 Heures du Mans 2027.

Je voudrais me sentir prêt. Je ne veux pas simplement monter dans la voiture et avoir l'impression de gâcher une opportunité.

S'il reste désireux de prendre part à l'épreuve, le Britannique se montre toutefois très pragmatique quant à sa venue, qu'il juge pour l'instant "peu probable". Il estime notamment ne pas être suffisamment préparé pour une telle course, lui dont la dernière participation en endurance remonte à 2018, lorsqu'il avait disputé les 24 Heures de Daytona avec Fernando Alonso et Phil Hanson en LMP2.

Lando Norris dans l'Hypercar MCL-HY de McLaren. Photo de: McLaren

"Je n'écarte pas cette possibilité", a déclaré Norris au sujet de sa participation aux 24 Heures du Mans 2027. "Mais je n'en ai même pas encore parlé avec Zak [Brown, PDG de McLaren Racing]. Donc, je veux dire, je ne sais pas quand les choses pourraient être annoncées. C'est peu probable, simplement parce que je ne suis pas prêt pour le moment. Mais j'ai vraiment envie de le faire à un moment donné."

"C'est la même chose lorsqu'on atteint un certain niveau en F1. On veut être capable d'anticiper absolument tout, quelles que soient les conditions : pluie, sec, intermédiaires, forte charge aérodynamique, faible charge aérodynamique... On veut se constituer tout le vocabulaire nécessaire pour piloter cette voiture."

"Je voudrais me sentir prêt. Je ne veux pas simplement monter dans la voiture et avoir l'impression de gâcher une opportunité. Je voudrais le faire uniquement lorsque je saurai que j'ai les moyens de gagner."

La F1 restera la priorité

Lando Norris a également évoqué la compétitivité de McLaren en Formule 1 comme un autre facteur susceptible d'influencer sa décision. La catégorie reine reste logiquement sa priorité et, si l'écurie de Woking parvient à poursuivre sa dynamique actuelle, elle pourrait de nouveau jouer le titre l'année prochaine, ce qui inciterait le Britannique à concentrer ses efforts sur le championnat en 2027.

Mais dans le cas inverse, la porte pourrait s'ouvrir : "Si je ne me bats pas pour un championnat, alors, bien sûr, je serai davantage susceptible de consacrer un peu de temps à autre chose plutôt que de me battre pour un titre..."