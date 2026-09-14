Norris a testé l'Hypercar de McLaren pour les 24 Heures du Mans

Au lendemain du Grand Prix d'Espagne à Madrid, pas de repos pour Lando Norris ! Le champion du monde en titre a pris la direction du Portugal ce lundi pour rejoindre l'équipe d'endurance de McLaren, qui prépare activement l'arrivée du constructeur britannique en Hypercar la saison prochaine. Comme l'écurie de Woking l'avait annoncé auparavant, son pilote a pris le volant du prototype LMDh MCL-HY sur le tracé de Portimão.

Lando Norris a bouclé 38 tours du circuit lusitanien, long de 4,653 km, en participant à des tests intégrés au développement de la voiture, tout en apportant un nouveau retour technique aux côtés des pilotes d'usine déjà confirmés pour le programme, Mikkel Jensen et Laurens Vanthoor.

"Un grand merci à l'équipe McLaren Hypercar de m'avoir permis de piloter la MCL-HY", a confié Lando Norris à l'issue de son roulage. "C'était super qu'ils me donnent l'occasion de m'amuser un peu et d'essayer quelque chose de nouveau, en particulier pendant leurs préparatifs très chargés pour l'année prochaine."

"Je pense que nous avons également recueilli des données précieuses et j'espère avoir pu apporter un ressenti, des commentaires et un point de vue différents sur certains aspects, ce qui est utile pour l'équipe durant cette période d'essais cruciale."

"C'était vraiment sympa pour moi de travailler avec cette équipe et c'était également passionnant d'essayer une nouvelle voiture. Cela fait des années que je n'ai pas effectué de véritable séance d'essais dans autre chose qu'une F1, donc le fait de pouvoir essayer une voiture différente, qui plus est toujours au sein de la famille McLaren, était très particulier."

"C'était une journée sympa dans une voiture rapide, sur un circuit génial, tout en aidant l'équipe à préparer ses débuts en WEC l'année prochaine. Un grand merci à tous ceux qui ont participé, j'ai hâte de reprendre le volant de cette voiture à l'avenir."

Lando Norris au volant de la McLaren MCL-HY à Portimão. Photo de: McLaren

Par le passé, Zak Brown avait déjà fait part de son intérêt pour aligner Lando Norris et Oscar Piastri un jour aux 24 Heures du Mans, même si une telle participation pourrait nécessiter l'engagement d'une troisième voiture.

"Nous sommes très ouverts d'esprit. Qui ne veut pas gagner les 24 Heures du Mans ? J'en ai parlé à Lando et Oscar, et ils m'ont dit qu'ils adoreraient aller courir au Mans", avait expliqué le PDG de McLaren au printemps 2025.

Leur présence ne serait possible que si elle n'entre pas en conflit avec leurs engagements en F1 l'année prochaine.

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"Nous sommes tous des passionnés de course chez McLaren Racing, et le fait d'être en Formule 1, en IndyCar et en WEC crée des opportunités passionnantes entre les différentes disciplines", souligne quant à lui James Barclay, directeur du programme Hypercar de McLaren. "Lando avait envie de piloter la MCL-HY après son passage à Goodwood, et nous l'avons donc invité à participer à notre séance d'essais privée à Portimão."

"Comme nous l'espérions, il s'est adapté très rapidement, s'est parfaitement intégré et a fourni des retours précieux pour contribuer au développement de la voiture. Ce fut un plaisir de l'avoir avec nous. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite pour la suite de sa saison en Formule 1 et nous avons hâte de l'accueillir à nouveau prochainement au sein de l'équipe McLaren Hypercar."

James Barclay et Lando Norris. Photo de: McLaren